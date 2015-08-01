美元遗憾终结美好一个月 劳工小数据掀起大风浪

美元指数周五(7月31日)重挫，以下滑结束表现不错的一个月，因美国第二季雇佣成本增幅创纪录新低，令美联储(FED)今年稍晚升息的押注有所收敛。

美国劳工部周五发布的报告显示，美国二季度平均薪资仅增长0.2%，远低于一季度的0.7%，并创下自1982年有记录以来的最小增幅，粉碎了人们对于劳动力市场改善将推高薪资的预期。

该机构发布的二季度雇佣成本指数(ECI)也仅增长0.2%，该指数除薪资之外还包括福利。

布兰特原油期货重挫近3%，拖累挪威克郎、澳元等商品货币，但随着美元因劳工成本数据令人失望而下挫，商品货币也回升。

美国劳工部称，一项衡量劳工成本的广泛指标雇佣成本指数第二季小幅增长0.2%，为1982年第二季开始记录以来最小增幅，首季增长0.7%。一些分析师认为雇佣成本至少增长0.5%才能确保美联储升息，并可能早至9月。

圣路易斯联邦主席布拉德在接受华尔街日报专访时淡化了雇佣成本数据的影响，称最新经济增长数据提升了美联储9月升息的机率后，美元尾盘缩减跌幅。

另外，同油价和商品价格走势息息相关的货币周五稍早下滑，因担心全球供应过剩及中国需求不断降低，之后因美元下滑而反弹。

“数据令所有人都措手不及，”BK Asset Management汇市策略部门董事总经理Boris Schlossberg表示。

分析师表示，对美元来说，下一个重要时刻将是美国公布7月就业报告，如果显示就业进一步增长，可能刺激交易商增加多美元的多头押注。

焦点、风向标：

亚洲股市表现

美国6月个人消费支出

美国7月ISM制造业采购经理人指数

主要货币走势分析：

欧元：小时图形阻力位于1.1278（2015年6月29日最高价）。更强阻力位于1.1436（2015年6月18日最高价）。支撑位于1.0660（2015年4月21日最低价）。由于近一个月以来，该货币对设定了多个较低高点，因此我们中期内继续对其持看跌偏见。

英镑：小时图形阻力位于1.5803（2015年6月24日的最高价）。支撑位于1.5409（38.2%的斐波那契回撤位）。更强支撑位于1.5330（2015年7月8日最低价）。我们认为该货币对会在接下来的几天里再次下行。

日元：小时支撑位于122.04（38.2%的斐波那契回撤位）。更强支撑位于120.41（2015年7月8日最低价）。只要强劲支撑位115.57（2014年12月16日最高价）持稳，我们就青睐长期看涨偏见。