G20大咖对中国经济前景表示乐观

为期两天的二十国集团央行行长会和财政部长会上，无论是各国的货币财政政策制定者还是与会的经济学者专家，均对中国经济表达出相当的信心，认为当前中国经济的波动只是前进过程中的小插曲。

G20财长行长力挺中国经济

土耳其副总理杰夫代特·耶尔马兹5日在二十国集团财长和央行行长会议闭幕新闻发布会上表示，2天的中各国财长和行长很关注中国的经济状况，也讨论了中国经济中面临的问题，对中国经济保持在7%左右的增速很有信心。

国际货币基金组织总裁拉加德说，此次会议召开时逢全球经济面临新的不确定性，金融市场出现波动，商品价格下跌，一些国家的货币持续贬值，中国的经济增长也处在转型期。全球经济下行的展望有所增加，特别是对于新兴市场国家而言。

拉加德说，全球经济面临的主要挑战是经济增长的乏力和不均衡。国际货币基金组织呼吁二十国集团通过协调一致的政策努力来应对目前的全球经济的挑战，包括、包括发达经济体持续宽松的货币政策，出台促进增长的财政政策，实施结构性改革以提高潜在产出和生产力。

人民银行行长周小川在二十国集团央行行长会和财政部长会上说，人民币并不存在长期贬值基础。财政部部长楼继伟表示，当前中国经济状况仍在预期之内。中国经济已进入新常态，增速预计将保持在7%左右。

周小川称，目前，人民币兑美元汇率已经趋于稳定，股市调整已大致到位，金融市场可望更为稳定。

周小川说，股市之前出现泡沫，经过三轮调整，已大致到位，措施避免了股市断崖式下滑和系统性风险发生。股市调整以来，杠杆率已明显下降，对实体经济也未产生显著影响。

他表示，近期人民币汇率中间价报价机制改革加大了市场决定汇率的力度。改革后人民币出现了一定程度的贬值。但中国经济基本面并未发生实质性改变，对外贸易仍然保持较大顺差，人民币并不存在长期贬值基础。目前，人民币兑美元汇率已经趋于稳定，股市调整已大致到位，金融市场可望更为稳定。

包括德国在内的欧洲财政坚定支持中国的政策。德国财长朔伊布勒表示，G20一致同意，没有理由害怕中国增长放缓。

英国财长奥斯本指出，中国正在经历从投资型经济到消费型经济的艰难转型，中国的政策也比原来更加开放。

欧盟经济事务专员皮埃尔-莫斯科维奇对“(中国)政府保持增长的坚定决心”表示赞赏。

G20智囊团专家看好中国经济前景

在二十国集团(G20)央行行长和财政部长会召开期间，G20峰会智囊团的专家们也在开会谈论当前全球经济问题，在谈到中国时，专家们表示，中国经济目前正在经历调整，完全不存在经济停滞的迹象，前景乐观。

加拿大智库国际治理创新中心全球经济项目负责人多梅尼科·隆巴尔迪告诉新华社记者，在全球经融危机后，中国成为全球经济增长的领航者，中国股市最近虽有动荡，但“我不认为有任何迹象表明，中国股市的下跌将转化为中国经济增长的显著下降”。

韩国国际经济政策研究院高级研究员康有德博士接受新华社记者采访时表示，中国股市目前遇到的下跌是正常的，因为此前增长过于迅速。但中国的市场资本化并不充分，股市对中国经济影响力还很有限，而中国经济增速下降在中国政府掌握之中，所以我们不需要为中国的经济感到担忧。

“虽然中国经济很多领域存在投资过热现象，但经济增速下降是正常的，但是中国经济依然在保持增长，中国金融市场并不是一个国际化的市场，因此我不认为中国经济遇到了大问题。”土耳其经济政策研究基金会主席居文·萨克告诉记者。

澳大利亚经济学者苏珊·哈里斯利茉尔认为，中国经济长期保持高增长因而受全球瞩目，“当你成为全球经济增长的领头羊，减速自然会受到关注，中国需要习惯这一切，并采取措施解决经济中遇到的问题”。

来自德国发展研究院的阿道夫·莱施表示，鉴于全球第二大经济体的地位，中国经济的问题使非常敏感的投资人有些担心，但与发达国家相比，中国内需在经济中的比重还比较低，这意味中国仍有很大的经济增长潜力。

墨西哥投资贸易促进局欧洲、中东和非洲区的负责人卡洛斯·帕冯告诉记者，在目前新兴市场国家货币贬值、全球经济贸易放缓的大趋势下，每个国家的经济都或多或少有自己的问题，相信中国会找到自己的应对方法。

印度国际关系研究委员会专家阿卡斯哈伊·马图尔说，中国经济目前正在经历改革，波动不可避免，但中国必须承担起相应的责任。