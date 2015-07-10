三大因素恐成美联储的“噩梦”

巴克莱(Barclays)策略师Joseph Abate日前表示，尽管隔夜逆回购工具(O/N RRP)的使用情况可提供“信心冲击”的预警，但围绕希腊和中国的不确定性加上美国即将围绕债务上限的斗争，对美联储(FED)来说可能会是一场“噩梦”。

希腊危机“警报”仍未解除，周日(7月12日)欧盟领导人将就希腊问题召开峰会，若届时没有达成协议，希腊恐被迫退出欧元区；中国股市在过去三周重挫30%之后，最近两日展现强劲反弹势头。

Abate在一份报告中写道，即便美联储维持3000亿美元的RRP上限，即便没有大量的高质资产需求，今年秋季RRP的需求可能也将超出限制。

Abate称，如果因风险情绪导致资金逃离最优惠利率基金，RRP的使用量将会上升；“有必要判断资金撤离是否是由避险情绪升温而导致的。”

他指出，债务上限斗争如果导致政府关门，可能成为影响RRP使用的“重要因素”，取决于国会的政治角力；若RRP使用量很大，将给美联储带来“机械问题”。

美国两党的债务上限之争曾于2011年底导致政府濒临违约，同年标普因此降调美国债券评级，并于2013年导致部分政府部门短暂关门，由此带来了约240亿美元的经济损失。

Abate认为，假如在首次加息时移除RRP上限，将供应“无限量：的政府安全资产，而届时由于“信心爆炸”，需求不断上升。无限提供RRP可能引发严重的融资外逃，而这正是美联储去年9月推出RRP上限时希望避免的。

Abate称，信心冲击将在最优惠利率货币基金净值和美联储的RRP中得到体现；上半年，最优惠利率基金净值出现下滑，7-12月将攀升。