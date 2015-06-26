不管能否达成协议 希腊离退欧都很遥远

彭博经济学家Maxime Sbaihi认为希腊很可能与债权人达成协议，即便达不成协议，希腊也未必会退出欧元区。退出欧元区需要进行全民公决，而多数民众表示希望留在欧元区内。

彭博经济学家Maxime Sbaihi周四(6月25日)指出，虽然在持续五个月的希腊问题谈判之后，债权人和希腊政府之间的僵局依然没有被打破，但达成协议仍是最可能的结局。不过即便在谈判破裂且双方都不会再回到谈判桌的情况下，希腊也未必会退出欧元区，因希腊总理齐普拉斯没 有让希腊脱离欧元区的授权。全民公决可能给他这个授权，但希腊民众或会在公决中说“不”。

希腊首席谈判代表Euclid Tsakalotos近期指出，希腊退欧有几个现实的障碍：首先要牢记的是欧洲条约并未预计到会有任何国家离开欧元区；更重要的是希腊目前的执政党激进左翼联盟在今年1月份的大选前并未以退出欧元区作为竞选目标，在其计划中对此也未提及。若以齐普拉斯为首的政府选择离开欧元区，那么这将是希腊历史上的重要事件，可以说缺乏民主合法性。

Tsakalotos表示，最糟糕的情形是“我们必须求助于希腊民众的指引，因为我们没有退出欧元的授权。”他并表示，“我们将咨询希腊人民，因为我们的授权是在欧元框架内取得最好的协议， 因为我们支持欧洲一体化。”

如果谈判破裂，齐普拉斯可能将面临要么退出欧元、要么让其政府垮台的选项---背弃选战承诺将导致他失去许多激进左翼联盟成员的支持。不管是哪种情况出现，由选民提供新的授权都是必须的。

有两种方式可供选择：举行新的大选或举行一次全民公投，不管是哪个选项，都需要时间。根据希腊宪法，新的大选必须在国会解散的30天内举行，而上一次花了25天。

鉴于此次决定的重要性，各政党可能想要获得最大程度的时间来进行竞选全民公投的时间表则不是那么清晰。另外，历史也几乎没有提供什么暗示：希腊上次举行全民公投还是在1974年。

不过仅仅公投前的法律程序就要几天，因此不管是组织还是拉票都要花上一段时间。即便要开始投票了，希腊退欧的最重大障碍依然存在：民众的意愿。

根据希腊Mega TV网站最近公布的民调结果，69.7%的希腊人认为“应该不惜一切代价留在欧元区”；这与过去几个月公布的其它一些民调结果是相符的。

随着谈判形势变得难看，情绪也可能转向，但有一点是明确的：截至目前为止，希腊民众不想离开欧元区。因此在研判希腊是否会退出欧元区的可能性时，这是值得牢记的最重要一点。