非农、超级星期四、G10货币如何操作？

要问当前最能影响外汇市场走势的因素，当然是央行货币政策背离莫属，尤其是以美联储和英国央行为首的全球主要央行近期纷纷"流露"初迫近升息的意向。

下周美国7月非农就业报告，以及所谓的英国央行"超级星期四"势必将使其升息前景进一步明朗化。两大央行升息前景明朗，料将支撑美元和英镑的走势。

超级星期四指的是，英国央行同时宣布利率决定，公布8月政策会议纪要、通胀报告，以及公布最新经济增长、通胀和失业率预估。这一举措可谓是在全球主要央行中开创先河。

与此同时，一旦澳洲联储下周的货币政策决定较预期更为鸽派，或者一系列重磅澳洲利亚经济数据表现不佳，澳元可能面临进一步下行的风险。如果升息预期升温打压市场风险偏好，那些与风险相关的商品货币近期的涨势可能遭到了结。相较于澳元、纽元，加元和挪威克朗可能会展现更大的弹性。

尽管在面临当前疲弱的市场情绪时，欧元、瑞郎和日元等G10货币表现比较温和，不过下周走势充满不定性。在瑞士央行外汇储备和瑞士CPI公布之前，美元/瑞郎仍然面临上行风险。瑞士外汇储备，可能证实瑞士央行近期有关外汇干预的讨论；瑞士CPI则凸显出该国面临着强劲瑞郎所带来的通缩风险。在货币政策声明公布之前，日元可能走低。

下周读者看什么？

美元：非农核弹即将引爆

如果美国7月非农就业人口增幅持续强劲，进一步支撑市场关于美联储升息的预期，从而全面支持美元走强。美国劳工部(DOL)周五(8月7日)公布7月非农就业人口，预期增长21.8万。

英镑：超级星期四之前，市场已将预期计入价中？

英国央行周四(8月6日)同时宣布利率决定，公布8月政策会议纪要、通胀报告，以及公布最新经济增长、通胀和失业率预估。这一举措可谓是在全球主要央行中开创先河。

虽然英国央行升息预期升温，但是英镑近期走势比较弹性。这可能也表明一旦出现利空因素，英镑或面临大幅下挫。

澳元：下行风险仍存

预计澳洲联储下周仍然按兵不动，同时维持宽松基调。如果出现声明较预期鸽派，或者贸易，以及就业市场数据不及预期，澳元下行风险将进一步加剧。

日元：日本央行利率决议

日本央行下周召开货币政策会议，而美联储和英国央行则准备升息，货币政策前景背离，日元兑美元，以及日元英镑走势面临更多的下行压力。