忘记美联储吧 另一G4国家或抢得加息头筹

经济形势改善，就业市场火热，央行官员的鹰派姿态，这些关键词听上去像是描述美国经济和美联储(FED)状况的措辞，但近期英国央行(BOE)陡然杀出，在大西洋另一端，加息的呼声显得更为响亮。

英国央行货币政策委员会(Monetary Policy Committee, MPC)成员威尔(Martin Weale)是最新冒头的鹰派，他本周表示，英国央行应该做好最早在8月份加息的准备。这相比美联储“最早9月”的预期更早。

经济学家们对此评述称，虽然加息不是立即生效，但这样的表态意义重大。这是MPC 9位成员中声音最响亮的歧见。6月份委员们还一直投票赞同维持利率在0.5%低位水平的提议。

与此同时，英国的就业市场环境显示强于预期，上周公布的英国截至4月3个月薪资数据增速来到近4年峰值。

投资机构Panmure的英国首席经济学家Simon French表示：“就业市场有着充足的复苏动能，暗示明年早些时候的切实加息可能。至于实际利率决定细节，我们需要关注每位MPC成员的看法。”

另一位MPC成员福布斯(Kristen Forbes)上月曾称，低通胀只是暂时现象，随着英国经济逐渐摆脱金融危机的阴影，货币政策有必要收紧。

然而荷兰合作银行(Rabobank)的高级外汇策略师Rabobank表示：“似乎MPC委员们将很快产生意见分歧，不过等到有多数人赞同加息还需要等上一段时间。即便近期强势数据和央行的鹰派观点点燃了市场对于MPC希望在年底前加息的预期。”

市场利率预期定价也已产生变化，将英镑贸易加权汇价推上7年高点。

不过分析人士还是认为，美联储或将早于英国央行加息。

Panmure的French也认为，“英国央行需要等到美联储首先行动后对市场影响作出评估。”

Berenberg Bank的首席经济学家Holger Schmieding说：“我预计英国将在明年2月加息，这将在美联储之后。英国和欧元区联系更加紧密，因此对于后者的关注程度也要高于美联储(指希腊债务危机)。英国央行或将谨慎从事。”