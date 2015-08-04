大宗商品掀起“完美风暴” 谁是汇市最大“倒霉蛋”？

尽管美元周一仅小幅上扬，但当日大宗商品却遭遇全线溃败，油价崩跌5%、金价逼近五年半新低、铜价则接近熊市，受此影响，外汇市场上包括澳元、纽元和加元在内的商品货币集体遭挫，其中加元的跌势最为“惨烈”。

因中国官方制造业采购经理人指数(PMI)跌至5个月低点，打击了大宗商品需求前景，加元、澳元、纽元兑美元周一(8月3日)大跌，其中加元触及11年低位，彭博大宗商品指数跌至13年低点。大宗商品货币今年表现为金融危机以来最差。

周一纽约尾盘，美元指数报97.51，日内涨幅为0.17%，低于上周四触及的一周高位97.77。三菱商事(Mitsubishi)分析师Jonathan Butler表示：“美元重拾升势，重压所有商品价格，美国经济数据是目前的焦点，重中之重是本周稍后出炉的非农就业报告。”

根据路透访查的100位分析师预估中值，7月非农就业岗位预计增加22.3万。布朗兄弟哈里曼(Brown Brothers Harriman & Co)新兴市场策略部门全球主管Win Thin说道：“周五将出炉的就业市场数据是重大事件，美联储(FED)准备好加息，如果就业数据强劲，增幅超过20万，那么加息就能在正轨上。”

奥本海默基金公司(OppenheimerFunds Inc)全球多资产集团（Global Multi-Asset Group)基金经理Alessio de Longis表示：“在G10范围内，我依然保持三个货币空头仓位：澳元、加元和纽元，即使大宗商品企稳，我认为这种疲软还会带来这些国家进一步放宽政策。”

大宗商品全面溃败

周一大宗商品市场全线下跌，彭博大宗商品指数连续第三个交易日下挫，触及2002年2月来最低点；布伦特油价自1月份以来首次跌破50美元/桶并进入熊市；金价逼近5年低点，铜价抵达熊市边缘；其它基本金属和贵金属也走低。

追踪19种商品表现的汤森路透/核心商品CRB指数触及2003年来最低水准，几乎全数抹去了由中国需求带动的、持续了10年的商品“超级周期”所斩获的涨幅。

布油进入熊市

因中国制造业活动疲弱令商品市场抛售加剧，原油周一大跌5%，至1月来最低水准，指标布伦特原油跌至50美元/桶以下。

因对全球供应过剩的证据不断增加和中国股市动荡，美国原油在7月下跌21%，为2008年来表现最差的一个月。中国是全球最大能源消费国。

周一油价跌势加速。伦敦市场原油期货下跌5.2%，延续7月份18%的跌幅。ICE欧洲期货交易所9月份交割布伦特油价周一跌2.69美元，至49.52美元/桶，为1月份29日以来最低收盘价。该价格比5月6日的今年最高水平下跌超过20%，达到通常意义上的熊市定义。

美国原油期货则收盘重挫1.95美元，跌幅4.1%，报45.17美元/桶，是3月19日以来最低收盘价。

伊朗伊斯兰共和国通讯社报道称，在制裁取消一周之内，伊朗每天即可增产50万桶。

FOREX.com技术分析师Fawad Razaqzada预计，美国原油和布伦特原油均很快会创下今年新低。

金价逼近五年半低位

金价在7月创下两年来最大月跌幅后周一继续走低，纽约尾盘，现货金重挫0.9%，报1,086.06美元/盎司，在7月24日曾触及五年半最低1,077美元/盎司。

黄金7月累积下跌近7%，为2013年6月以来最大月跌幅，且上周连跌第六周，为1999年以来最长跌势。

美国12月期金周一收跌0.5%，报1,089.40美元/盎司。

高盛集团(Goldman Sachs)预计，美联储加息可能会拖累黄金进一步走低。

铜价接近熊市

同样归因于中国这一全球最大的金属消费国的制造业活动减弱，铜价在伦敦跌至六年低点，接近熊市。

伦敦金属交易所(LME)三个月交割的期铜周一下跌0.2%，报每吨5,220美元(每磅2.37美元)，之前一度下探每吨5,142美元， 为2009年7月份以来最低水平。

收于每吨5,184美元将意味着铜价自5月5日峰值下跌20%，符合熊市的一般定义。

纽约商品交易所(COMEX)9月份交割的期铜周一下跌0.7%至每磅2.346美元。

镍在伦敦领跌工业金属，一度下跌多达3.4%；铝一度下跌多达1%至每吨1,601.50美元，为2009年7月份以来低点；铅、锡和锌在LME也下跌。受中国放缓拖累，锌在上周五加入铝、镍、铅和锡的行列跌入熊市。

加元领跌商品货币

受大宗商品崩跌打压，加元、澳元和纽元等商品货币全线下挫，其中加元的跌势最为惨重。澳元和纽元这两种货币最近已经深幅下挫，所以它们跌幅不算太大。

美元/加元周一大涨0.5%至1.3156，盘中一度触及2004年8月以来低位1.3175。过去一个月，加元兑美元表现为10国集团(G10)货币中最糟，跌幅约为4.3%。

澳元和纽元均跌至6年低点附近。周二亚市早盘，澳元/美元最新报0.7265，距上周所及的六年新低0.7234仅一步之遥；纽元/美元报0.6560，持于上月所及六年新低0.6498的上方。

与油价关联的挪威克朗和俄罗斯卢布也遭遇大幅下滑，其中，卢布兑美元触及63.618附近的五个月低点。

加拿大皇家银行资本市场(RBC Capital Markets)资深外汇策略师Elsa Lignos说道：“油价回升所需要的时间越长，2016年能源资本开支计划面临的风险就越大，进而会对加拿大央行(BOC)的经济预测产生影响，降低进一步放宽货币政策的门槛，美元/加元下一阻力位目标为1.3246和1.3383，不过要维持涨势还需要原油价格继续维持弱势为前提。”

由Marc Chandler带领的布朗兄弟哈里曼策略师团队周一在一份报告中表示，油价下跌、加拿大央行鸽派的货币政策都是令加元承压的主要原因，而10月的大选将成为新的利空因素。

该行并指出，美元/加元的下一目标位在1.3450附近，长线可能升至1.4000。

因石油危机重创经济、选民对这届政府越发不满，上周日加拿大总理哈珀(Stephen Harper)宣布10月份举行大选。