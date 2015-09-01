美元迎9月会议前关键一周 原油反弹之路好戏或在后头

本周金融市场将迎来美国8月非农就业报告欧洲央行利率决议等诸多重磅事件，在美联储9月政策会议日益临近之际，美国经济数据的表现就显得尤为关键。周一(8月31日)欧市盘中，美元指数收窄跌幅至95.90水平附近，多头暂时仍难以逾越前期双顶颈线位置96.30附近的阻力。国际油价在经过之前两个交易日的疯狂反弹之后放缓脚步，美国原油期货小幅回落至44.28美元/桶附近。

原油“洪荒之力”释放后回落 昙花一现or反弹起步？

上周国际油价的爆发让市场眼前一亮，多头压抑已久的动能集中爆发，这似乎也发出了原油拉开大反弹序幕的信号。

上周四至周五，国际油价大幅反弹，美国原油期货价格在短短两个交易日中从40美元/桶急升至45美元/桶，涨幅达到惊人的17%。布伦特原油期货一度亦收复50美元/桶关口。

日内欧市盘中，原油的疯狂反弹势头也暂时告一段落。美国原油期货价格小幅回落至44.20美元/桶水平附近。

日线级别中，美国原油连续大涨之后回调，消化短线获利盘。油价暂时徘徊于30日均线(当前位于44.44)附近，短线上升趋势依然完好。

新加坡辉立期货分析师Daniel Ang就此指出，“肯定有大量的获利了结抛盘。交易商的仓位在进行一些调整。”

技术指标方面，日线级别中，MACD指标红色动能柱将继续扩大，双线向上；KDJ指标金叉之后继续上翘；RSI(相对强弱指标)位于50附近，暗示油价仍有上行的空间。

市场分析人士指出，美国原油仍承受均线系统（8、13、21、34以及55日均线）压力。反弹的初步阻力位于43.80，再上方的关键阻力位于46.70美元/桶。

从持仓数据来看，原油市场的信心也有所改善。上周的美国商品期货交易委员会(CFTC)公布的数据显示，上周对冲基金和投机者持有的WTI原油空头头寸创下3月份最高，持仓量超过1.91亿桶。

投行对于原油的看法也由之前的一致看跌转为短线乐观。摩根士丹利(Morgan Stanley)在一份报告中称油价进一步上涨的可能性高于下跌，原油存在“不对称风险”。由于做空仓位“极多”，因此油价上涨可能性大于下跌可能性。

摩根士丹利指出，“任何明显的正面新闻可能继续挤压空头仓位，推动油价温和上行；相反，由于负面消息已经‘越来越多地反映在价格走势上’，因此不利消息对价格的影响可能较小。”

Economic.com在其分析中也看好原油短线走势，他们认为油价大幅飙升并突破之前的下行通道，这意味着油价将会测试44美元/桶目标，同时50日指数移动平均线将开始提供支撑。

不过，Economic.com对于原油中长期走势仍看跌，“这一波反弹可能不会持续很久，除非价格击破下一个阻力位。若未来出现的利空使油价回到下行通道，初步目标将在39美元，随后则是35.13美元低点。”

美元迎9月会议前关键一周 末日博士意外发出“警告”

距离美联储(FED)9月会议仅仅剩下不到3周的时间，美元本周也将迎来关键的8月非农就业数据。在美联储内部和市场为9月加息前景而争论不休之际，末日博士麦朴思(Mark Mobius)也意外发出“警告”。

上周末的杰克逊霍尔全球央行年会中，来自全球央行官员吐露了心声：他们已经为美联储加息做好了准备。

印度央行(RBI)行长拉詹(Raghuram Rajan)在杰克逊霍尔央行年会上直言：“这(指美联储加息)是期待已久的事情，这迟早会发生——大家都知道这是要发生的，只是时间早晚而已。”

墨西哥央行行长卡斯腾斯(Agustin Carstens)则坦言，即便美联储加息的确会迫使面临经济增长挑战的墨西哥也会在几天内跟进加息，但这也是表明美国经济状况良好的积极迹象。

日本、韩国和印尼的央行官员也赞同上述言论。韩国的一位高级官员说道：“在市场预期的时间加息更可取，因为从某种意义上说，这消除了围绕这个问题上的一大不确定性，而且也意味着美国经济复苏被认为是可持续的。”

从美联储内部官员的讲话来看，除了科薛拉科塔(Narayana Kocherlakota)之外，包括布拉德(James Bullard)在内的地方联储官员讲话都偏向于鹰派。

圣路易斯联储主席布拉德认为，当前金融市场的剧烈波动并不足以令美联储改变之前的预期。布拉德对美国经济表现出了很强的信心，他认为，美国经济前景依然非常好，美联储不会因市场波动对于前景的预期要做出太大程度的修正。

克里夫兰联储主席梅斯特(Loretta Mester)也表示，“目前的确有一些冲击，体现在油价、商品价格方面，还有美元升值，是通缩或者消胀因素。但是，总体而言，由于经济表现改善，增幅高于趋势水平，因此我对于（通胀）回归2%的目标比较有信心。”

不过，富兰克林–邓普顿(Franklin Templeton Investments)主席、素有“末日博士”之称的麦朴思(Mark Mobius)指出，美元经济并未强到能够支撑美联储(FED)加息，联储应该打消“9月扣动扳机”的念头。

麦朴思表示说道：“美联储应该对通胀感到担忧，何时加息也应该取决于通胀。但在任何关键的方面，我们都没有看到通胀将出现抬头的迹象。”

客观来看，相对于布拉德和梅斯特对于经济和通胀的信心满满，美联储决策层或将更多地从经济数据方面来考察美国经济是否已经足以承受9月加息，而本周的非农就业报告将是“重中之重”。

曾担任太平洋投资管理公司(PIMCO)首席执行官的埃里安(Mohamed El-Erian)表示，假如非农就业增长强劲，新增就业超过20万人且薪资水平最终上升，则是美联储最好加息的信号。

日内欧市盘中，美元指数收窄跌幅至96关口附近，之前汇价一度触及95.62，或将结束日线四连阳走势。

技术上看，日线级别中，美元指数仍受制于双重颈线位置96.35附近，下方则受到5日均线(当前位于95.44)的支撑，短线或将陷入震荡，等待消息面的推动。MACD指标绿色动能柱收缩殆尽，暗示空方力量减弱。

晚间，美国将公布8月芝加哥采购经理人指数和8月达拉斯联储制造业指数，投资者可对这些数据予以适当关注。