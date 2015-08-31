非农携欧银“杀到” 全球市场恐再开启“巨震”模式

受美联储加息前景影响，上周金融市场极其动荡，汇市、股市、债市和大宗商品市场都上演了惊心动魄的“过山车行情”。本周市场将再度经受考验，其中非农报告是重中之重，在美联储官员仍为9月加息保留可能性的背景下，若非农数据表现强劲，无疑将助燃美元的升势。央行方面，欧洲央行、澳洲联储利率决议和美联储褐皮书将受到关注，近期有关欧银将扩大QE的猜测日益升温，若此次会议释放鸽派言论，则不利欧元的走势。当然，投资者还需关注中国PMI数据，近期中国市场波动也牵动投资者的神经，数据表现可能会对中国市场走势起到重要影响。

美元上演V型反转

上周美元兑十国集团(G10)其他货币几乎全线上涨，唯有美元兑日元例外。因全球股市暴跌导致市场对美联储(FED)9月加息的预期进一步降温，美元指数上周一(8月24日)跌至七个月最低92.62。美元兑日元和欧元也双双降至七个月低位。

随后中国央行(PBOC)于上周二晚间宣布“双降”，全球金融市场开始企稳，美元也展开强劲反弹走势。美元上周五连升第四日，收报96.10，盘中触及一周高位96.32。从上周一的七个月低点92.62起算，该指数累计上涨逾3%。美元兑欧元上周累计上涨1.8%，为7月17日以来最大单周涨幅。

美联储副主席费希尔(tanley Fischer)表示，联储不能等到加息已是势不可挡的情况下才开始行动。费希尔在堪萨斯城联储的杰克逊霍尔(Jackson Hole)年度会议上的小组发言中表示联储不应等到通胀率目标达成后再加息。他并且对物价压力会加速表达了信心。

他指出：“鉴于通胀率依然较低，我们可以缓步收紧政策，然而由于货币政策对于实体经济的影响会出现大幅滞后，我们不应等到通胀率回升到2%再开始收紧。”

西太平洋银行(Westpac Bank)驻纽约的北半球首席外汇策略师Richard Franulovich表示：“我觉得美元很有吸引力，美元兑欧元和美元兑日元都是，费希尔的讲话说明美联储9月份加息可能性挺高。”

稍早，圣路易斯联储主席布拉德(James Bullard)和克利夫兰联储主席梅斯特(Loretta Mester)均表示，并不对近期市场震荡感到恐慌。

布拉德在杰克逊霍尔举行的全球央行行长年会的间隙表示：“没有发生任何导致美国前景发生巨变的事情，政策的基本轨迹将保持不变。”

与布拉德同属政策鹰派、也常与联储唱反调的梅斯特称，美国经济仍可以应对小幅加息，不过她没有明确表示支持下月加息。

亚特兰大联储主席洛克哈特(Dennis Lockhart)则认为，9月加息的几率基本是50%。他今年是联邦公开市场委员会(FOMC)有投票权的委员。

除全球金融市场企稳以及美联储官员言论外，上周美国经济数据“靓丽”也是美元反弹的原因。其中美国第二季度经济增幅大幅上修，8月消费者信心升至七个月高位，7月新屋销售反弹，资本支出连续两个月劲增，都暗示美国经济处于良好状态，为美联储9月加息保留可能性。

美国政府公布，美国经济第二季度国内生产总值(GDP)环比年率修正值为增长3.7%，远高于初值，而且占美国经济活动逾三分之二的消费者支出7月再度出现增长。

美国商品期货交易委员会(CFTC)上周五公布的数据，8月25日当周汇市投机客减持美元多仓至逾两个月来最低水准。当周美元净多仓降至239.9亿美元，此前一周为322.6亿美元；这是美元净多仓四周以来首次低于300亿美元。

非农将发挥超常规的重要性

汇市投资者为后续将公布的一系列美国经济数据作准备，市场因此将关注美国企业调查、工厂订单和贸易数据，以及周五将公布的非农就业数据，其中非农报告是重中之重。

美国第二季度GDP修正值优于预期且耐用品订单数据不错，如果本周经济数据又表现良好的话，将支撑下月加息的可能性。截至8月初，路透调查的美国多数初级市场交易商预计美联储将在9月加息。

北京时间周五20:30，美国劳工部将公布8月非农数据。接受媒体调查的经济学家的预期中值显示，美国8月非农就业人口料增加21.4万，前值为增加21.5万；8月失业率料自5.3%下滑至5.2%。

此外，投资者也将关注薪资增速，这对于通胀能否实现目标至关重要。调查表明，美国8月平均每小时工资月率料上升0.2%，与前值相同，年率升幅料自上月2.1%下滑至2.0%。

DailyFX的汇市策略师David Song表示：“8月非农就业报告对市场预期的影响可能加大，如果美国就业岗位增幅进一步扩大，加之失业率下降，可能令对9月加息的预期升温。”

澳洲国民银行(NAB)的分析师称：“9月4日将公布美国8月非农就业报告，这通常是引发全球市场波动的最重大因素，而且肯定受到美联储的关注，因为美国经济已接近充分就业，而且美联储也在考察就业市场是否在进一步改善。”

考虑到在周末的杰克逊霍尔全球央行年会上，美联储官员讲话暗示9月升息犹存一丝希望，而研判美元指数本周走势，恐怕美国8月非农就业人口数据莫属。如果就业稳健，且薪资增速表现不是非常糟糕，美元指数恐将延续反弹走势，因为这是美联储9月货币政策会议前的最后一次非农数据。

Investec首席分析师Philip Shaw称：“尽管9月加息似乎已不大可能，但FOMC的加息时机仍要看经济数据而定，因此周五的美国非农就业数据仍值得关注。”

德意志银行(Deutsche Bank )经济学家Joseph LaVorgna、Brett Ryan、AdityaBhave在8月14日在报告中写道，在下一轮数据于9月初公布之前，美联储9月份加息的可能性很可能继续保持难以判断的状态。

德银表示，就业报告在投资者关于美联储政策行动的预期方面将发挥超出常规的重要性。

德意志银行对决策者忽略8月份非农就业数据的任何潜在短期疲软、聚焦于一系列就业市场指标的进展“抱有希望”，8月份非农就业人数增幅可能接近21.1万人。

加拿大帝国商业银行(CIBC World Markets)指出，虽然美国非农就业数据的公布往往是每月最为重要的财经常规事件，但8月份指标已在公布前引发了市场的严重焦虑情绪。该行提别提醒道，8月非农数据统计时间段为每年就业形势最为疲弱的阶段。

Commonwealth Financial投资长Brad McMillan称：“有看法认为美联储正在寻找推迟升息的理由，但我认为情况不一定如此，如果持续出炉强劲的经济数据，且如果市场持续回暖，或者至少不持续下跌的话，9月更可能加息。”

欧洲央行决议

欧洲央行(ECB)9月3日将公布货币政策决议，市场预计该行维持政策不变，而之前几天的数据或将显示欧元区通胀率仍然十分低。

欧洲央行每月向经济注入600亿欧元的措施实施了近半年，8月欧元区消费者物价调和指数(HICP)料较上年同期仅增长0.1%，距欧洲央行2%的目标上限相差甚远。欧元区HICP数据将于周一公布。

欧洲央行在刺激措施于2016年9月到期时将之延期的可能性越来越大，如果通胀数据不如预估的话，可能性则还会增加。

德国商业银行(Commerzbank)外汇策略师Lutz Karpowitz称：“与美国局势不同的是，欧洲央行在竭尽全力避免加息，如果欧洲央行购债计划后延的态势变得越来越清晰，外汇市场就会变得越来越有趣。”

摩根士丹利(Morgan Stanley)认为，在当前不确定的环境中，风险偏好依然存在，欧元有进一步上涨的空间。欧元被用作很多风险交易的融资货币，这些交易仍然盛行，欧元将受到支撑。

但该行警告称，看涨欧元的主要风险来源于即将到来的欧洲央行会议，会议有释放更为鸽派言论的风险。

澳洲联储决议

澳洲联储(RBA)周二将举行会议，预计不会调整政策。澳洲联储现金利率处于纪录低点2%.

根据路透上周五公布的调查显示，受访25名分析师均预计澳洲联储将在9月1日会议上维持利率在2.0%不变。

调查表明。6名分析师预期年底前至少会再降息一次，多数认为到2016年利率将维持不变。

摩根士丹利发布报告称，疲软的商品和对亚洲增长的担忧可能在近期对澳元构成压力，预期该货币将继续承压。资本支出持续疲软凸显了澳元面临的风险。

摩根士丹利称要密切关注即将到来的澳洲联储货币政策会议。报告显示，澳元最大上行风险是澳洲联储立场变得更为鹰派，澳洲联储近期强调维持宽松货币政策过长时间面临的风险。

摩根士丹利、麦格理(Macquarie)、RBC CapitalMarkets、野村(Nomura)预计澳洲联储今年11月降息25个基点。

聚焦中国PMI

周二，中国国家统计局将公布中国8月份官方制造业采购经理人指数(PMI)官方数据，或将显示中国8月制造业萎缩。除整体数据外，新订单和出口订单也将受到密切关注，将指明国内国外的需求强度。

彭博首席亚洲经济学家欧乐鹰和经济学家陈世渊撰文称，未来一周，中国8月份的PMI数据将为中国第三季度的经济状况提供额外的早期指标；此前财新中国PMI预览值意外下跌，表明经济增长走弱。

8月份财新中国PMI预览值跌至47.1，为2009年3月份以来最低。财新中国PMI终值也将于周二公布。

中国央行(PBOC)8月25日宣布，自2015年8月26日起，下调金融机构人民币贷款和存款基准利率0.25个百分点，以进一步降低企业融资成本；并自2015年9月6日起，下调金融机构人民币存款准备金率0.5个百分点。

Investec的Shaw指出，因市场试图评估最严重的抛压是否已出现，中国仍将是关注焦点。