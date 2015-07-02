《全球汇市》瑞典降息导致克朗下跌，美元触及三周高点

“这次的非农就业数据将成为近一段时间来最有决定性意义的数据，我们认为美联储将在9月升息，”法巴银行伦敦分行的外汇策略师Sam Lynton-Brown说。

“如果数据意外好于预期--我们的预期是增加25万个岗位，那美国短期利率将会出现一个明显的调整...美元就会有很大的上档空间。”

欧元/美元 持平于1.1053美元。

希腊总理齐普拉斯周三呼吁国内民众反对国际纾困协议，粉碎了在周日公投之前修复与欧盟伙伴间关系的希望。

前述策略师Lynton-Brown补充指出，在希腊公投将如期举行，以及欧元区财长坚持在投票前不会举行进一步协商这两点明确后，欧元在周日前不大可能对希腊方面的消息作出太大反应。

其他货币方面，新西兰元跌破0.67美元，为五年以来首见，因乳品价格下滑，令进一步新西兰降息的可能性升高。新西兰元 日内跌0.9%，报0.6670美元。

纽约 当日 今年来 2014年

最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价

欧元/美元 1.1074 1.1052 +0.20 -8.46 1.2097

美元/日圆 123.52 123.15 +0.30 +3.21 119.68

欧元/日圆 136.81 136.11 +0.51 -5.50 144.77

美元/瑞郎 0.9473 0.9481 -0.08 -4.71 0.9941

英镑/美元 1.5605 1.5613 -0.05 +0.21 1.5573

美元/加元 1.2608 1.2586 +0.17 +8.52 1.1618

澳元/美元 0.760