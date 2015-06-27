希腊谈判拖至周末欧元承压 澳联储唱衰逼澳元跳水

希腊问题在周五仍然未见转机，双方谈判拖至周末进行，欧元因希腊不稳定性承压。澳元则在周五收到澳洲联储唱衰的影响大幅下挫逾百点。英国央行加息预期近来升温，舆论甚至认为英国央行可能在美联储之前加息。日本央行则可能因为近期通胀不理想等因素进一步加大货币宽松政策力度。

希腊债务危机已经进入争分夺秒的阶段。周五(6月26日)希腊问题仍然没有得到解决，舆论认为最终结果可能需要等到周六双方的紧急会议之后才能见分晓。

周五欧洲时段，欧元/美元窄幅交投，希腊问题的不确定性令市场情绪较为谨慎，再加之临近周末，多空双方均不愿发动攻势。

德国总理默克尔(Angela Merkel)在欧盟峰会首日后的新闻发布会上称，本周六(6月27日)举行的欧元区财长会议将在找到希腊债务危机解决办法方面，具有决定意义。欧元区财长会议将会议拖延至周末，这样留给希腊避免违约的时间只有一天。

对于如果周六没有达成协议，欧元区财长是否会讨论B计划，以应对希腊违约的后果，并遏制这给欧元区其它国家造成的冲击的问题，默克尔表示，欧盟领导人认为对希腊的条件是“慷慨的”，她还表示，如果希腊不接受债权人提议，则没有可行的B计划

澳元周五大幅下挫逾百点，在经过早前的反弹之后，市场焦点回到澳洲联储鸽派态度上面，澳元此前受到澳洲联储降息以及国际大宗交易品价格下跌等因素影响出现跌势，但随后回调，今后走势仍然需要看国际大宗交易品市场行情以及澳洲联储的进一步动作。

英国央行近来加息立场开始升温。英镑兑其他主要货币一路升值，已经逐渐成为主要货币中表现最好的一支。英国经济之前的强势增长使英镑在近期成为投资者新宠。同时英国相对瑞郎高的收益率以及近期英国央行加息的预期使英镑成为欧洲等地规避风险的新天堂。这也使英镑的需求提升。

日元近期持稳，汇率波动相对其他主要货币较小。美元指数近来缺乏上升动力没有明显走势。而日元方面由于CPI物价指数等数据不理想等因素，市场预计日本央行可能将会在最近进一步加大货币宽松政策的力度来刺激经济。

债权人提出155亿援助计划 希腊不买账

希腊的债权人周五(6月26日)提出解锁不超过155亿欧元的援助款项，但希腊方面仍不松口，希腊总理齐普拉斯指出债权人相关要求太苛刻。

外媒援引一位欧盟官员的消息透露，希腊的债权人提议与援助协议挂钩的155亿欧元援助计划，这一计划会将援助期延期五个月至11月份。该援助计划还款期限为三年，援助资金将在11月前分四批下发。其中欧洲央行和欧盟委员会出资120亿欧元，IMF(国际货币基金组织)出资35亿欧元。希腊救助项目将在下周二到期，届时如果雅典当局无法和债权人达成新的经济援助协议，恐面临债务违约的风险。

上述欧盟官员在布鲁塞尔接受采访时表示，周四提交给欧元区财长会议的这份议案取决于希腊政府致力于所谓的先行行动，实施经济相关措施。德国总理默克尔随后也鼓励齐普拉斯接受债权人“慷慨的提议”，她同时强调除了该方案之外没有第二份计划。据悉，欧元区财长将在本周六(6月27日)再次开会，努力就这份援助计划敲定协议，但关键分歧仍集中于销售税和养老金问题。

不过，希腊方面仍不松口。希腊政府一位官员日内表示，在周五的会议上，齐普拉斯告诉德国总理默克尔和法国总统奥朗德，希腊政府不理解为什么债权人坚持要求苛刻的财政紧缩措施。

希腊暂时未同意债权人的援助计划，欧元/美元随后短线走低，汇价最低触及1.1155，刷新日内低位，随后回升至1.1180附近。

澳洲联储继续唱衰澳元 澳/美暴跌逾百点

周五欧洲时段，澳元/美元大幅下滑，截至目前日内下挫逾百点，在经过前期反弹后，市场焦点重回澳洲联储的态度立场，澳洲联储在其最新公布的会议纪要中一如既往地唱空澳元。纪要显示，澳元进一步贬值是有可能且有必要的。将根据未来的经济数据判断当前利率是否最为有效。

澳洲联储并重申其长期看法，即澳元“有可能也有必要”进一步下跌，如此才能协助实现平衡的经济成长。“澳元在一段时间内需贬值，以提振企业投资。”

鉴于当前国内和国际形势，应采取宽松的政策。澳元持续走低对刺激某些行业的投资是有必要的。澳元很可能且有必要进一步下跌，特别是鉴于商品价格下跌的情况。

澳洲联储预计经济继续以低于趋势水平的速度成长，到2016年下半年才会加速。企业现况处于平均水准左右，并强调劳动市场与产品市场的闲置产能。

通胀方面，纪要显示，目前澳洲通胀受到良好抑制，有可能继续保持这种状况。近几个月就业数据转强，但就业增长前景仍只是一般。

花旗外汇(CitiFX)分析师表示，“鉴于目前外部因素情况不容乐观，中国公布的进口数据出现明显下滑趋势，这些因素将会使澳元面临巨大下行压力，而目前还没有其他因素能够抵消这一影响。”

日本经济及通胀疲软 提升宽松预期

周五欧洲交易时段，美元/日元低位反弹走高，日内公布的日本核心CPI增速有所放缓，表明距离日本央行订下的2%通胀目标依旧遥遥无期，这提振宽松预期并打压日元。

日内公布的日本5月家庭支出增幅超预期，但核心CPI增速有所放缓。日本5月家庭支出年率上涨4.8%，远超市场所预期的3.4%，这是去年3月以来首次增长，标志着自去年上调消费税以来，消费者终于愿意增加支出。

核心CPI年率仅上涨0.1%，远远低于央行目标水平2%，这可能促使日央行在今年出台更多刺激措施。据凯投宏观分析人士称，宏观来看经济中仍有大量闲置产能正在拉低物价。

最新公布的美国商品期货交易委员会（CFTC）数据显示，截至6月16日的一周内，日元净空头头寸减少35622张合约，创下2014年3月以来最大降幅。

三菱日联信托银行驻东京外汇和金融产品交易总经理市河伸夫表示，此前已经减持日元空头头寸的投资者，似乎开始在6月19日高点123.22附近买入美元/日元。

市河伸夫接受电话采访时表示，本交易日日元上涨主要因市场对希腊债务谈判依旧心存担忧，如果希腊与其债权人本周末未能达成协议，则美元/日元可能跌破121关口。

英国加息预期升温 英镑稳步走强

周五(6月26日)欧市盘中，英镑/欧元有望连续第三周录得升幅，反映出市场对英国加息预期重燃，这提升了持有英镑的收益。

英国统计局早前公布的数据显示薪资增速加快，加之有迹象显示英国央行货币政策委员会内部对于保持利率在纪录低位出现不同声音，使得货币市场预期英国最早或在12月加息。

据法国兴业银行编制的一个量化分析指数暗示，英镑将是发达国家中涨势最强的货币。

“这是利差、利差变化方向和幅度以及英镑本身的动能综合产生的结果，”法国兴业银行的策略师Alvin Tan说。

“可以说英镑表现很好，我们认为英镑将保持这种表现，兑欧元尤其如此。”

英国首相卡梅伦周四向欧盟领导人表示，他需要一份新的协议，才能使英国留在欧盟，这为欧盟的未来立下了一个标杆。

National Nederlanden Investment Partners首席投资长Hans Stoter称，“脱离欧盟对英国的影响将非常大，但我认为最终的结果将是，说的很多，但最后(英国)还是会留下来。”