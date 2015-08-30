市场周评：全球股市风暴"殃及"汇市 下周非农欧银震撼来袭

本周全球股市刮起强力风暴，引发金融市场剧烈动荡。美元指数神奇上演"V"型反转，在惨跌至七个月低位之后，加上经济数据尚可，以及美联储官员讲话没有抹杀9月升息预期，连涨四日且创一个月以来最大单周升幅。受到中国股市近期的持续暴跌，以及全球经济前景黯淡等利空因素影响，新兴市场货币，以及大宗商品货币跌势"惨不忍睹"；欧洲股市、美国股市，以及中国股市在内的亚太市场经历一个动荡的一周。

主要货币对方面：受到中国股市暴跌引发的全球市场一片狼藉所影响，套利交易提振欧元/美元周初勇破1.17关口，随后市场企稳，欧元原形毕露，回落至1.13下方。受到避险情绪支撑，美元/日元本初暴搓至116附近，在市场企稳，美国经济数据尚可，以及美联储官员讲话影响之后，美元反弹，美元/日元现已回升至121关口上方。以林吉特和印尼盾为首新兴市场货币重挫至1998年金融危机以来最低；而澳元和纽元等大宗商品货币同样疲软。

大宗商品方面：国际现货黄金本周录得五周来最大周跌幅，因美元上演深"V"反转走强和美国经济数据强劲，还有美联储官员讲话表明9月升息犹存一丝希望。国际油价在经历近期的暴跌之后，周四和周五两个交易日累计大涨超16%，涨幅创2009年以来最高。投资者风险偏好提升，美国经济向好，促使原油价格强劲反弹。

全球股市：中国股市、欧洲股市和美国股市在经历周初巨震之后，目前已经重回平静态势。本周，道指累计上涨1.1%、创六周来最佳单周表现，标普500指数累计上涨0.9%、创四周来最佳单周表现，纳指累计2.6%、创六周来最佳单周表现。中国股市两天大涨10.42%，创七周最大两日涨幅。然而本周跌7.9%，连续第二周下跌。

当周要闻盘点

股市风暴后 看美元上演V型反转

由于中国股市暴跌，引发全球股市一片跌声不绝于耳，美元指数周初惨跌至七个月低位。欧洲股市一度重挫至2008年金融危机水平，亚洲股市跌至三年低点，中国股市跌势加剧，投资者抛售高风险资产，大举涌入被视为避险资产的货币。

AMP Capital Investors的分析师Nader Naeimi表示，“市场(信心）还没来得及好转，恐怕就将变得更糟糕了。现在需要中国更多的降息和宽松政策。在股市大跌之际，美联储(FED)的态度可能更加明朗。”

随后中国央行于周二晚间宣布了降息和降准的双降措施，动荡的全球金融市场开始企稳，美元也展开了反弹走势。美元指数四连阳触及一周高位，且单周涨幅创一个月之最。美元兑日元亦强劲反弹，远离周一的七个月低点116.15。欧元兑美元在周一升破1.17关口之后，原形毕露回落至1.12关口附近。

除了全球金融市场企稳外，本周美国经济数据靓丽也是美元企稳走坚的原因。其中美国8月消费者信心升至七个月高位，7月新屋销售反弹，资本支出连续两个月劲增，第二季GDP增幅大幅上修至成长3.7%，都暗示美国经济处于良好状态，能够抵御全球经济不佳带来的愈加沉重的压力。

不过由于近期全球金融市场的动荡，美联储加息前景变得愈发复杂起来。美联储官员杰克逊霍尔全球央行年会上"畅所欲言"，包括副主席费希尔，以及票委亚特兰大联储主席洛克哈特在内的官员并未完全"抹杀"9月升息可能性。汇市投资者为后续将公布的一系列美国经济数据作准备，其中包括就业数据，这可能扶助美联储决定下一步该采取怎样的政策举措。

“8月非农就业报告对市场预期的影响可能加大，如果美国就业岗位增幅进一步扩大，加之失业率下降，可能令对9月升息的预期升温，”DailyFX的汇市策略师David Song表示。

金融市场动荡 新兴市场迎来抛售潮

本周动荡的全球金融市场令新兴市场货币遭遇一波抛售浪潮。本就因为美联储加息在即而摇摇欲坠的新兴货币，在全球股市暴跌的打击下被彻底击溃。。马来西亚林吉特连续十周下跌，创2013年以来最长连跌期，这一连绵不断的跌势也让投资者大跌眼镜。印尼卢比均创下1998年金融危机以来的最低。

东京新生银行(Shinsei Bank)研究主管Takako Masai表示：“市场陷入恐慌。市况开始看起来像是1990年代末期的亚洲金融危机那般。投机客正抛售那些看来最脆弱的资产。”

作为大宗商品货币代表的澳元和纽元，本周双双录得较大跌幅。澳元本周累计跌1.7%。中国是澳洲最大出口市场。市场将仔细观察澳洲联储下周将发布的政策声明，看看该央行如何评估中国经济状况。

纽元兑美元本周累计下跌3.1%。分析师认为，新西兰联储将进一步降息以及美国最终会升息，将减弱纽元的收益优势，这种预期将在未来几个月压低纽元。

SLJ Macro Partners LLP对冲基金创始人Stephen Jen称，“新兴市场很可能受到避险情绪高涨的冲击。但我并不认为亚洲会出现金融危机，亚洲金融系统已在1997年金融危机经历考验，亚洲经济的抵抗力应该较强。”

受到周初股市暴跌影响，在原油的带动下，彭博大宗商品指数一度下跌1.5%，跌至1999年8月以来最低水平。彭博称，大宗商品价格已是2002年来最便宜，但可能还没到底。

现在担任GPS Capital Markets业务发展主管的David Pierce周一表示：“大宗商品跌幅如此巨大相当罕见，中国可能是抛售以美元计价的大宗商品的大卖家，这进一步影响大宗商品类货币，导致大宗商品货币比美元更加疲弱的态势。”

随着股市企稳反弹，国际油市亦跟紧脚步，在周四和周五两个交易日累计大涨超16%，涨幅创2009年以来最高；国际现货黄金本周录得五周来最大周跌幅，因美元上演深"V"反转走强和美国经济数据强劲，还有美联储官员讲话表明9月升息犹存一丝希望。

全球股市巨震 平静后还需关注A股

美股崩塌引发全球股市动荡 A股创年内最大跌幅

美国股市在8月20日和21日惊现“断崖式下跌”，三大股指均跌破年内低位，延续7年来的牛市格局面临空前的考验。美股牛市意外发出拐点信号，这也引发了全球投资者对于高风险资产的恐慌情绪。全球股市感染“暴跌病毒”：亚太、欧洲乃至非洲都难逃厄运。

中国股市周一开盘就惊呆市场，上证指数开盘大幅跳空低开逾5%。如此大的跳空低开幅度也是历史上所罕见的。随后，上证指数迅速扩大跌幅，一度重挫逾9%，最低触及3197.88点，刷新近半年低位，最终收盘跌8.49%，创8年内最大单日跌幅。亚太股市也全线走低，包括日本、韩国和澳大利亚等在内的各国股市全线暴跌，股市投资者陷入“哀鸿遍野”的窘境。

随后，欧洲各主要股指也集体大幅低开，德国DAX指数周一开盘下跌3.0%,为今年1月以来首次跌破10000点。这一风暴甚至波及非洲市场，南非指标股指TOP-40一度扩大跌幅至4%。美国股市在开盘前，股指期货暴跌一度触发熔断机制，而开盘即出现暴跌，道指盘初几分钟重挫1000点，而标普500指数下跌5.3%，随后即逐步缩减跌幅，不过午后又再度陷入跌势。

Robert W. Baird & Co.首席投资策略师Bruce Bittles表示：“中国的投资者对于央行已经失去了信心，市场的局势非常令人担忧且困难，这最终取决于中国形势是否会导致严重的经济放缓。果真如此，则会影响到美国。”

就在全球金融市场处于哀鸿遍野之中，"救世主"--中国央行宣布降准又降息。全球股市自此开启企稳反弹之路。本周，道指累计上涨1.1%、创六周来最佳单周表现，标普500指数累计上涨0.9%、创四周来最佳单周表现，纳指累计2.6%、创六周来最佳单周表现。中国股市两天大涨10.42%，创七周最大两日涨幅。然而本周跌7.9%，连续第二周下跌。

下周市场展望

下周全球市场迎来一月一度的超级周，除了关注股市能否继续企稳之外，接下来就是以美国8月非农就业数据为首的重磅指标指标了。另外美联储还将公布经济褐皮书，澳洲联储和欧洲央行都将有利率公布。

考虑到在周末的杰克逊霍尔全球央行年会上，美联储官员讲话暗示9月升息犹存一丝希望，而研判美元指数下周走势，恐怕美国8月非农就业人口数据莫属将。如果就业稳健，且薪资增速表现不是非常糟糕，美元指数恐将再度开启"暴走"模式，因为这是美联储9月货币政策会议前的最后一次非农数据。

欧元区方面：下周欧元区通胀数据将公布，以及周四的欧洲央行利率决议。虑到周五公布的德国通胀数据不及预期，下周一的欧元区通胀数据恐怕"凶多吉少"。法国农业信贷撰文称，欧洲央行行长德拉基预计将更偏向鸽派，或进一步扩大量化宽松以应对通胀的下行风险。除非市场避险需求急升，否则欧元下周恐难上涨。

澳大利亚方面：澳洲联储将公布利率决议。法国农业信贷称，虽然澳洲联储(RBA)不太可能在下周降息，但市场不稳定的风险情绪和低迷的大宗商品价格依然令澳元承压。

中国方面：由于9月3日适逢抗战胜利70周年阅兵，中国市场9月3-4日将休市。市场还需要关注下周初公布的官方制造业采购经理人指数，或将为中国第三季度的经济状况提供额外的早期指标；此前财新中国PMI预览值意外下跌，表明经济增长走弱。中国央行(PBOC)因顾忌资本外流应该不会令人民币进一步贬值。中国股市同样值得投资者重视，分析师预期，在阅兵之前，目前的反弹行情或将持续。