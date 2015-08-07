史蒂文斯让市场“震惊” 预测最神准策略师怎么看下一步？

澳洲联储本周意外在货币政策声明中移除澳元需进一步贬值的措辞，令一些市场人士猜测澳洲联储已减弱其宽松倾向。然而，今年迄今唯一一位每次都精准预测澳洲联储(RBA)货币政策动向的预测者表示，随着房屋营建活动放缓，澳洲联储可能必须再度祭出货币刺激措施。

野村控股(Nomura Holdings Inc.)驻悉尼策略师Andrew Ticehurst坚持他原先的预测，即澳洲联储11月可能会将现金利率从纪录低点的2%下调。

洲联储主席史蒂文斯(Glenn Stevens)本周二(8月4日)维持利率不变，且货币政策声明移除澳元需贬值的措辞，此举令金融市场大为“震惊”。

尽管如此，Ticehurst仍然坚持他原先的看法。

Ticehurst说道：“未来一年，经济受益于房市的支撑看来不大。因此，只有澳元看起来对我们有利，但房市却似乎有些糟糕。”

为抵消矿业投资下降以及大宗商品价格下跌的冲击，澳洲联储自2011年底以来已累计降息275个基点。

澳元此前出现贬值，且部分大城市房价上涨，但提供给自住购房者自建住宅的贷款数量5月份锐减8.3%，是2009年以来最大跌幅。

官方数据显示，澳洲6月房屋营建许可下滑8.2%，是去年9月来最大降幅。5月自住购房者自建住宅的贷款数量锐减至5,609件，为2013年10月来最低水平。所有房贷承诺总额较4月减少4.4%，创下7年来最大降幅。

澳洲联储周五在季度政策声明中指出，鉴于预料美联储(FED)将在今年底前开始收紧政策，“澳元有合理的机会进一步贬值”。该联储将未来两年的核心通胀率预测提高到2.5%，即目标区间的中值，以体现澳元贬值后进口价格上涨。

澳洲联储预测2016年经济平均增速在2-3%，比5月份预测的2.5-3.5%调低，称2月份和5月份的降息仍在对经济产生影响。

澳元/美元上个月跌破0.73。史蒂文斯在周二的政策声明中表示，主要大宗商品价格大幅下降，澳元正随之调整。这是2014年3月份以来他首次没有暗示澳元汇率过高。

加拿大皇家银行(RBC)驻悉尼经济和固 定收益策略主管Su-Lin Ong说：“他们似乎减弱对澳元的口头干预，进一步来说，澳洲联储在一定程度上减弱了其宽松倾向，因为他们的宽松立场主要是为了维持澳元的下行压力。”