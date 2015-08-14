欧元明显从人民币贬值中坐收渔翁之利

中国人民币贬值及新兴市场货币遭抛售令投资者反思，他们开始重新评估是否还应该借入低利率的欧元，然后投资于提供更高回报的其它资产。

自周二中国将人民币中间价调低近2%以来，欧元贸易加权指数已飙升至八周最高。这将令欧洲央行感到忧心，因为该行一直以来都在通过向金融系统挹注低价欧元，来支撑经济成长并提振通货膨胀。

交易商称，本周欧元兑美元及其它主要流动货币走强，利差交易平仓功不可没。利差交易中，投资者卖出欧元等低收益的货币，然后买入人民币或其它新兴市场货币等高收益货币，还有股票等高风险资产。

欧元兑美元周三触及一个月高点1.1215，本周以来累计上涨1.2%，已远远高于3月所及10年低位1.0457。

“过去一年以欧元为融资币的利差交易特别流行，尤其是对亚洲的投资，”法国兴业银行外汇策略师Alvin Tan称。

“这些做空欧元/做多新兴市场货币的交易正在被出脱。我们认为，如果人民币进一步贬值，欧元将进一步上涨。”

Tan称，截至8月初的12个月间，借入欧元投资高收益亚洲新兴市场货币的回报率在6-7%。

这样的回报率现在看来无法保证。很多新兴市场货币可能进一步走贬，因他们的央行努力想为国内出口争取到竞争优势。而且由于美国联邦储备委员会(美联储/FED)可能最快在下月升息，这些货币可能面临更多抛压。

**解除欧元对冲操作**

分析师称，欧元走高的原因还包括，投资者解除原先为预防欧元下跌而进行的对冲操作，包括欧元兑新兴市场货币。

买进欧洲股票以及以欧元作为融资币的外国投资者必须对冲其外汇曝险。分析师表示，鉴于欧元上涨，一些投资者被迫削减对冲头寸。

根据国际清算银行(BIS)，全球对欧元区国家的跨境借贷第一季度飙升4,060亿美元，为2008年初以来最高季度增幅。该指标显示了外国投资者对欧元区累积曝险头寸的大致情况。

“目前人们在解除欧元空头对冲仓位，这解释了欧元为何如此抗跌，”瑞银(22.13, 0.02, 0.09%)集团新兴市场外汇策略师Manik Narain说。

“2014年大部分时间和2015年第一季，欧元兑新兴市场货币处于下行趋势，因此众多投资者试图通过卖出欧元来对冲其汇率风险。”

Narain表示，瑞银追踪的欧元兑20种新兴市场货币的一篮子汇率4月时较年初下跌9.5%。目前，该汇率较年初仅下跌1%，凸显出欧元反弹的力度。