两张图告诉你为何英镑还有大涨空间

英国经济第二季加速增长，英国央行(BOE)有可能结束长达近十年的宽松货币政策，而这一切都意味着英镑的涨势或许才刚刚开始。

根据权威媒体的统计，2015年以来截至7月29日，英镑在十国集团(G10)货币中兑美元的表现排名第二，仅次于瑞郎。除了英镑和瑞郎外，今年来其它主要发达国家货币均兑美元贬值。

纽约交易时段周三(7月29日)，因美联储(FED)发布的政策声明向加息又迈出一步，英镑/美元一度触及1.5594的盘中低点。

法国巴黎银行(BNP Paribas)驻伦敦的外汇策略师和量化策略负责人Michael Sneyd周三表示，市场看涨英镑的情绪正在逐渐形成，他们编纂的情绪走势指标显示，尽管几周前还不是很明朗，过去一周看涨情绪逐渐升温。

英国央行行长卡尼(Mark Carney)曾说过，利率处在纪录低点的时代即将走到尽头。在此背景下，经济学家和投资者都想要从数据中获取一些线索。

第二季度英国国内生产总值(GDP)环比增长0.7%，标志着连续第十个季度增长，而第一季度增速为0.4%。

或许第二张图更容易看出英镑的上行空间。法巴的仓位图显示，英镑仓位持有指数当前仅为9。

该指数范围为-50至+50 —— +50表示市场最为看涨的仓位，而-50则表示市场极端的看空仓位。

Sneyd表示，2013年底2014年初市场预计英国央行将首次暗示加息时，该指数曾最高涨至40-45范围附近。

Sneyd说道：“很显然，英国央行若在那时加息是为之过早的，但与那时英镑仓位相比，现在的明显有很大的上行空间。”

但Sneyd同时指出，因英国和美国同处于未来6个月加息的预期轨道中，而欧洲仍在继续实施量化宽松(QE)，因此相对于英镑/美元，对英镑兑欧元的预测更有意义。

欧元/英镑目前仍处于0.70上方，法国巴黎银行预计可能跌至0.68。

英镑投资者将迎接“超级星期四”

与之前在两周内分批公布数据的做法不同，英国央行将在8月6日同时公布货币政策决定、会议纪要、决策官员的投票数以及对经济每个方面的新预期。

英国央行将在“超级星期四”公布数据，现在时间进入倒数计时。这样一种公布数据的方式意味着经济学家和投资者将需要费力解读大量信息。

英国央行同时公布这么多货币政策数据在七国集团(G7)央行中实属首见，可以让决策官员立刻解释他们的想法。

加拿大丰业银行(Scotiabank)驻伦敦经济学家Alan Clarke说：“显然会有一堆讯息和数据大量涌入你的脑袋，这一天不太好过。”

英镑隔夜拆借平均利率远期合约(Sonia)显示，投资者预计英国央行将在明年5月份首次加息，而7月10日时预测最早将在明年8月。