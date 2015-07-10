中国已开始购买俄罗斯国债

俄罗斯正提议中方能放开银行业购买俄罗斯政府债和企业债的限制。

根据俄罗斯卫星网7月8日报道，俄罗斯财政部长安东·西卢阿诺夫(AntonSiluanov)在金砖国家峰会期间表示，俄罗斯打算与中国当局代表讨论中国银行参与俄罗斯主权和公司债务市场的可能性。西卢阿诺夫已出任金砖国家新开发银行的俄方管理人。

俄罗斯经济部长乌柳卡耶夫(AlexeiUlyukayev)也在周三表示，中国显示出有兴趣投资俄罗斯债券，而且已开始买入俄罗斯国债。本周早些时候西卢安诺夫称不排除有中国投资者在买入。

根据俄罗斯卫星网，西卢安诺夫说：“俄罗斯的公司的确希望进入中国市场并且以人民币发行债券，中国方面向我们提供了这种可能性。我们更感兴趣的当然是解决中国金融机构、首先是银行进入俄罗斯金融市场的可能性问题。目前这个领域对于中国信贷机构进入参与俄罗斯金融市场还存在一定的限制。”

他称俄罗斯债券市场，包括主权债券和公司债券市场都相当有前景，因此对中国金融机构来说，它将相当有吸引力和划算。

他解释说：“从这个角度看，我们将建议中国伙伴考虑取消目前存在的中国银行进入俄罗斯债券市场运作的限制。”

俄罗斯《专家》周刊网站6月5日曾报道称，俄罗斯副财长莫伊谢耶夫在接受电视采访时表示，俄罗斯政府明年可能发行人民币债券，财政部正“认真筹备此事”，尽管“目前仍处于官方程序性的接触阶段”。

此前，俄罗斯另一位副财长斯托尔恰克也做过类似表态：财政部正在研究中国的债券市场，不排除在近年推出人民币债券的可能性。