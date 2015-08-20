如何基于英国零售交易英镑

本交易日北京时间16:30，英国将公布7月季调后零售销售。

上次发生了什么？

上次的时候，市场希望英国6月零售销售能一扫5月0.2%的颓势，升至0.4%。但不幸的是，英国国家统计局(ONS)最后公布的月率是下降0.2%。火上浇油的是消费支出月率下降0.1%。这也难怪外汇投资者在数据公布后大幅做空了英镑。

英国国家统计局(ONS)试图缓解这一糟糕数据的影响，他们强调了6月的采购年率上升了4.0%，销售量预估也连续27个月上升。不过，多数投资者并不相信这一点，大家担心英国GDP二季度会下降，并成为“灾难”的开始。最终，英镑的抛盘持续到了第二天。

这次有什么预期？

这次，外汇交易员和经济学家预期7月零售销售月率能上升0.4%。但这种观点似乎过于乐观。英国GFK消费者信心指数从7跌到了4，这表明乐观情绪和消费支出都会下降。此外，零售价格指数(RPI)月率也下降了0.1%，这是消费者需求下降的信号。

不过，平价薪资指数4-6月间上升了2.4%，同期的通胀数据则位于低位。这表明英国民众的实际可支配收入上升，或许消费量也将因此走高。

英镑/美元可能作何反应？

实际数据和预期之间的比较下，外汇交易员通常出现膝跳反应。优于预期则令英镑走高，弱于预期则可能令英镑像上次一样下跌。

之后的英镑表现就取决于总体的市场情绪。就短线而言，英镑上行的阻碍较少，因美国通胀数据削弱了美元的需求。而从长期来看，英国央行近期不怎么鹰派的措辞令多数英镑货币对仍有下行风险。