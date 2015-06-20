希腊债务危机出现政治倾向 下周一或见分晓

外汇市场周末聚焦希腊问题，在经过数月谈判之后，希腊与债权人之间仍然没能达成协议，最新消息显示，希腊有开始偏向俄罗斯的倾向，此举使欧洲债权人压力颇大，周一欧盟将举行紧急峰会讨论希腊问题，届时可能出现希腊问题的解决办法。

外汇市场本周末聚焦希腊问题，周五(6月19日)多名欧洲官员就希腊问题发表看法。目前希腊与债权人的谈判已经进入僵局，另一方面月末IMF债务即将到期，如果双方希望希腊不出现违约甚至退出欧盟的举动，那么谈判必须在最近几周内取得进展。

希腊经济危机开始出现政治倾向

周五希腊与俄罗斯签署一份备忘录，内容为扩大通过土耳其管线以及希腊国土向欧洲输送天然气，希腊称资金将由俄罗斯对外贸易银行（VEB）提供。

希腊能源部长Panagiotis Lafazanis在签署仪式上表示，在债务危机面前希腊需要支持，而不是压力，与俄罗斯的合作并不是为了对抗其他欧洲国家。

协议内容包括，俄方将以贷款形式向希腊提供全额资金，VEB而非Gazprom（俄罗斯天然气工业开放式股份公司）对希腊境内管线控股50%，扩大后年输送量将达到470亿立方厘米。

此次扩大合作，实际可以说是变相为希腊提供资金来减缓其违约时间，也是在向欧洲金主施压。

周五俄罗斯塔斯通讯社（TASS）周五引用俄副总理Arkady Dvorkovich讲话称，俄罗斯已经准备考虑是否想希腊提供经济援助。

Dvorkovich在电视采访中表示：“我们支撑希腊和欧洲盟友提出的，解决希腊债务危机任何方案。”他还表示：“对我们来说，最重要的是在希腊进行的投资项目和贸易活动。如果需要经济援助，我们会考虑是否需要实行。”

欧洲债权人竭尽全力挽留希腊 下周一欧盟紧急峰会将讨论对策

希腊倒向俄罗斯一方是欧洲国家领导人非常不愿看到的情况，目前欧洲以及美国正在就乌克兰问题对俄罗斯施加压力。如果希腊倒向俄罗斯一方，那么意味着欧洲心脏地带将会出现一个俄罗斯的盟友，对欧洲地缘政治将会产生空前威胁。

欧盟领导人将在周一召开紧急峰会讨论希腊问题，希望能够尽全力将希腊留在欧盟。

德国政府发言人周五称，欧元区财长会议未能与希腊达成改革换金援的协议，德国政府感到遗憾，但德国仍希望情况能有突破。

“我们很遗憾，因为希腊政府与三大机构未有共识，使得昨天欧元集团会议没有进展，”德国政府发言人Steffen Seibert称。

他补充称，“这并不晚，我们当然希望达成这样的协议，”

这位发言人重申，德国政府希望尽一切努力把希腊留在欧元区，但这希腊也要作出自己的努力并提交建议。

德国财政部一位发言人表示，目前正在考虑在周一欧盟峰会前举行欧元集团会议，但细节尚不清楚。

她还补充称，对银行业进行资本管制是各个国家的决定，因此不会成为欧盟峰会的议题。

欧洲央行批准将对希腊银行业的紧急流动性援助上限上调18亿欧元。紧急流动性援助将在希腊出现金融流动性危机时帮助银行业度过难关。欧洲央行已经在希腊问题上坚持自己的看法，在之前数周连续上调了紧急流动性援助上限。

欧元区救助基金(ESM)周四在年度报告中表示，希腊已获得欧元区债权人的债务减免，规模等同于该国2013年国内生产总值(GDP)净现值的一半，并指出希腊公共债务目前偏高但仍可持续。

欧洲稳定机制(ESM)的报告指出，过去几年对希腊最初救助贷款条款进行各种修改之后，希腊在2023年之前只有很少的支付义务。

ESM称，“从希腊的角度来看，欧洲债权人采取的债务减免举措，在财政空间和总体支付方面提供了实质性好处。仅从累积名义债务占GDP的比率来看，还不能说债务水平已不可持续。”

欧元面临危机 市场如何应对希腊问题是关键

欧元汇率目前仍处在数月内高位，尽管希腊问题一直困扰欧元，但是该地区经济数据表现良好，同时最大竞争对手美元受到近期美联储鸽派言论以及美国经济复苏不平衡的影响疲软，使欧元/美元走势向好。但是希腊问题将会给欧元带来巨大影响。

周五苏格兰皇家银行(RBS)日内表示，希腊债务谈判没有硬性截止日期，不过若决策者们未能成功提振市场对希腊可能达成协议的信心，将有可能加速资本从希腊各银行外逃，并令希腊政府金融地位迅速恶化至迫使希腊退出欧元区的节点。

RBS表示，若希腊高官认为无达成协议之望，较好的办法是提前对资本迅速逃离希腊各银行作出预案。近期希腊及欧元区高端的言论均暗示不会达成协议，若果真如此，最佳的办法是迅速迈向退出，且本周末提供了执行和退出策略的窗口。

周五(6月19日)法国农业信贷银行(Credit Agricole)撰文称，昨日希腊与其债权人依旧未能达成协议，希腊局势继续发酵。我们预期希腊未来之路注定艰辛，因其即将面临IMF60亿6月30日最后偿还期限。另外，有消息报道称，欧洲央行(ECB)今日将召开就希腊问题召开紧急会议，并讨论针对希腊紧急流动性援助(ELA)问题。

眼看希腊问题是愈演愈烈，那么我们应该为此感到恐慌吗？对此，法国农贷表示目前尚未必要恐慌。一方面是希腊将于下周一与欧元区官员继续谈判磋商。令一方面，昨日雅典爆发大规模的反政府游行，建议希腊偿还债权人贷款。这也就是说，希腊问题最终将寻得最后解决方案。

欧元方面，法国农贷表示，欧元最近开始出现企稳迹象，主要基于以下两大原因：

一、市场对希腊谈判结果持有乐观预期，相信欧元可能继续走高。

二、从持仓角度来看，海外投资者开始增持欧股和欧债，并削减了欧元对冲空头头寸，这料为欧元提供利好支撑。

摩根士丹利(Morgan Stanley)分析师周五(6月19日)表示，如果本月底之前希腊无法与债权人达成协议，将面临债务违约甚至可能退出欧元区，但是该行认为希腊危机对欧元构成利多因素，反之一旦希腊达成救助协议，欧元反而会因此而下跌。

大摩指出，“4月份以来，希腊局势促使投资者抛售欧洲股市和债券，比如德国股市和国债均在4月中旬前后见顶。相比之下，欧元表现相当坚挺，不但没有下跌，同期反而从1.05左右最高反弹至将近1.15。”

大摩解释道，“由于外国投资者买入欧洲股票时基本都进行了汇率对冲，即在买入股票的同时做空欧元，因此欧洲股市下跌会造成对冲头寸调整，从而支撑欧元走高。”

大摩并解释道，“希腊局势的不确定性对欧洲投资者的风险偏好造成严重冲击，在局势明朗之前，投资者不愿将资金投入风险较高的资产。而如果周末希腊与债权人达成协议，我们预计市场风险偏好的反弹将会导致欧元重新面临抛压。”