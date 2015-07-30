泰森代言比特币靠谱吗？

比特币价格周四(7月30日)亚盘温和回落，近期陷入震荡交投的趋势愈发明显。

BITSTAMP公布的报价显示，比特币/美元(XBT/USD)昨日自295附近下挫至288低位，此后反弹至292上方，但本交易日再度承压至289下方，现交投于290水平附近。

KRAKEN公布的报价显示，比特币/欧元(XBT/EUR)昨日自267震荡回落至261下方，之后虽反弹至264水平，但本交易日再度承压至262附近，现也交投于该水平。

行业方面，拳王泰森(Mike Tyson)近期在Twitter上发文称，一款由Bitcoin Direct LLC推出的全新的泰森牌比特币ATM机将于今年8月份亮相。

据其官网描述，此款ATM机承诺可在20秒之内将现金兑换成比特币，比泰森在擂台上创造的最快击倒时间纪录30秒还快10秒。

但随后，SiliconANGLE记者Duncan Riley便对Bitcoin Brands Inc展开抨击。Duncan Riley认为，Bitcoin Brands Inc是一支场外交易(OTC)的股票，市值仅为6870美元，并且该公司不提供任何可见的产品。

Riley表示，这意味着这款比特币ATM机注定成为一个骗局，并且以泰森名誉的损失为代价。

而所有者Peter Klamka驳斥了这些说法。Klamka表示，比特币ATM机是真实的。按照构架，泰森享有该品牌ATM一半的股权。同时，隶属于Klamka的比特币品牌则与泰森并无瓜葛。