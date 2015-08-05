FOMC票委点燃美元多头热情 “小非农”为周五大行情预热

因FOMC具有投票权的委员洛克哈特表态支持9月加息，进一步提升外界对美联储下月就加息的预期，美元指数周二大幅上扬。周三投资者将聚焦素有“小非农”之称的ADP就业报告以及ISM非制造业指数等重磅数据，这可能为周五非农大行情进行预热。

亚特兰大联储主席洛克哈特(Dennis Lockhart)周二(8月4日)向《华尔街日报》表示，美国经济要“严重恶化”，他才会不支持在9月加息。此番言论后，期货价格显示，交易员对下个月美联储(FED)加息的预期增强。

洛克哈特说道：“我并认为不加息的门槛很高，这是我的观点，经济形势需严重恶化，我才会反对加息。”

上述言论增强了9月加息的可能性。洛克哈特在联邦公开市场委员会(FOMC)中以立场中立著称，是美联储主席耶伦(Janet Yellen)政策立场坚定的拥护者；他同时也是今年具有投票权的五位地区联储主席之一。

洛克哈特发表讲话之后，美元指数扭转稍早跌势并大局反弹，美指自97.40附近水平一路上扬至98关口附近。周二纽约尾盘，美元指数上涨0.5%，报97.96；欧元/美元跌0.6%，报1.0883。

事实上，在今年年初时洛克哈特还在担心就业市场状况，但到5月初，他曾暗示9月可能加息，而这一次他对《华尔街日报》的言论更加明确。

Cambridge Global Payments的高级市场分析师Scott Smith说道：“洛克哈特的讲话再次提升了美元的吸引力，我们过去一周左右时间所见到的仍然有利于美联储在今年某个时间加息。”

美银美林(Bank of America Merrill Lynch)十国集团(G10)汇市策略师Ian Gordon表示：“洛克哈特被视为关键一票，但他已经变得对通胀愈发强硬。”

在洛克哈特言论出炉后，联邦基金利率期货隐含的利率目标区间在9月份FOMC会议上提高至25-50个基点的可能性为44%，而在7月31日公布的雇佣成本指数低于预期之后，9月份美联储加息的隐含可能性约为40%。

此外，表现较为强劲的美国数据也对美元涨势构成提振。美国商务部周二公布的数据显示，6月工厂订单月率增加1.8%，5月为下降1.1%；6月核心资本财出货量修正为增长0.3%，前值为下滑0.1%。该数据被用于计算国内生产总值(GDP)数据中的企业设备支出。

上周五美国公布第二季度薪资增幅为纪录新低，周一美国一民间制造业活动指标又意外下滑，令投资者对美联储是否可能在9月加息的疑虑有所增加。

DailyFX周二撰文称，日内汇市的走势可谓一波三折，欧洲时段乃至纽约时段早盘大部分时间内，美元均呈现回落状态，但洛克哈特的表态成为转折点，在他讲话之后，美元收复了日内全部跌幅，非美货币全面回落，欧元/美元跌破1.0900关口，英镑/美元汇价也再度跌破1.5600关口。

聚焦小非农等重磅数据

根据7月份FOMC会议纪要，决策者依然没有确定是否最早在9月份启动利率正常化。围绕经济增长的潜在势头仍然存在不确定性，本周的经济数据——尤其是就业报告——将包含重要线索，投资者将首先迎来ADP就业报告。

美国7月ADP就业人数变动数据将于北京时间周三20:15出炉，根据外媒调查得到的预期中值，7月份增幅为21.5万，接近6个月移动均值20.3万。

6月份ADP就业人数为增长23.7万，略高于官方的私营部门非农就业人数增幅，一改此前七个月中有五个月落后的局面。

彭博经济学家Carl J Riccadonna和Josh Wright本周稍早撰文称，7月份ADP私营部门就业数据将于周三出炉，这是经济学家调整自己对非农就业数据预期的最后几个机会之一。

ADP数据素有“小非农”之称，前者与非农就业报告有较为强的相关性，因此ADP数据表现会对市场造成明显影响。

除了ADP报告，投资者还应关注北京时间20:30的6月份贸易帐以及北京时间22:00的7月ISM非制造业指数。

贸易帐数据这可能影响二季度GDP的修正。净出口对公布的上季度经济实际增长率2.3%的贡献为13个基点，而在一季度和去年第四季度则分别是带来192个和89个基点的拖累。市场预期中值显示，6月份贸易帐赤字料较5月(418亿美元)再度小幅扩大(至428亿美元)。

7月ISM非制造业指数则是最后一个可能影响7月份就业报告预期的重要指标。6月份该指数从5月份的55.7升至56.0，但仍略低于6个月均值56.6，经济学家们料7月份该指数将升至56.0。

DailyFX指出，从目前来看多数美联储官员支持在9月加息，当然，前提是美国经济继续保持平稳，在9月利率决议之前，周五的非农就业数据是一个相当关键的经济数据。

根据接受调查的分析师的预测中值，美国7月份非农就业人数料增加22.5万，高于6月份的22.3万；失业率料持稳在5.3%。

分析师指出，如果7月非农就业报告表现强劲，可能会给美联储以足够的理由在接近十年来首次加息。

法国农业信贷(Credit Agricole)表示，对于美元走势而言，非农数据是关键。如果表现靓丽将进一步巩固美联储加息预期，有效提振美元。