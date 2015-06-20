普彼德•吉尔：世界经济的中心已慢慢转移到了东方

中国现在已经成为了世界经济的一大中心，如果注意观察世界的话，会发现世界经济中心的所在地的时候，原来是在西方，如今慢慢转移到了东方，转移到了南边，全球化效应的各种因素聚集到一起，能够为我们带来巨大的机遇，同时也为我们带来巨大的风险。

“全球经济活动的中心逐渐平移到中国来，这样如果你能观察到这一点，就能观察到全球化发展趋势。”6月19日，芝加哥商品交易所集团首席执行官 普彼德•吉尔在2015青岛·中国财富论坛“开幕式作出上述表示。

普彼德•吉尔认为，随着全球化发展的加深，全球经济活动重心逐渐向东方倾斜，中国的城市化进程非常之快，但机遇与挑战并存，城市化必然会带来很多冲击，比如人口老龄化、食品供应问题等。城市化也必将影响财富的风险管理，风险投资不能将“鸡蛋放在一个篮子里”，而要注重多样化，以此满足不同客户的需求。

普彼德•吉尔表示，中国现在已经成为了世界经济的一大中心，如果注意观察世界的话，会发现世界经济中心的所在地的时候，原来是在西方，如今慢慢转移到了东方，转移到了南边，全球化效应的各种因素聚集到一起，能够为我们带来巨大的机遇，同时也为我们带来巨大的风险。

以下为普彼德•吉尔发言实录：

Phupinder Gill：非常感谢，大家早上好。当我到这里来的时候，我也在回顾一些信息，涉及到这个会议的。我看到这样一个表格，大多数人是看不清楚的，基本上是在这里，除了全球的GDP的增长率，这个是在我们的工业化之后，这是19世纪晚期的时候。在今天早晨，这是潘行长还有李书记，还有昨天晚上的郭省长也讲了很多这样的一些事情。很多的和Greg Jensen所说的是符合的，他说的内容都是非常有针对性的，所以我是同意他的观点。所以我们应该认识到我们现在所处的位置，这个非常重要。我们应该看到有四大事情将会改变世界，所以是我们所看到的工业化，还有技术的应用，全球化，还有老龄化，不仅仅是中国人口，而是全球人口的老龄化，这也是非常重要的。最后，就是全球化使世界联系到一起，所以说在工业革命之初，全球的GDP份额美国是2%，中国是32%，印度是33%。继续往前看，在二战之后美国是有35%，中国是3%，印度是5%，欧洲是25%，所以说在2012年三年之前，美国是15%，中国是19%，印度是9%，欧洲是18%，你可以看到在这几个不同时代份额的变化，实际这个趋势是非常清楚的，这个和Greg Jensen所说的是吻合的，涉及到全球发展的趋势。在过去，我们看到这样的一个驱动力。

芝加哥交易所不仅仅是美国的交易所了，在亚洲我们有五个地区在南美、欧洲也有运营，所以我们的增长是在美国之外驱动的。我们的重点也是在美国之外的。在几年之前，我们看到我们是一个美国的交易所，我们在美国之外有8小时的运营时间，现在我们在世界范围内是有适合的运营，基础的发展推动了我们全球化的运营。另外对我们而言，比较感兴趣得就是我们想推动全球化。在昨天晚上和今天上午，我们一直在谈的是在全球化所有的深度。

如果你谈一谈城市化，城市化的规模是非常大的，速度非常快，没有想到会这么快。它增长的速度比以前任何人想象的都要大、都要快，那种城市化的进程不仅会影响到财富管理，同时也会影响到你是如何来管理你所需要的多样化金融市场或客户的群体，因为你的客户他的资产会来自哪里，他会如何管理，谁能够投资，随着城市化的逐步推进，你要负责覆盖服务的人口激增，不仅仅人口激增，同时你会投资的这些工具也成为了关键，如果你观察一些类别中的资产，比如说他们的资产等等的，如果你把所有的鸡蛋都放在一个篮子里，风险会很大，这样我们桥水就使风险分散化、投资分散化，因为中国现在也是这样做的。随着城市化的发展，也会使你的投资组合越来越大、越来越多样化。

我们现在所目睹的经济和城市化发展远远比我们想象的高十倍，如果你考虑一下当时历史经济的发展，从工业化一直到50年代，再看看中国现在的发展，再考虑科技的发展，造成的冲击是巨大的。我们每个人都能切身体会到的。全球经济活动的中心逐渐平移到中国来，这样如果你能观察到这一点，就能观察到全球化发展趋势。中国现在已经成为了世界经济的一大中心，如果你观察世界的话，你看世界经济中心历史上的所在地的时候，原来是在西方，慢慢转移到了东方，转移到了南边，这也就是Greg Jensen刚才谈到的全球化效应。这些因素聚集到一起，能够为我们带来巨大的机遇，能够为我们带来巨大的风险，这也是我们所有面临的巨大机遇和风险，已经开始了。

2000年的时候，全球财富500强5%都是发达国家的，2015年，中国的公司数量要大于美国和欧洲，一半的大公司都会来自新兴市场，增长得非常快。我是来自芝加哥，我是新加坡人，但是住在芝加哥已经好多年了。每一年你们的城市化新增的城市人口相当于七个芝加哥人口的总和，这是在中国发生的事情，这种巨大的城市化进程发展，肯定会带来巨大的冲击，对财富管理带来巨大的冲击，对食品供应带来巨大的冲击，这都是我们要考虑的因素。技术的变化，技术的发展是惊人的，昨天晚上我和一个代表说，通过中国不同的在线系统，中国春节的时候一天内十亿红包就发出去了，这也太多的红包了，你可以看到网上交易量是巨大的，这都是在网上完成的。比如说你用技术的话，你只要发出去，别人就能够接收，不用跟别人说“我发红包了，你现在打开吧”，就不用麻烦的这样说了，所以你可以看到技术对我们经济的推动是巨大的。这种最具瞩目的就是中国巨大的发展。我上次来中国的时候，我下载了微信这个App我看到微信中有好多的功能，比如说可以摇一摇，扫一下。昨天有人跟我说，CMB也可以发布产品的信息，各种公司通过各种媒介发布自己的信息、拓展自己的功能，iphone等等各种智能手机的增长也是非常迅速的。