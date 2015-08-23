周评：货币贬值争先恐后，美元失守阵地，黄金避险独领风骚

在计算盈亏时不光是在计算自己的得失，深入了解贵金属投资行业的规则也是成功至关重要的一步。

本周此前表现抢眼的美元在市场中败下阵来，可谓尝尽了大涨大跌的酸甜苦辣。由于近来中国经济放缓带动全球放缓的忧虑不断加深，加之本周美联储鸽派的会议纪要，市场普遍认为美联储9月难以加息，而此前大举押注美元的多头纷纷出逃，资金都涌向债市、金市寻求避险。美元指数周五(8月21日)下挫逾1%，跌至一个半月低位，欧元兑美元飙升至近两个月高位。

原油价格持续走低，主要因美国钻井平台数量凸显油市供应过剩将加剧，且中国制造业活动疲弱。数据显示，美国钻井平台数量本周增加两座，连续第五周增加。数据加重了对美国页岩油产量对油价下跌反应迟缓，将导致全球供应过剩局面长期持续下去的担忧。

金市动态

本周此前表现抢眼的美元在市场中败下阵来，可谓尝尽了大涨大跌的酸甜苦辣。由于近来中国经济放缓带动全球放缓的忧虑不断加深，加之本周美联储鸽派的会议纪要，市场普遍认为美联储9月难以加息，而此前大举押注美元的多头纷纷出逃，资金都涌向债市、金市寻求避险。美元指数周五(8月21日)下挫逾1%，跌至一个半月低位，欧元兑美元飙升至近两个月高位。

原油价格持续走低，主要因美国钻井平台数量凸显油市供应过剩将加剧，且中国制造业活动疲弱。数据显示，美国钻井平台数量本周增加两座，连续第五周增加。数据加重了对美国页岩油产量对油价下跌反应迟缓，将导致全球供应过剩局面长期持续下去的担忧。

热点解读

国际现货黄金周五(8月21日)迎来多重利好再创新高，最高触及1168.40美元/盎司，美市开盘后一度下滑至1150美元/盎司之下，随后震荡上行并一度攀升至1160美元/盎司之上。本交易日因市场风险厌恶情绪增加，加之受到美联储鸽派影响，美元继续沉沦下行，并失守95关口，最低触及94.91。美元兑一篮子主要货币一度触及近八周低位，中国公布更多利空经济数据后，令市场进一步怀疑美联储(FED)是否能在下月加息。据最新数据显示，中国8月财新制造业PMI创下2009年3月来最低。投资者越来越担心中国经济是否正在大幅度放缓，进而令全球经济增长也出现停滞。

周五(8月21日)此前表现抢眼的美元在本周的市场中败下阵来，可谓尝尽了大涨大跌的酸甜苦辣。由于近来中国经济放缓带动全球放缓的忧虑不断加深，加之本周美联储鸽派的会议纪要，市场普遍认为美联储9月难以加息，而此前大举押注美元的多头纷纷出逃，资金都涌向债市、金市寻求避险。另一方面，由于全球供需失衡，加之周五贝克休斯石油钻井平台连续五周增加，这使得原油价格周五再度暴跌，再创六年半新低，可谓陷入无底深渊，熊途漫漫。

下周论金走势



黄金：周五黄金收小阳线，且伴有长上影线；周五开盘金价先涨后跌日线一度形成“射击之星”的形态，怎料美盘之后受美元下跌的影响，金价从日内低点开始小幅反弹，破坏了美盘之前的技术形态；目前来来看，金价虽然处于超跌反弹的技术形态中，但多头力量已经成了强弩之末，日线MACD多头能量基本上释放完毕，金价已经严重偏离了60日均线；4小时图和1小时图虽有二次上攻的迹象，但是不会冲破1168高点，后市来看金价还是要进入技术性回调，操作上切勿追涨，坚定的反弹做空。

白银：白银当前下行压力加重，市场空头力量持续增强。银价已跌破近日形成的上涨通道，后市可能会重拾下滑走势。日线图MACD指标中，双线处零轴下方，并且快线掉头向下，然而绿色能量柱缩短，显示白银上方阻力较大。日线图中各条均线开始分化，5日均线掉头向下。

原油：原油周四（8月20日）在继8月19日开始的迅速下跌后，欧市开盘前价格一直维持在260.4至262.1之间的窄幅整理。欧市期间有一段小跌，探底258.0，随后便开始了大幅反弹，直至昨日凌晨，最高反弹至266.6附近，本周五交易日又继续承压。目前，油价再度承压，日线级别上看，油价暂时受5日均线压制，布林轨道开口朝下，油价靠近下轨运行，MACD红色动能微存，快慢线走平，表明多头意愿减弱。