GAME OVER！希腊实施资本管制 欧元暴跌200点

因国际债权人周末拒绝延长希腊救助计划，且谈判毫无进展，希腊宣布实施资本管制，并且国内银行周一将关闭。此举令该国违约几乎“板上钉钉”，受该消息影响，欧元/美元亚市早盘暴跌逾200点。美国股指期货周日开盘大跌，债券期货大涨，全球金融市场周一将“严阵以待”希腊债务危机的巨大冲击。

参加希腊金融稳定委员会会议的消息人士表示，该委员会已经建议周一(6月29日)关闭银行自动取款机(ATM)，并且周二重开后将ATM每日取款上限定为60欧元。该国政府距离对周二到期的16亿欧元国际货币基金组织(IMF)款项违约又近了一步。

消息人士周日称，该取款上限将适用于希腊银行卡持有者，外国银行卡持有者的取款上限遵循各银行的规定。消息人士说道：“委员会提议银行放假六个工作日，直至下周一夜间。ATM机周二将重新开放。”

希腊政府官员周一证实银行关闭至7月6日，ATM机将在周一下午稍晚重开且每日取款限额为60欧元。

希腊总理齐普拉斯(Alexis Tsipras)稍早也已宣布银行放假和实行资本管制。周日许多银行提款机外面排起长队，雅典市中心一些提款机外面排了大约40-50人。

周一亚市盘初，欧元/美元最低重挫1.9%，至1.0955，创近1个月来最低水准。欧元/日元一度暴跌逾3%，至133.80，创五周低点。欧洲市场晚些时候开盘时料也将震荡。

美国股指期货开盘暴跌1.8%，触及3个月低点。

与此同时，而美国国债期货价格暴涨两个大点，10年期美债收益率下降17个基点至2.306%。

亚特兰大RidgeWorth Investments资深投资策略师Alan Gayle说道：“我们正接近这场危机的决定性时刻，许多投资人很可能更愿意在场边观望，等待尘埃落定。”该公司管理的资产规模达500亿美元。

投资者正匆忙消化希腊退欧的风险，而就在上周五下午，多数人还认为这种情况不太可能发生。摩根士丹利(Morgan Stanley)欧洲外汇策略主管Ian Stannard指出：“这将对市场造成严重冲击，导致波动攀升。”

根据周日对德国投资者的一项调查，在希腊于上周六离开债务谈判导致储户冲向银行自动柜员机提现后，欧元和欧洲股市周一空将面临巨大的压力。不确定性可能导致避免资金流向德国国债和黄金，而可能从欧元区边缘国家的债市撤资。

因希腊政府希望尽力控制金融市场受到的冲击，雅典股票交易所也将关闭。希腊银行业过去依靠欧洲央行的紧急融资维持运行，这次也首当其冲。

希腊总理齐普拉斯上周五晚间宣布对救助条款举行公投，这令国际债权人感到吃惊。

希腊将局面恶化归咎于欧洲央行(ECB)。该行冻结对希腊银行业的资金支持额度，没有上调融资上限以应对储户提款额的激增，这令银行难以继续开门营业。

齐普拉斯称，拒绝希腊短期延展救援计划的请求是“史无前例的行动”，此举导致一个国家对其主权事务影响力受到质疑。

澳新银行(ANZ)表示，欧元/美元在新西兰交易时段的早盘承压，因周末希腊当局决定在7月5日就是否接受债权人协议举行公投。该行表示，欧元/美元在新西兰早盘报1.1020，并可能在周一的整个亚洲交易时段面临更多下行压力。该行进一步指出，目前能确定的一点是不确定性很高，在这种环境下市场可能将寻找避险标的。

欧元还要跌1000点？

国际债权人上周六拒绝把希腊的现有救助计划延长到周二晚间截止期限以后。希腊国会周日批准了齐普拉斯提出的7月5日公投提案。

尽管有报导称周末储户提款金额进一步增加，欧洲央行周日未提高希腊银行业者紧急融资上限。若没有新的救助资金，希腊周二将无力偿还IMF的16亿欧元贷款。

很明显，迄今为止今年“希腊大戏”中缺少的一幕是，像2012年希腊债务危机高峰期间那样，其他“二线”欧元区成员国国债市场受到波及的情况。

这次希腊国债收益率飙升，但意大利、西班牙和葡萄牙的并没有。但分析师警告称，周一局面很可能改变，除非欧洲央行采取控制措施。

荷兰银行(ABN AMRO)分析师在一份研报中写道：“二线国家国债利差可能升至紧张水平，欧洲央行应做好必要时启动直接货币交易(OMT)举措的准备，以令市场恢复平静。”

高盛(Goldman Sachs)今年稍早称，若希腊退出欧元区，意大利和西班牙10年期国债较可比德债利差将高见400个基点，这对所有相关的欧洲金融定价都是一个冲击。

高盛上周表示，欧元/美元在希腊违约后可能马上先跌300点，因欧洲央行将加速购债，接下来该汇价几周将续跌700点。

花旗(Citigroup Inc.)外汇策略师Josh O'Byrne警告称，“我们认为瑞士央行(SNB)出手干预”，抛售瑞郎兑欧元。

即便欧元区股票价格在近几周希腊债务大戏的跌宕起伏中走势仍相当稳健，可欧洲股市波动率已升至六个月高点，泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数自4月以来下挫约4%。

德意志银行(Deutsche Bank)董事总经理Nick Lawson表示：“我们正面对一个全然不同的环境，欧洲股市与其他市场一样，也将经历一个艰难时期，市场在上周末并未对此作好准备，而席卷国债公司债和股市的流动性短缺问题，将令情况更加恶化。”

希腊左翼激进联盟党(Syriza)政府几个月来一直在寻求达成改革换援助协议，以按时偿还IMF的贷款。但上周六稍早，齐普拉斯突然要求获得更多时间以对协议条款进行公投。债权人拒绝了这一要求，导致希腊只能选择违约，从而使该国银行业面临进一步的压力。

齐普拉斯长期以来一直坚称，债权人要求希腊削减养老金和上调税率会加深该国的经济危机。希腊已经有大约四分之一劳动力失业，此次经济危机是该国当代以来最严重的一次。

希腊储户排起长队提现，将希腊问题僵局推上危险的新高度。希腊央行表示，正尽极大努力确保提款机仍然有款可取。德国外交部称，前往希腊的游客应带足现金，以避免希腊国内银行可能出现问题。

欧央行这几天来一直增加对希腊银行业的流动性援助限额，但周日表示，尽管现在银行存款外流，将维持紧急流动性援助上限在上周五的水平。欧洲央行称，正密切关注当前形势，随时准备重新考虑自己的决定。

德国总理默克尔(Angela Merkel)已邀请德国主要政党领导人周一在柏林召开会议，讨论目前危机。

奥地利财长表示，希腊退出欧元区“目前看来几乎不可避免”，并称只有希腊先提出退出，欧盟和其他国家同意其请求，才有可能退欧。