A股抢夺非农光芒 希腊公投恐令市场爆表

希腊危机本周正式爆发，违约加上资本管制令当周汇市极度动荡。偏弱的非农数据未能对美元构成支撑，美元指数当周大幅震荡后仍交投于96.00关口附近。

非美货币方面，希腊上周末释出的实施资本管制消息令欧元/美元一度暴跌200点。之后虽收复失地，但最终违约的结果及周末公投的不确定性令欧元最终仍承压至1.11附近。美元/日元周初一度因市场避险情绪而重挫至122关口下方，但之后仍反弹至122.80水平。英镑/美元本周则持续下挫至1.5550水平附近，澳元/美元最后一个交易日重挫至0.7510水平。

大宗商品方面，国际现货金探底回升，虽一度跌至1156美元/盎司附近，但最终反弹至1168.60水平。国际现货银价格跌至15.42美元/盎司低位后则呈现低位交投形态。

对于国内投资者而言，中国股市仍是心中最痛。本周沪指累计跌12.07%，深成指周跌14.95%。自6月15日至7月3日的14个交易日内，沪指已经大跌近30%，创自1992年以来最大。个股更是频腰斩，逾百股跌幅超过50%。

当周要闻盘点

希腊危机爆表

希腊上周末宣布实施资本管制，国内银行本周一便开始关闭。欧元/美元周初早盘便暴跌逾200点。但随后反弹，周一最终竟然微幅收高0.04%。

布朗兄弟哈里曼(Brown Brothers Harriman)首席分析师Marc Chandler表示，欧元/美元周一出现历史性反转，这只是短线投资者对希腊可能退欧的初步恐慌情绪得到缓解的缘故。

他说道：“大量中长线投资者本周将作壁上观。”但Chandler表示，因公投近在眼前，投资者不应改变他们的头寸，市场的基本面并未改变。

在违约前的最后时刻，希腊报纸KATHIMERINI曾放猛料称，齐普拉斯已经告诉欧盟正在考虑欧盟执委会主席贾克的最新救助方案。但齐普拉斯不久后便反口。

最终，希腊还是违约了。IMF周二确认，希腊没有向其偿还15亿欧元贷款，使该国成为首个对IMF拖欠款项的发达经济体。

法国兴业银行(Societe Generale)外汇主管Kyosuke Suzuki称：“许多市场人士已经对希腊违约的可能做出反应。但并不能担保市场会持续稳定下去。”

之后，市场的焦点就转向周末最终的投票结果。IPSOS希腊公投民调显示，“赞成”占44%，“反对”占43%，12%民众表示尚未决定。

法国农业信贷银行(Credit Agricole)表示，如果公投结果是“YES”：市场风险偏好将获得提振，投资者对美联储今年晚些时候升息也更有信心。欧元任何程度的反弹都将是短暂的，最终仍将再度承压，特别是兑美元。

该行指出，如果结果是“NO”，市场风险厌恶情绪会上升，希腊退欧的恐慌会加剧。欧元会下跌，特别是兑那些主流货币。

非农不再高光

在希腊危机的高度不确定性和中国股市的惨跌行情之下，美国6月非农数据显得不再那样“高光”。

美国劳工部公布的数据显示，美国6月非农就业人口增长22.3万人，预期增长23.3万人，前值增长28.0万人。失业率为5.3%，预期5.4%。

美国非农就业数据意外不及预期，且初请失业人数高于预期，令部分对于非农抱高期望的投资者离场。美元指数从日内高点96.42回落，但随后企稳反弹。

华尔街日报评论称，“美国6月非农数据录得相对稳定的增长，但是薪资增速持平，劳动参与率出现大幅下降，且失业率下降至金融危机以来的最低水平，这部分反映了上月美国有43.2万人逃离了劳动力大军，表明美国当前的就业市场仍然在一定程度的疲软。”

高盛指出，目前市场上出现了类似“斯德哥尔摩综合症”的现象。这种现象使美国目前出现长期性经济停滞的情况，而欧洲经济曾正在进入周期性复苏。数据显示美国和欧洲经济增长水平出现明显差距。

高盛认为，人们对于美国经济的缺乏敏感已经开始加大，同时欧元区潜在增长正在减小。

中国股市陨落？

中国股市本周哀鸿片野。沪指本周累计跌12.07%，深成指周跌14.95%。自6月15日至7月3日的14个交易日内，沪指已经大跌近30%，创自1992年以来最大。个股更是频腰斩，逾百股跌幅超过50%。

那么，中国股市究竟跌了多少？或许10个希腊是最为形象的描述。三周暴跌已经使中国股市市值缩水2.36万亿美元，相当于希腊去年国内生产总值(GDP)的大约10倍。

汇丰控股(HSBC)驻香港亚洲经济研究联席主管Frederic Neumann表示，“中国发生的这一切最终产生的影响会比希腊问题未来几周或几个月产生的影响大得多，随着股市喧嚣归于沉寂，总体中国需求可能会受到全面冲击，进而这个过去10年中的世界需求重要引擎可能就会就此‘熄火’。”

Neumann补充道：“反观希腊，尽管近来发生的一切颇具戏剧性，但是从最终结果看，很难想象它会对世界经济产生什么决定性的影响。”

那么，中国股市未来就无转机了？也不尽然。中国金融期货交易所官方微博周五(7月3日)称，为抑制短线过度交易，中金所决定对沪深300等三大期指合约按照报单委托量差异化收取交易费用，拟于8月1日前实施。同时，将对各合约交易量、持仓量前50名的客户进行重点排查，防范和打击蓄意做空行为。

此外，中国证监会7月3日决定，中国证券金融股份有限公司进行第三次增资扩股，由现有股东进行增资，将现有注册资本从240亿元增资到约1000亿元。证监会还指出，增资扩股后，中国证券金融股份有限公司还将多渠道筹集资金，用于扩大业务规模，维护资本市场稳定。

下周市场展望

金融市场下周初就可能迎来恐怖行情，因希腊周末的公投无论结果如何都可能触动投资者神经。

高盛认为，希腊公投最有可能出现三种结局。1.民众在公投中投下赞成票，希腊留在欧元区；2.民众在公投中投下赞成票，但最终希腊还是退出欧元区；3.希腊在公投中说“不”，被迫退出欧元区。

对于第一种结果，牛津大学经济学家Gabriel Sterne表示：“资本管制可能会触发政治变革，最终使希腊与欧元区的关系正常化。”

对于第二种结果，高级研究员Robert Kahn表示：“即便7月5日的公投通关，我们也不清楚怎样去很快达成新协议。希腊政府已经拒绝了摆在台面上的条款，所以不要指望他们会达成协议。”

对于第三种结果，彼得森国际经济研究所资深研究员Jacob Kirkegaard认为：“这一后果将极其严重。希腊的银行体系会崩溃，退出欧洲经济和财政组织将令希腊遭受打击。”

希腊公投首当其冲的是欧元，一旦出现否定的结果，将加剧市场对于希腊退欧的预期，欧元恐面临巨大的压力。此外，现货黄金则可能从中获得避险买盘的提振。

与此同时，下周的澳洲联储决议也将较为关键。澳元/美元本周五大幅下滑，日内重挫超百点。本土零售数据欠佳，中国PMI创5个月来新低，中国股市暴跌均令汇价承压甚重。

市场对澳联储政策倾向的揣测将陷入两难境地。一方面，中国股市对中国经济将构成多大程度影响？澳联储是否会因外部环境的恶化而增加其降息的压力。另一方面，既然外部和内部环境已经令澳元在显著承压，那么是否有必要即刻降息进一步打压澳元呢？

此外，美联储纪要预计将继续令市场维持9月升息的预期。而英国央行或许是最无变数的，基本将维持利率不变。

下周重要经济数据和事件

周一

瑞士6月CPI

美国6月ISM非制造业PMI

美国6月LMCI

黑田东彦发表演说，可能提及经济、物价和货币政策

日本央行公布日本各地区的季度报告

周二

英国5月工业产出

加拿大5月贸易帐

美国5月贸易帐

澳联储宣布利率决定

周三

日本5月季调后经常帐

欧洲央行执行委员会委员科尔发表讲话

雅各布?卢出席财政与货币政策主题活动

英国财政大臣奥斯本报告2015年选后预算

周四

澳大利亚6月就业人口变动及失业率

中国6月CPI及PPI

德国5月季调后贸易帐

美国上周季调后初请失业金人数

英国央行公布利率决议

美联储6月会议记录

周五

日本6月国内企业商品物价指数

英国5月商品贸易帐

加拿大6月就业人口变动及失业率

堪萨斯联储主席乔治就货币政策与经济前景发表演说