新兴市场货币延续2000年来最长跌势

新兴市场货币持续下跌，2000年以来最长单周下跌势头进一步扩大。马来西亚林吉特创1998年新低，曼谷爆炸案致泰铢大跌，土耳其里拉连续第三天创新低，卢布和俄罗斯股市在油价下跌之际回落。

跟踪最活跃20个发展中国家货币的指数周一下跌0.4%，该指数之前已连续8周下跌，为十五年来首次，因美国加息前景和人民币贬值冲击放大了新兴市场风险。

周一，马来西亚林吉特跌至1998年以来最低水平，兑美元跌0.5%至4.0995林吉特。位于泰国首都曼谷的中央购物广场周一晚间发生强烈爆炸，爆炸案导致泰铢大跌，泰铢兑美元跌0.9%至35.536泰铢，盘中创6年新低。土耳其政党联合组阁谈判失败，里拉兑美元跌至创纪录的2.8685。此外，卢布兑美元跌0.8%至65.48卢布。

MSCI明晟新兴市场指数跌1.1%，至854.71点，为2011年10月份以来最低水平。

周一高盛宣布下调人民币预期，称中国经济增长减速不断深化将削弱人民币，加剧波动性。高盛驻伦敦策略师Kamakshya Trivedi表示，12个月内，人民币兑美元将跌至6.60；到2016年年底将至6.70。高盛此前预测在上述日期范围内，人民币兑美元将分别为6.15和6.20.

Trivedi表示，人民币疲软将给其它新兴市场货币增加压力。人民币贬值不仅会伤害与中国在出口方面竞争的发展中国家，还会侵蚀中国自身对新兴市场制造的商品的需求。

此外，高盛列举泰铢、台币、韩元、马来西亚林吉特、智利比索和南非兰特为最容易受到人民币贬值影响的货币。人民币上周创出1994年以来最大降幅，激发了市场担忧中国经济增长减缓的状况在恶化。

美联储加息临近 打压新兴市场货币套息

是时候对新兴市场货币套息交易说再见了。继上周出现猛烈的抛售潮之后，本周，投资者仍继续抛售新兴市场货币。追踪20个最活跃的发展中国家货币的指标周一下跌0.4%，为连续第八周下挫。这种情景为十五年来首次。马来西亚林吉特跌至1998年以来最低水平。土耳其里拉连续第三日刷新历史新低。泰国泰铢和俄罗斯卢布均收低。

花旗外汇和利率策略部负责人Luis Costa在电邮中对CNBC表示，他相信，当前的新兴国家外汇市场出现了“协调一致”的抛售行动。他预计，这种行为将继续下去。“我们的资金流监控清楚地显示，投资者们正急剧调整美元对新兴市场货币的仓位。”

Luis Costa认为，新兴市场套息交易如今已经“死亡”。简单地说，货币套利是指投资者借入低息货币，投资于其他高收益的货币等资产。如今，随着美联储加息临近，这种套息交易越来越不具有吸引力。市场预计，美联储最早加息时点可能是9月。

CNBC援引分析人士的观点称，在大宗商品价格持续下跌之际，人民币上周大幅贬值和关于美联储迫近加息的预期是目前驱动货币市场走势的真正力量。

在丹麦Nordea Bank A/S分析师Anders Svendsen看来，中国人民币贬值“将可能是影响新兴国家外汇市场下半年走势的因素之一。人们将其视为中国政府担心经济的一个明显指标。”Anders Svendsen预计，新兴市场货币下半年将保持疲软，如果美联储加息，新兴市场货币可能也会经历一段低迷期。

摩根士丹利甚至将巴西里拉、秘鲁索尔、韩元、泰铢和新加坡元列入“十大问题”货币。在所有新兴经济体中，中国是其他新兴国家最大的出口目的地。因此，人民币的走势受到市场关注。高盛周一将未来12个月的人民币目标价下调至6.60，理由是经济增速进一步放缓将令本币承压。该投行表示，人民币的“一小步”可能触发其他发展中国家货币对的“一大步”。

周一，泰铢对美元下挫0.9%，至35.536，盘中跌至六年最低水平。泰国曼谷主要购物区周一晚间发生爆炸案，目前已致27人死亡，其中包括两名中国人。泰国警方称，目前的78名伤者之中，大多数来自中国大陆和台湾。

智利比索周一收盘跌至690.26，？2003年以来最低收盘价。因市场担忧智利铜等大宗商品的对华出口可能受到中国经济减速的拖累。

土耳其里拉兑美元跌幅一度超过1.2%，至1美元兑2.8719里拉，刷新了历史纪录低位。由于近期日益紧张的安全局势，土耳其政府已宣布，于当地时间周一晚9点至周二早7点在Lice地区实行宵禁。

“新兴市场教父”卸任

7月13日，据英国《金融时报》报道，有“新兴市场教父”之称的马克·莫比乌斯将卸任邓普顿新兴市场投资基金的基金经理，退休后的莫比乌斯仍将领导邓普顿新兴市场的研究团队。

莫比乌斯有美国波士顿大学硕士以及麻省理工学院的经济与政治学博士学位。1987年，莫比乌斯加入邓普顿集团率先成立新兴市场研究团队，完整参与新兴市场近几十年来崛起的浪潮。在邓普顿的工作让莫比乌斯博士成为新兴市场投资先驱。

莫比乌斯曾经表示，如果你想参与全球经济发展最快速地区的成长，就必须大胆地投资于新兴市场国家。

在担任基金经理期间，莫比乌斯获得了荣誉无数。1993年，他获得了美国晨星颁发的年度最佳封闭型基金经理人，1994年获美国CNBC电视网年度商业资金最佳管理者。1998年他又获选美国《Money》的全球十大投资大师之一。1997年、1998年连续获路透社票选为年度最佳全球基金经理人。2001年，莫比乌斯被国际货币市场杂志评为“新兴市场年度最佳股票基金经理”，2006年入选亚洲货币杂志评选出的“100位最具影响力人物”。

到2014年底，莫比乌斯所领军的经理团队在全球共计有18个办公室，共有93位专业研究人员，遍及26个国籍且能使用24种语言。富兰克林邓普顿新兴市场研究团队有着本地化的特色，公司要求研究团队一定要对投资标的进行第一线的实地访察，希望通过访谈，能够更深入挖掘书面资料及营收数字以外的投资信息。70多岁的莫比乌斯一年平均有200天在全球新兴市场飞来飞去，亲自拜访公司。实地拜访，深入挖掘被低估的投资标的是莫比乌斯重要的投资原则。

过去10年，邓普顿新兴市场投资基金表现优异，并以181%的回报率超越摩根士丹利国际新兴市场指数。但是近期邓普顿新兴市场集团的表现并不好，该集团的产品表现低于过去一年、三年、五年平均基准指数。

作为新兴市场的基金经理，莫比乌斯自然会投资于中国市场。莫比乌斯在2012年11月30日在中国香港发行了一只“中国机遇基金”(China Opportunities Fund)，该基金至少70%投资A股市场，其余投资H股、红筹及B股。

和很多唱空中国的华尔街分析师不同，莫比乌斯当时表示中国经济增速将会继续快过大多数发达国家，可以预计中国经济未来每年能有7%到8%的增速。他做出这样的判断一方面是基于中国的人口结构，中国的劳动力相较于发达国家仍然很有竞争力。

“他们充满活力，且心怀抱负。而且，中国政府有推动多项改革的空间。所以，我并不担心中国长期的增长。”他说。

接替莫比乌斯的卡洛斯·哈登伯格在名气上要逊色很多，不过邓普顿集团董事长彼得·史密斯称哈登伯格的任命“将为公司下一阶段发展提供新焦点”。

人民币掀新兴市场货币贬值潮

近日，国际货币基金组织(IMF)日前发布2015年度对中国的第四条约磋商报告，对我国近一年来的经济金融运行进行了全面评估。其中，IMF近十年来首次做出人民币汇率不再低估的评估。对此，业内人士认为，总体而言，这份报告对我国近期经济金融运行、宏观政策

调控给出了较高评价。在这一基调下，我国在人民币纳入SDR等方面有望得到IMF的积极配合。此外，中国人民银行研究局首席经济学家马骏认为，中国今年经济增速有望达到7%左右。

而事实上，IMF官员已在多个场合表示，人民币汇率已不再被低估。该机构认为，随着中国开放资本账户、融入全球金融市场，汇率以外的宏观经济工具并不足以应对伴随而来的跨国资本流动问题，因此对于中国来说采取更加灵活的浮动汇率制度变得越来越重要。

11日，中国央行宣布调整人民币汇率中间价报价机制，要求外汇市场做市商参考上一个交易日外汇市场收盘汇率、外汇供求情况以及其他主要货币汇率变化来提供每日中间价报价。当日人民币兑美元中间价下跌1.86%至6.2298，为2013年4月25日以来最低，并引发金融市场连锁反应。

在上周的风暴中，在岸人民币贬值幅度为2.93%，创下最大单周跌幅。同时，新兴市场货币也受到打击，马来西亚林吉特和印尼盾上周四双双跌至17年来最低点。追踪除日元外十大亚洲交易活跃货币的彭博-摩根大通亚洲美元指数相较8月7日以来下跌了2.1%，单周跌幅将创2008年10月以来新高。据彭博统计，马来西亚林吉特周跌幅为4.3%，超过了跌幅3%的人民币，印度卢比、印尼盾和越南盾分别下跌2.1%1.8%和1.3%。而上周五，马币下跌至4.1500，为1998年9月1捊？以来最低。印度卢比则下跌至65.11，创下近两年来新低。

不过，在出其不意地实施人民币中间价改革两天后，中国央行明确亮出此次汇率主动调整的“底牌”。央行表示，中间价和市场汇率积累的3%左右的贬值压力已释放，汇率偏差校正基本完成。而此次汇率调整的目的在于建立市场化机制，并非以促进出口为初衷。中国央行行长助理张晓慧同时指出，当前不存在人民币汇率持续贬值的基础，央行有能力保持人民币在合理均衡水平上的基本稳定。

瑞银证券中国首席经济学家指出，政府在汇率政策方面可能将保持相对谨慎。其中一个考虑是今年11月即将举行的IMF关于人民币纳入SDR的讨论。更重要的是，决策层可能希望避免加剧贬值预期、引发大规模资本外流。他同时认为，央行完善中间价报价是汇率政策的重要进展，是汇改的一个新举措。