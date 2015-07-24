澳新银行：澳元/美元无疑将进一步下跌

周五（7月24日）亚市午盘，澳元/美元短线呈现暴跌行情，目前进一步下跌再刷6年新低0.7300，澳元盘中大跌主要受中国疲软制造业PMI拖累。

稍早公布的数据显示，中国7月财新制造业PMI初值大幅降至48.2，市场预期为49.7，前值为49.4，本次录得2014年5月以来低位，且连续5个月处于荣枯线下方。受中国PMI拖累，澳元盘中应声大幅走软。

对于澳元未来走势，澳新银行（ANZ）外汇分析团队在给客户的月度报告中指出，当前澳元/美元风险依旧明确偏于看跌，具体报告内容如下：

首先，澳元/美元当前水位已经相当全面的反映出基本面环境；

其次，当前澳元的稳定性非常重要，因其强化了了澳大利亚作为资本目的地的吸引力。例如澳元非系统性风险的定价。近期市场对澳元的偏好一直在减弱，并预计将进一步延续这一趋势。此外，澳洲经济面临的风险，无论是内部还是外部风险，似乎均超出全球经济整体面临的风险；

第三，美元汇率走势将对澳元产生进一步强劲和独立的影响，美元似乎将开启一个类似2001年的强劲周期；

最后，全球风险指标的走向对澳元正变得越来越重要；

预计近期全球风险指标不会再受到重大干扰，因此仅略微调整澳元近期预期，预计9月15日澳元/美元将位于0.7300，而12月15日将触及0.7200。也就是说，澳元面临的风险依旧明确偏于下行。