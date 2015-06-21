市场最危险信号：投资者对全球两大风险全无警觉

最后期限就是用来打破的。金融市场持续时间最长的两件能够改变格局的两件事都应该在本周得到解决。但是，它们都没有发生。令人警惕的是，全球金融市场似乎并不关心。

希腊债务问题本应该在本周二的欧元区财长会议上得到解决，现在又被推迟到下周一的峰会，面临“最后谈判”。市场反应平淡让人感到困惑和担忧。

目前的市场反应只有下面两个原因才说得通：1.交易员们相信希腊和债权人能够达成协议，从而会避免希腊退欧或债务违约；2.如果希腊退欧或债务违约发生，其影响不大。

针对第一种情况，交易员们的猜测可能是对的，双方应该很可能会达成协议，这符合双方利益。这种走一步看一步的“游戏”自从2009年末就已经开始了。但是，双方正在进行谁是胆小鬼的博弈，意外事件也可能会发生。

针对第二种情况，交易员们的放松的态度让人担忧。由于现代金融的复杂性和关联性，希腊危机将对市场产生不可预测的后果。希腊退欧的先例也将彻底改变欧元的属性——欧元区成员国还可以退出货币协议，这和历史上其它汇率机制并没有什么不同。

第二个重大风险是，美联储加息。

自金融危机以来，美联储维持0-0.25%联邦基金利率的时间已经长达六年之久。从年初看来，美联储本周的会议是真正首次加息的时机。在美国公布较差的一季度经济数据之后，正如预期的那样，美联储没有加息。

但是，美联储主席耶伦保留了年底前采取行动的选项。在新闻发布会上，耶伦建议市场不要把焦点放在加息时点上，而应该关注加息步伐。美联储仍然可能会在9月会开始加息。但是，美国联邦基金利率期货市场传递出了不同的信号。现在，美联储今年年底开始加息的概率为50%。

耶伦是对的，我们不应该过度关注美联储何时加息。美联储希望加息。若有意外发生，他们会提前加息。一旦开始加息，加息步伐将是循序渐进的。

然而，最重要的问题集中在美联储无法控制的领域。现在，欧洲央行和日本央行都在实施能够压低利率的债券购买计划。

如果其它央行持续维持目前的宽松政策，那么美联储加息将会产生多大的影响呢？美联储不能够直接设定长期利率。美联储若不能够拉升长期利率又将发生什么呢？这似乎是美联储准备好应对的最糟糕情况之一。

一个风险是，新兴市场国家可能会实施资本管制。在2013年，当时的美联储主席伯南克只是谈论了退出量化宽松政策就引发了新兴市场国家资本外逃。

另一个风险是，加息将吸引资本流入美国，推升美元。去年，美联储加息预期出现就促使美元急剧走强，使得美国出口商日子更加难过。

接下来的风险是，美联储加息过快可能使美国再次重返衰退。1937年，美联储提前加息就使美国经济在“大萧条”后重返衰退。

美联储缓慢加息能够避免上述所有风险。但是，这将加剧未能提升长期利率的风险。10年前，在格林斯潘时代，美联储就选择缓慢加息，每次FOMC会议加息0.25%，时间持续两年。但是，长期利率几乎未变，这引发了信贷泡沫。我们应该关注美联储未能拉升长期利率的风险。