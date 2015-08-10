阿里巴巴283亿元战略入股苏宁云商

8月10日下午消息，阿里巴巴集团与苏宁云商集团在南京苏宁集团总部联合举行新闻发布会，宣布重大战略合作事项。苏宁云商董事长张近东、阿里巴巴集团董事局主席马云等双方高管均出席本次发布会并讲话。

在发布会开始前，阿里巴巴在官微宣布将以约283亿元人民币战略投资苏宁，成为第二大股东，占增发后总股本的19.99%；苏宁将以140亿元人民币认购不超过2780万股的阿里新发行股份；双方将打通线上线下全面提升效率，为中国及全球消费者提供更加完善商业服务。

随后，苏宁云商也发布公告，宣布将以15.23 元/股的价格，非公开发行A股股票不超过1926671924股，发行对象为淘宝(中国)软件和安信-苏宁2号。

公告称，本次募集资金总额不超过293万元，主要用于六大类项目：物流平台建设、苏宁易购云店发展、互联网金融项目、IT项目、偿还银行贷款以及补充流动资金。

苏宁云商将于8月11日开市起复牌。

苏宁云商此前在深交所发布公告，以筹划非公开发行股票为由，申请自8月3日开市起停牌。8月8日，苏宁云商对非公开发行股票停牌进展予以公示，指出其与相关中介机构正在推进非公开发行股票的各项工作，且由于本次非公开发行股票方案尚需进一步论证，存在不确定性，了维护投资者利益，避免公司股价异常波动，申请于8月10日开市起继续停牌，直至刊登相关公告后复牌。

苏宁云商于上月发布2015年半年度业绩报告，数据显示，2015年1-6月，苏宁实现营业收入630.83亿元，同比增长23.32%;归属于上市公司股东的净利润3.45亿元，而上年同期为-7.55亿元，同比实现扭亏。

记者发现此次合作双方都对消息严格保密。苏宁在10日举办的首届“互联网＋零售紫金峰会”上向媒体宣布，即将有重大消息披露，但直至发布会前都对具体内容严格保密，所有员工都表示并不知情或具体内容不清楚。

而阿里巴巴方面更是用尽心思进行保密。阿里方面于10日下午带着百余名媒体记者由镇江出发奔赴南京，但途中对出发的目的地及具体事项都对记者严格保密。据了解，工作人员和大巴司机都签了保密协议。