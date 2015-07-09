日元笑看金融市场风云突变 避险属性褪色黄金无力回天？

山雨欲来风满楼!希腊退欧危机愈演愈烈，中国股市断崖式下跌也引发了市场的高度关注，这也刺激了市场的避险情绪，日元受到投资者的青睐。周三(7月8日)欧市盘中，美元/日元破位下跌至121.43，刷新逾一个月来的低位。大宗商品全线暴跌，现货黄金、白银、钯金和铂金均大幅下挫，黄金最低触及1146.75；钯金更是重挫至逾两年来的低位。

欧盟向希腊发出“最后通牒” 日元成为市场中的“香饽饽”

希腊总理齐普拉斯在周二欧元区紧急峰会上赢得了在最后时刻达成援助协议的承诺，但欧盟各国指出周日将是“最后截止日”，若谈崩将启动退欧预案。

欧盟峰会上，各方同意本周日(7月12日)继续召开峰会，如果债权机构感到满意，同时希腊提出贷款申请并做出改革承诺，那么周日峰会将批准救助希腊的计划。

不过，欧盟各国财长也警告称，如果周日不能够达成协议，将启动希腊退欧的预案。奥地利总理Werner Faymann警告称，如果周日不能达成协议，欧元区各国政府将不得不准备“B计划”，即希腊将失去所有的欧元来源，被排除在欧元区之外。

此外，包括欧盟理事会主席图斯克和西班牙财长金多斯在内的欧元区高层均指出，周日就是希腊的“最后期限”。

德国总理默克尔透露，为了争取让德国议会同意重启谈判，她期待希腊周三正式提出贷款申请，周四(7月9日)则更详细地说明希腊怎样采取配合措施，增强希腊经济的竞争力。

然而，一些投行机构对于希腊问题的前景仍持偏于悲观的看法。布朗兄弟哈里曼(Brown Brothers Harriman)分析师团队称，希腊证明是为全欧范围改革和机构职能改善的“助推器”，其带来的危机恐动摇欧共体根基 。

该行分析师指出，“现在的问题已经不再集中在是否应舒缓希腊债务压力，无论如何，希腊的债务重担将会减轻。一方面可通过欧洲官员债务谈判来实现，或者不出于情绪化考虑地通过市场层面进行调节。这两种选项都不会‘无痛’进展，前者可能动摇欧洲一体化进程，甚至会造成深化民主根基。

不过，在周日峰会召开之前，欧洲央行(ECB)管理委员会的决策者日内将讨论向希腊银行业提供进一步紧急流动性援助的事宜。

市场人士担心，如果欧洲央行切断对于希腊银行业的流动性援助，恐将令希腊退欧风险加剧。但欧元区消息人士称，欧洲央行总裁德拉基已经向各国财长保证，只要协商在继续，该央行就会让希腊银行业者本周维持运作。

根据了解希腊财政体系的消息人士称，希腊银行业者两天内就可能开始资金耗尽，除非该国尽快获得国际援助。

摩根士丹利分析师Elga Bartsch预计，欧洲央行会将希腊银行业紧急流动性援助(ELA)规模维持在当前水平，以免在政治决定发布前采取行动。

他同时认为，希腊退欧风险正在上升，欧洲央行将保持警惕，可能重申愿意解决金融环境收紧问题和物价稳定风险。

从金融市场的波动来看，避险情绪有显著升温的迹象，日元受到市场的追捧。而大宗商品则延续跌势，现货黄金、白银、钯金、铂金及原油均大幅下挫。

欧市盘中，美元/日元破位下跌，汇价最低下探至121.43，刷新自5月22日来的低位，短线仍有进一步下跌的风险。

从技术上看，美元/日元MACD绿色动能柱扩大，KDJ指标走平。日内汇价破位大跌之后，下方或将指向本轮升势38.2%的斐波那契回撤位121.23附近，若进一步下破则将回到之前的长期震荡区间。

从一个月期Delta值为25的欧元/美元风险逆转指标来看，美元/日元恐将面临进一步下行的风险。数据显示，该指标日内下跌21个基点，由-68个基点跌至-89个基点，创自1月20日的最低水平。

与此同时，美元/日元一个月期隐含波动率飙升11个基点至8.67%，暗示汇价未来经面临更大的波动。

德国商业银行（Commerzbank）首席分析师Karen Jones也认为，美元/日元一定程度上陷入泥潭，接下来上方阻力位于123.42，下方关键支撑则位于122.04/121.86区域。当前汇价守住上述支撑位，突破下行三角形态和128.15上行目标位仍然可期。

Jones指出，艾略特波浪理论则指示美元/日元更为消极，并允许进一步跌回至5个月上行趋势线切入位120.26。只要汇价继续受限于123.42阻力位，则本行的温和看跌立场维持不变。

大宗商品开启“集体下跌模式” 美联储纪要恐“火上浇油”

希腊退欧危机愈演愈烈，中国股市断崖式下跌，这在引发市场避险情绪的同时，也对大宗商品造成了沉重的打压。日内，现货黄金、白银、钯金、铂金和原油均大幅下挫。

国际油价破位之后暂时陷入弱势整理，美国原油期货价格日内最低触及51.46美元/桶。布伦特原油期货则一度跌至55.87美元/桶。

摩根士丹利指出，“中国及希腊问题可能会对近期强劲的需求增长情况带来风险。截至目前的油价走势基本受制于人气，并非因油市基本面发生变化。”

交易数据显示，市场已经在为油价进一步下跌做准备。执行价在每桶50美元美国原油卖权的未平仓合约自7月初以来已下降近15%，而每桶45美元卖权的未平仓合约增加了12.5%。

路透调查和API分别预期库存会有70万桶和96万桶的降幅。美国能源信息署的原油库存数据会在北京时间晚间22:30公布，前值增加238.6万桶。

在原油率先破位大跌之后，现货黄金的避险数据似乎也褪色了，金价连续两日震荡走低，最低触及1146.75美元/盎司，之后回升至1150附近。

现货黄金逼近3月17日低点1142.67，金价可能会在该区域附近获得支撑。上行方面，金价或回升向日高1156.70，突破该阻力将打开测试5日均线1161.27的大门。

那么，黄金缘何没能够发挥其避险属性呢？知名投行瑞银集团(UBS)认为原因可以归结为两大理由：1.黄金避险买盘具有疲劳属性，坏消息后需要更坏的消息；2.黄金长期需求基本面依旧疲弱。

瑞银集团(UBS)指出，“在欧元区危机首次爆发的时候，避险交易相当强劲。此后，每次迭代的影响慢慢减弱，这种类型的市场活动实际上已经相当低迷。”

瑞银并指出，希腊危机对Comex期金的主要影响可能是导致空头交易者持续紧张。一些人结清了空头头寸，而另外一些人不敢增加头寸。

瑞银称，“当前的最大因素可能是今年金市整体上缺乏兴趣。现实情况是投资者在这一领域，而是选择通过其他市场表达宏观观点。”

晚间，金融市场又将迎来一大重磅事件：明天凌晨2点的美联储会议纪要。在希腊危机和中国股市阴云笼罩之中，投资者仍需要对联储纪要保持高度“警惕”，其中或将透露出加息的时间点信号。

美银美林(Bank of America Merrill Lynch)认为晚间美联储事件需盯紧两大“要点” ：1. 围绕今年加息前景的争论：大部分委员倾向于“一次”还是“两次”？2. 另一关键问题在于会议纪要是否会讨论货币政策市场沟通方式。

该行指出，在观察1季度经济相对滞缓的表现后，美联储(FED)因此发布了相对温和的经济前景判断，不过市场大都在看更为鸽派的点状图分布情况。

同时，该行表示，“考虑到美联储将数据表现与政策变化相联系，围绕经济预期的商讨和是否对9月加息判断感到满意值得关注，但我们并不指望获取太多信息。我们认为首席加息的门槛并不很高，而纪要内容从历史上看通常会比会后声明更为鹰派。”

Amherst Pierpont Securities首席经济学家Stephen Stanley指出，美联储纪要料会对通胀回至2%目标持有乐观预期，因油价更为均衡，美元趋稳。

“导致通胀低迷的暂时性因素：原油价格和美元，看似已经有所改善，”Stanley指出，“美联储对通胀回升至2%的信心增强，薪资水平也略有上升。”

法国兴业银行(Societe Generale)驻纽约利率销售策略师Omair Sharif指出，美联储对经济的评价料将更为乐观。第二季度经济数据向好，自上次会议以来经济指标进一步改善。