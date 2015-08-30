李克强给出经济形势五个判断

前期国际金融和大宗商品市场异常波动，人民币汇率一度大幅下跌，最近股市异常波动，给我国经济带来了许多不确定性。

面对复杂的国际和国内形势，李克强在这次会议上个给出了五个最新判断。

判断一：我国经济运行遇到新的压力

近期全球股票金融市场显著动荡，全球主要股票市场连续大幅下跌，新兴市场货币持续贬值，原油等大宗商品价格也屡创新低。

李克强说，近段时间的国际市场动荡，给世界经济复苏增加了新的不确定因素，我国金融市场、进出口等受到的影响也在加深，经济运行遇到新的压力。

面对扑朔迷离的国际环境和国内深层次矛盾显现的情况，我们持续推进结构性改革，陆续出台降准降息、减税降费和稳定市场等一系列定向调控举措，效应不断显现。我们不仅有发展的巨大潜力，也有有效管控风险的驾驭能力，能够在错综复杂的形势中始终把握工作主动权。

判断二：继续实施积极的财政政策和稳健的货币政策

5月份以来，出现了投资、消费转好的局面，房地产销售量明显增加，带动房地产投资企稳，固定资产投资有所回升，社会消费品零售总额稳中趋升。出口虽有波动，但总体看出口降幅收窄。

李克强说，做好当前经济工作，既要看到一些方面不断向好的趋势，及时妥为应对，做到趋利避害。要继续实施积极的财政政策和稳健的货币政策，在坚持区间调控基础上，以更精准的定向调控、相机调控对冲经济下行压力，以更有力的改革创新激发市场活力，以更有效地抓落实巩固向好势头，稳定市场预期，做好政策储备，确保完成今年经济社会发展主要目标任务。

判断三：微观活力将支撑宏观经济大局稳定

各级政府部门把简政放权、放管结合作为改革重头戏，取消和下放了一批行政审批事项，一系列政策措施推动微观经济出现深层次的积极变化。

李克强强调，在传统增长动力减弱的情况下，要拿出更多改革开放新举措，增加公共产品、公共服务供给，促进大众创业、万众创新，增强经济发展动力。以不断迸发的微观活力支撑宏观经济大局稳定。其中就包括推动推动公共设施建设等重大项目落地、扩大绿色节能和低碳产品应用、推动“互联网+”向更多行业拓展等，形成新增长点。

判断四：人民币汇率没有持续贬值的基础

8月中旬，人民币连续两天贬值千点，贬值幅度创上世纪90年代以来的最大。此后央行又连续多天上调人民币兑美元中间价。市场上围绕人民币贬值是否到位仍然存在激烈的争议。

对此，李克强总理明确表示，人民币汇率没有持续贬值的基础，可以保持在合理均衡水平上基本稳定。他此前也曾表示，中国近期对人民币汇率中间价报价机制进行完善，这是顺应国际金融市场的变化“顺势而为”，也是寓“调整”于“改革”之中。

判断五：继续推进金融体制改革，维护金融市场稳定

近期我国股票市场出现了异常波动，三大股指均有大幅下跌。

李克强指出，加快相关制度建设，培育公开透明、长期稳定健康发展的资本市场。他表示，

金融稳定事关经济全局，要维护金融市场稳定运行。要继续推进金融体制改革，保持流动性合理充裕，增强服务实体经济的能力。加强和完善风险管理，守住不发生区域性系统性风险底线。