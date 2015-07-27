恐慌情绪再现，周一A股市场大幅下挫。上证指数收于3725.56点，跌8.48%；深圳成指收于12493.0点，跌7.59%。两市A股77只股票上涨，2172只股票下跌。成交金额下降，上海市场从上一交易日的8430亿元下降至7213元；深圳市场从上一交易日的7442亿元下降至6677亿元。

财政部副部长朱光耀25日在2015网易经济学家年会夏季论坛上表示，中国经济在今年企稳向好，2015年我国能实现7%左右的经济增长率。他指出，在改革开放全面落实，改革创新的举措得到全面推进的情况下，未来五年中国经济的潜在增长率将保持在7%至8%的水平。朱光耀表示，2015年上半年，在国内外极端错综复杂的环境下，我国实现了7%的经济增长，经济结构在继续向优化和完善的方向发展，消费对经济增长的贡献达到了60%，第三产业对GDP增长的贡献是49.5%，投资增长了11.3%，社会零售总额增长了10.3%。因此，中国经济在2015年企稳向好，而且这种企稳的态势会进一步加强。

从今日盘面的行业跟踪情况来看，行业板块全线飘绿。二级市场反复的时候，旅游行业高速增长的趋势没有发生变化，出境游市场规模仍以加速的状态成长。这背后的支撑逻辑是中产阶级消费兴起，旅游的行前、行中、行后需求的全面爆发，以及互联网大幅降低旅游行业的交易成本。这些支撑因素是趋势性的，而非短期的。旅游行业高速增长下的行业红利将为高成长标的估值提供持续的支撑力。受此消息提振，旅游行业早盘走势强劲，后受低迷大盘拖累，收盘跌6.62%，跌幅较小。猪价已经持续上行4个月，养户补栏速度较慢，母猪存栏仍然持续下降。目前来看，整个行业资产层面的调整修复还未彻底完成，生猪补栏速度较慢，这将使得猪价景气时间拉长。供给实质性短缺导致猪价急涨，涨价趋势至少持续到明年。业内人士表示，猪价长牛周期已经显现。短期内养殖股价将受到猪价上行的拉动，中长期行业盈利能力增强，养殖企业业绩持续释放。借此，农林牧渔行业今日走势抗跌，终盘跌6.90%。证券行业今日走势极度低迷，个股几乎全线跌停，收盘大跌9.99%，跌幅最大。此外，食品饮料、传媒娱乐和工程机械等板块强于大盘；航空、煤炭和元器件等板块弱于大盘。

分析师表示，受产出创16个月新低，新订单、新出口订单跌至荣枯线之下影响，7月财新PMI初值环比回落1.5，低于市场预期，创15个月来新低。财新PMI已连续5个月低于荣枯线，反映出国内经济复苏态势较弱，尤其是以制造业为代表的中小企业继续经营状况低迷，产能过剩导致企业反复去库存，制约了企业主动投资意愿。市场盘面来看，今日大盘大幅跳水，跌破均线，预计短期市场还将继续下挫。