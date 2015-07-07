希腊和债权人踢开“坚硬绊脚石” 欧元反弹但日元成最大受益者

欧元/美元周一(7月6日)全面下滑，但随后反弹脱离日低，希腊财政部长瓦鲁法基斯的辞职对希腊而言是积极的消息，消除了希腊同债权人达成协议路途上顽固障碍。

汇市概述：欧元/美元周一(7月6日)全面下滑，但随后反弹脱离日低，之前希腊民众投票反对债务援助协议附带的条件，希腊财政部长瓦鲁法基斯的辞职对希腊而言是积极的消息，消除了希腊同债权人达成协议路途上一块“坚硬的绊脚石”。

在希腊公投结果公布后，欧元兑美元一度跌穿1.10美元，刷新一周低点，兑日元跌至六周低点。澳元以及新兴市场货币等较高收益资产也出现抛售。

国际货币基金组织(IMF)表示，正密切关注希腊的局势，准备在有要求时施以援手。这也在一定程度上安抚了市场情绪。

不过“反对”的公投结果令希腊到了一个从未有过的境地，银行业可能崩溃，希腊可能被迫退出欧元区。如果没有欧洲央行增加紧急金援，希腊的银行可能在几天内就弹尽粮绝。

“我们目前所见的最坏的情况，特别是希腊退出欧元区，暂时也没能对欧元构成多少伤害，而最好的情况，即磋商后达成和解，也不是买入欧元的强劲理由，尤其是因难以达成长期可靠的协议。”德意志银行汇市策略部门全球主管Alan Ruskin称。

法巴银行经济分析师团队认为希腊退欧风险已经升至70%。在未来48小时内，欧洲央行(ECB)是否延长对希腊紧急流动性援助(ELA)将成为市场核心焦点。但若希腊方面不再做出让步的话，欧洲央行也可能切断希腊银根。

法巴银行还表示，考虑到希腊公投最终Say NO，我们倾向于做空欧元兑主要交叉盘，尤其是欧元兑日元。因为欧元本身将面临下行风险，加上希腊退欧担忧引发市场避险情绪，日元受到避险买盘支撑，这将支撑日元上升，欧元/日元将面临显著的下行风险。预测欧元/日元短线可能回落至130-132一线。

焦点、风向标：

亚洲股市表现

澳大利亚澳洲联储现金利率

英国5月工业产出

加拿大5月贸易帐

美国5月贸易帐

主要货币走势分析：

欧元：欧元/美元开盘后大幅跳空，但目前出现回升。小时图形位于阻力1.1278(2015年6月29日高点)。更强阻力位于1.1436(2015年5月18日高点)。小时图形支撑位于1.0868(2015年5月28日低点)，跌破该支撑将带来下行动能。预计汇价短线可能持稳于1.1100下方。

英镑：英镑/美元跌破关键支撑位1.5542(2105年6月16日低点)。小时图形做位于1.5930(2015年6月18日高点)。我们预计汇价反弹前将跌向小时图形支撑1.5488(2015年6月15日低点)。

日元：美元/日元跌破关键支撑位121.94支撑(2105年6月30日低点)。小时图形支撑位于121.45(2015年6月25日低点)。小时图形阻力位于124.45,更强阻力位于135.15(14年来高点)。美元/日元技术结构仍倾向于下跌。