中国经济难言企稳 上半年GDP扣除证券业仅增6%--莫尼塔

中国二季度经济增速保住7%，金融业“功不可没”。独立研究机构--莫尼塔周五在最新研究报告中指出，从可持续性的角度看中国经济并没有企稳，上半年扣除证券业后的GDP真实增速大约在6%左右，这与市场对于实体经济的普遍感受完全吻合。

该机构首席经济学家苏畅在报告中并预计，下半年金融服务业将持续下滑，拖累三季度GDP 0.1-0.2个百分点，拖累四季度GDP 0.5个百分点。

“表面上看GDP增速似乎已经企稳，但细项数据显示的故事完全不同，上半年金融业出现了异常快的增速17%，其中证券业营业收入同比增长400%，这种增速显然是并不可以持续的增速。”他称。

苏畅认为，剔除证券业后的GDP的增速应该是更反映当前GDP趋势的增速，其估计显示剔除了证券业后的名义GDP增速自2014年以来连续下滑，这与市场对于实体经济的普遍感受完全吻合，上半年剔除证券业后的真实GDP增速大约在6%左右。

“剔除证券业后的更可持续的实际GDP增速估计在6%左右甚至不到6%，经济显然还难言企稳。”他说。

报告指出，如果下半年全市场的日均成交量维持在6月份日均成交量的75%，而2014年下半年日均成交量水平显着上升，其模拟结果显示三季度金融服务业的增速可能从上半年的17%回落到15%，四季度金融服务业的增速将进一步回落到10.2%。

而最大的缓冲因素可能来自房地产。如果其他因素不变，要对冲证券业变化给GDP带来的拖累，需要地产增加值三季度上升至5.3%，四季度进一步上升至10%。

可尽管地产销售已经明显改观，但总体经济缺杠杆支持的局面未变，投资增速恐怕难以明显反弹，从而难以实现地产显着加速来对冲证券交易量变化对GDP的拖累。

因此，如果要完全对冲证券业变化对GDP的拖累，需要财政政策更加积极，需要额外对冲的量大约在四季度20万亿GDP的0.35%左右。

“从量级上来看属于政府完全可以控制的范围，因此GDP增速估计将能够大致维持稳定。”报告称。

中国股市.SSEC今年年初到6月中旬大涨七成至5,176点，令金融业收益颇丰，证券业营业收入占GDP比重从不到0.4%迅速上升到2015年上半年的1.2%。

中国国家统计局周四发布数据显示，上半年金融业实现增加值27,757亿元人民币，同比增长17.4%，较去年全年增幅高逾七个百分点；而上半年房地产业增加值同比仅增长3.3%，在各行业中增速最低