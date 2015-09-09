逆天！A股飙升惊动全球市场 欧元哀叹GDP数据“帮倒忙”

随着美国和加拿大结束休市，金融市场周二(9月8日)重新恢复活力。中国股市盘中上演V型反转，上证指数收盘大涨近3%，这也引发了风险情绪升温。汇市中，美元/日元回归升势，汇价最高触及120.21 ，欧元/美元亦收窄涨幅至1.1180。晚间，市场将迎来美国8月就业市场状况指数，若数据好于预期，恐将加剧美元对日元和欧元的升势。

中国股市飙升推动风险情绪 日元“黯然失色”

中国股市周二上演久违的“单日V型反转”行情，上证指数在一度重挫逾2%的情况之下尾盘急升，最终收盘大涨近3%，这也引爆了市场中的风险情绪。

上证指数今日低开，维持弱势震荡格局，盘中一度跳水跌逾2%，逼近3000关口。但随后银行股、上海本地股异军突起，带领大盘绝地反击。最终上证指数收盘大涨2.92%。

从技术上看，日线级别中，上证指数暂时成功守住3000关口，延续了区间震荡的格局。5日均线上穿10日均线，暗示短线或仍有反弹的空间。

从技术指标来看，日线级别中，MACD指标绿色动能柱进一步收窄，双线粘合。KDJ双线继续上翘，RSI指标位于38附近，并未有超卖迹象。布林带继续沿下轨运行，袋口向下，有收紧的迹象。

国联证券研究员陈晓随后评论称，综合来看，在国家政策的支持和国家队真金白银进入股市的正面影响下，大盘已经到了一个相对阶段性底部区域。

不过，市场分析人士指出，两市成交量继续萎缩，表明市场信心依然脆弱，未来仍需警惕可能出现的宽幅震荡。

中国股市一片欢腾，这也引发了金融市场的“连锁反应”。新加坡富时中国A50指数9月期货合约涨约5.7%，一度涨6%。离岸人民币对美元一度升至6.4569，刷新日内高位，并将上个交易日的跌幅大部分收复。

中国股市和人民币的强劲表现，市场中的风险情绪显著升温。欧市盘中，美元/日元扩大升势，汇价最高触及120.21，欧元/美元亦收窄涨幅至1.1180。

技术上看，日线级别中，美元/日元延续之前的收敛三角形格局，短线或仍有上行空间。汇价日内虽有所反弹，但仍未能给收复200日均线等其他关键均线位置，前景依然不容乐观。

FXTechstrategy分析师Mohammed Isah认为，“突破120.00之后，汇价将看向120.50水平。进一步升穿120.50，则将看向121.00水平。而一旦上方的121.50阻力也告穿的话，目标将指向122.00关口。总体而言，美元/日元短期上行的概率较高。”

FPG证券社长深谷幸司表示，“就美元/日元而言，其走势随股市起伏而暴跌，尤其是中国股市对日本股市的影响。这种关联可能持续几周，取决于中国当局进一步提振股市的举措、宏观经济数据和美股表现。金融危机并没有全面爆发，因此这抑制很多市场参与者完全做多日元。”

欧元区GDP报喜欧元反受伤 晚间LMCI指标来袭

除了日元之外，欧元也或多或少地受到了风险情绪上升的打压。日内，欧盟统计局公布的欧元区第二季度GDP季率上修幅度大于预期，这也推动欧股上扬，进而令欧元承压。

欧盟统计局公布的数据显示，欧元区第二季度GDP季率上修为增长0.4%，市场预期增长0.3%，初值增长0.3%。同时，欧元区第二季度GDP年率上修为增长1.5%，市场预期增长1.2%，初值亦为增长1.2%。

彭博随后评论称，欧元区第二季度GDP年率和季率均有上修，整体经济增速好于预期，主要是受欧元区出口和消费支出明显上升的驱动，其中出口从1.0%上修至1.6%，尽管近期中国等新兴市场经济趋缓对全球贸易带来影响，但欧元区经济复苏依旧呈稳健持续的态势。

数据公布之后，欧洲各主要股指纷纷扩大涨幅。德国DAX指数涨逾2%，法国CAC40指数和英国富时100指数也上涨超过1%。欧元却“并不领情”，欧元/美元随后短线下挫至1.1170附近。

之前，国外分析师就曾指出过欧元和欧股的反响关联性显著加强。彭博8月27日公布的数据显示，最近30天，欧元走势与欧洲斯托克600指数和标普500指数的背离达到了十年来的最高水平。

FXStreet分析师Omkar Godbole指出，“强劲的GDP将支撑股市，料打压欧元。非农后，焦点转向美联储加息预期。预计美联储今年加息，9月依然不太可能，但10月和12月加息几率存在。”

他表示,技术面上看，汇价自1.1121反弹并突破5周均线1.1156，打开测试短期阻力1.1236(3-8月升势的38.2%回撤位)的大门，突破1.1236可能将升至1.1296。如突破200小时均线1.1214失败，将引发新的卖盘，推动汇价跌至5周均线1.1156。

ActionForex外汇分析师则指出，前对欧元/美元的偏好维持看跌，近期汇价走势表明自1.0461开始的修正涨势已经于1.1713筑顶结束，下一回撤目标指向1.1810，该水位为汇价自1.3993至1.0461跌势的38.2%回撤位。

他表示，“如果欧元/美元进一步下跌，则初步目标指向1.0807，若有效跌破该水位则暗示汇价正重启更大下行趋势，目标指向1.0461下方新低。上行方面，如果欧元/美元突破1.1332阻力位，则对其偏好再度转为看涨，目标指向1.1713阻力位。”

晚间，市场的关注目标将转向美国方面。北京时间22：00，美联储(FED)将公布8月就业市场状况指数(LMCI)，市场预期1.5，前值为1.1。

市场分析人士指出，一旦LMCI数据不及预期，或将强化8月非农给市场带来的“就业疲软迹象”，黄金的下行趋势或将得到缓解。

日内欧市盘中，现货黄金窄幅震荡与1120美元/盎司附近，金价仍位于30日均线1117.98美元/盎司上方，但受制于5和10日均线的压制，而日线MACD指标也已死叉，短线下行的风险仍不容忽视。

MKS交易员Sam Laughlin表示：“金价会继续测试1115至1117美元/盎司的支撑水平，在触及低点的时候，出现一些买盘，短期金价会波动于1115至1130美元/盎司之间。”