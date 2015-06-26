具备泡沫所有特征 CNBC告诉你为何A股将被腰斩

上证指数周四(6月25日)放量收跌3.5%。RMG Wealth Management的首席投资官Stewart Richardson表示：“我们对中国股市看法谨慎，我们认为泡沫正在破裂过程中。”

中国股市泡沫正在破裂，而市场多半会较当前点位跌去一半，一位投研机构策略师这样告诉美国全国广播公司财经频道(Consumer News and Business Channel)的记者。

上证指数周四(6月25日)放量收跌3.5%。分析师认为前夜证监会核准28家新股发行申请的利空消息导致大盘未能延续此前反弹势头。

市场午盘更是出现大幅跳水，中小盘股领跌，投资者信心再遭打击。而在央行本月降准降息的预期可能落空的背景下，市场明显人心涣散。

不过即便算上上周13%的猛跌，中国股市年内迄今为止仍大涨40%。

RMG Wealth Management的首席投资官Stewart Richardson表示：“我们对中国股市看法谨慎，我们认为泡沫正在破裂过程中。”

Richardson说，中国市场具备泡沫的所有特征，散户投资者堆起的行情，以及远超2000年美国网络股泡沫时的估值极端水平，都预示着股价未来的暴跌。

他补充道：“我们开始看到一些价格波动，上周指数一下跌去了13%，我们又看到一些反弹，之后抛盘又疯狂涌现，中国股市可能相比今天的点位下跌一半左右。”

Richardson并称，现在正是中国股市的“危险时刻”，因经济增速放缓且企业盈利疲弱。

中国经济增速在1季度放缓至7%的2009年来最弱水平。“如果中国的情况和我的判断一样，那么股价会跌掉50%，而香港市场也将遭遇重创，所以我们正避开中国市场。”