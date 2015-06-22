与会人士看好中国经济新潜力

中国经济增速放缓却潜力巨大,其在全球经济中的新角色将给区域以及世界经济合作带来广泛机遇,这是正在参加第19届圣彼得堡国际经济论坛的政商人士的普遍看法。

澳大利亚前总理、亚洲协会政策研究所所长陆克文记者表示,中国经济正在经历转型,但不管从短期还是长期来看,中国经济增长的趋势不可阻挡。5%－7%的经济增长率依然是很高的,足以保证中国实现社会稳定、保持就业率和保证人民的生活水平不降低。

俄罗斯En＋集团首席执行官索科夫认为,尽管中国经济增速有所放缓,但还会继续增长,且对世界经济发展的贡献十分重要。

中国国际经济交流中心副理事长郑新立在接受记者采访时表示,过去4年中国居民人均收入的增长速度快于经济的增长速度,农民人均收入增长速度快于城镇居民,这意味着居民消费能力将会有一个较大的增长。

同时,中国第三产业呈现出爆发式的增长,下一步金融、贸易、文化、教育、医疗都将会出现一个较快的增长。目前,中国第三产业增加值占GDP的比例虽然已经超过了50%,但第三产业从业人员占社会从业人员的比例只有38%。

郑新立表示,最近几年科技创新领域投入加大,科技成果开始成批涌现,中国超过2%的GDP用于研发的投入,国内申请的技术专利数量已经连续几年超过美国,位列世界第一。中国同发达国家的产业分工正在由过去的垂直分工向水平分工转变。

郑新立表示,过去4年增速放缓的主要原因是货币政策的收紧,这是政府主动调整的结果,而不是被动的、没有需求的结果。

中国领导人现已付出重大努力，力争让人民币进入特别提款权货币篮子，并获得国际货币基金组织工作人员的情感支持。该组织宣布人民币价值“不再被低估”，并且不再要求中国冒高风险全面开放资本账户，而是以谨慎渐进的改革，确保特别提款权的顺利运作并维护国内金融稳定。

然而，即使国际货币基金组织就特别提款权货币篮子达成决议只需要董事会70%的多数票，但此事主要取决于拥有否决权的美国政府。如果美国敞开大门，允许人民币成为美元的潜在竞争对手，那意味着美国做出重大让步，它可能要求中国给予同等的回报，但这样做是错误的。两个大国之间的关系不是零和博弈：一方获益不等于另一方蒙受损失。

中国寻求使人民币获得特别提款权地位，不是为了讨好或伤害美国，而是基于自身的原因，与人民币取代美元成为世界主导货币的雄心充其量只有间接关系。中国希望通过金融自由化促进经济增长。中国要向国际投资者开放政府债券市场，目的是清理地方政府的坏帐；同时中国也希望通过促进债务转换为股权，来降低过高的杠杆率。人民币进入特别提款权货币篮子将促进这一进程，一旦成功将自动提升人民币在世界上的权重和影响力。