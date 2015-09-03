中国经济有一个巨大转变无人关注 赚钱机会来了

中国经济现在处于误解和夸大其实的状态中。如果你只偏听主流媒体，你可能会相信这个亚洲大国正处于经济灾难的边缘，上证指数最近的修正和人民币的贬值就是“证据”。

这两起事件确实有重大的意义并且也有实实在在的后果，一度成为轰动性的头条。

但是鲜少报道的是中国经济的衰落并没有像转变一样程度如此大，仔细分析以下两张表格就可以发现。

中国经济重心从制造业转到服务业

世界第二大经济体开始把重心从制造业转移到消费和服务行业。中国的PMI指数从今年三月开始就处于收缩趋势，包括金融服务，保险业，娱乐业，旅游业和其他的服务行业增长速度前所未有。但问题是现在的转型不足以来抗衡规模巨大的制造业。

PMI指数是具有前瞻性的，每隔30天会重新设定。该指数帮助投资者调整期望。考虑这一点：在新兴欧洲基金中表现最好的国家是捷克共和国，该国也正好是PMI指数最高的国家。这是一个巧合吗？

根据中国人民银行的统计，在中国，海外旅行、电影票房收益和商业都在呈爆炸级指数增长。中国曾经处在挣扎边缘的房地产也在繁荣发展。中国政府也刚刚放宽政策，允许更多的外国人到中国大陆购买房产。

但是这些积极的新闻不是那么容易挖掘到。

最近一份《经济学人》非常清晰地指出了这一观点：

对中国经济来说，房地产市场比股市更加重要。房产和土地在金融体系中占有大多数担保品的角色，也在促进经济增长中扮演了重要的角色。然而关于股市大跌的新闻盖过了房地产反弹的新闻。房价连续三个月在全中国大涨。股市第一次崩溃后的两个月，房价继续大涨。

“大宗商品大量进口”

此外，中国从制造业为基础的国家向消费为主的国家转型产生了实际效果，最明显的效果之一就是全球大宗商品价格的下降。在上周接受丹妮拉•甘邦(Daniela Cambone)的《黄金游戏》节目采访时我说过，黄金最爱的交易不再是无交易定理，而是一个放缓的交易。我们看到随着人均GDP、PMI指数和中国的广义货币（M2）供应增长下降，需求也有所下降。

以下的表格你可以看到中国广义货币供应增长和金属价格两者之间的关系。自从货币供应增长在2009年末达到顶峰后，该数值就一直在同比下降，拉低了金属价格。

中国广义货币供应增长变化率和金属价格共同下降

货币供应增长是“首要驱动者”。当该数值减少时候，PMI指数通常也会下降。最近，这一现象损害了依赖中国为原材料净购买者的国家，包括巴西和澳大利亚。巴西是为亚洲国家供应铁矿，黄豆和其他大宗商品的国家。

当M2货币供应增长和PMI指数上升时，大众商品价格也上涨。但是并不是如此。当成品新的订单量减少的时候，用于制造和货运的能量消耗就会减少。这会让环保者开心，但是最终对制造业不利。

中国是大宗商品消耗的大国。现今，中国消耗全世界黄金产出的四分之一。而镍、铜、锌和锡消耗量占世界产量的一半。铝的消耗量则超过一半。

这些都是庞大的数据。但是投资者应该知道中国仍旧大量进口这些重要金属和原材料。Capital Economics经济研究所的大宗商品经济学家汤姆•皮尤（ Tom Pugh）上周在接受《华尔街日报》采访中说，大宗商品市场对于中国的结论是错的，中国的需求下降被夸大了。

如果看一看过去几个月中国大宗商品的进口量数据，会发现中国仍旧在大量进口大宗商品。夸大中国进口下降的原因大部分是因为人们预测中国将继续会以每年10%的速度增长，一直会这样无穷进行下去，而现在人们意识到这不会发生了。

路透社也持有相似的态度，它报道说“至少有21种大宗商品在今年7月进口量同比增长超过20%”。中国需求减少是因为一系列原因，包括“结构性供大于求”和“最近股市的动荡”。

有必要正确地看待这件事。与过去重大的股市崩溃比较，中国最近的修正并没有如此糟糕。当M2货币供应增长和PMI指数上升时，大众商品价格也上涨。但是并不是如此。当成品新的订单量减少的时候，用于制造和货运的能量消耗就会减少。这会让环保者开心，但是最终对制造业不利。

中国是大宗商品消耗的大国。现今，中国消耗全世界黄金产出的四分之一。而镍、铜、锌和锡消耗量占世界产量的一半。铝的消耗量则超过一半。

这些都是庞大的数据。但是投资者应该知道中国仍旧大量进口这些重要金属和原材料。Capital Economics经济研究所的大宗商品经济学家汤姆•皮尤（ Tom Pugh）上周在接受《华尔街日报》采访中说，大宗商品市场对于中国的结论是错的，中国的需求下降被夸大了。

如果看一看过去几个月中国大宗商品的进口量数据，会发现中国仍旧在大量进口大宗商品。夸大中国进口下降的原因大部分是因为人们预测中国将继续会以每年10%的速度增长，一直会这样无穷进行下去，而现在人们意识到这不会发生了。

路透社也持有相似的态度，它报道说“至少有21种大宗商品在今年7月进口量同比增长超过20%”。中国需求减少是因为一系列原因，包括“结构性供大于求”和“最近股市的动荡”。

有必要正确地看待这件事。与过去重大的股市崩溃比较，中国最近的修正并没有如此糟糕。

在这方面任何坏消息都可以被当做是好消息。我认为接下来的三个月，在货币贬值近三周后，会有进一步的货币刺激政策出台。为了推行中国在过去几年宣布的基础设施建设项目，新改革也会实施，最主要的是“一带一路”。

付红利股票能减少损失

作为投资者和股票经理人，感知到中国发生的改变是很重要的。因为现今中国股市的波动率指数非常高，我们已经提高USCOX的现金水平，当股市动荡结束后，适合的时机出现时，我们会准备好投钱。在中国以外的地区，我们操作也非常多样化。

我们通过投资高品质和付红利股票来减少上证指数修正期间的损失。

根据自2004年收集的每日数据来看，现在上证指数市盈率中值为48.6倍.如果该指数回到平均值，指数下跌风险就为32%。现在，中国区域基金的市盈率为16倍.这意味着USCOX的下跌风险更少，比上证指数也更便宜。

我们通过增加投资新兴的服务-科技行业、互联网、商业公司（腾讯公司是我们十大持仓之一）、金融服务（AIA和平安保险）、环境服务行业（污水处理设备制造商中滔环保）来利用这股向消费性转变的趋势。

中国白领中体育健身的趋势也在显著增长。USCOX投资组合经理人贤廉说他在上海的朋友通过微信告诉他他们是如何用在手机上的地图软件来记录他们的日常跑步。

通过以上来看，具有吸引力的公司是安踏公司。

我们相信中国市场仍旧是世界上最具增长力的市场，继续提供好的投资机会。

外国和新兴市场的投资涉及到一些特殊的风险如货币浮动和较少的信息公开披露，以及经济和政治风险。在投资特殊地区时，地区基金的收益和股价比较不集中的组合投资更加动荡。新兴欧洲基金超过25%的投资会投资在主营石油天然气的公司和银行业。集中投资领域会让基金比投资领域不集中的基金更容易受到风险，也使得基金表现不稳定。