牛市真只剩半年？机构称找到大跌元凶

中国股市沪综指周四(6月18日)收盘大跌并创三周最大跌幅。沪指收报4,785.35点，跌幅3.67%。创业板再成重灾区，指数大泄6.33%，至3,504.55点，乐视网、华谊兄弟和全通教育等多只个股收报跌停。

有市场人士认为，由于周五适逢三大股指期货交割，且端午小长假即将到来，市场波动较大也不算意外。

有分析指出，早盘银行板块一度跌幅居前冲击多头人气，同时创业板午后再度暴跌引发市场恐慌性抛售。此外，明日股指期货即将交割致主力移仓，端午小长假即将到来致人心涣散，种种不利因素引发大盘大幅跳水，预计短线维持整理格局。

牛市只剩半年？且行且珍惜

国内知名财评人刘晓博对交银国际对于A股“未来6个月泡沫破裂”的预测表示认可。后者近日得出结论，最终的结论是“未来6个月，是中国股市警惕泡沫破灭的关键时间窗口”。

刘晓博表示：“对于6个月后这轮牛市可能猝死，我基本认同。”他在文章中写道：

目前深沪股市仍然是“鸟笼股市”，上有政策顶，下有政策底。以目前的中国经济大背景，在政府管控下，如果能实现慢牛走势，别说半年，一年两年的牛市都可以维持……当然前提是IPO注册制延缓，或者搞个“中国特色的”。

换句话说，如果牺牲改革，关起门来玩泡沫牛市，还是有的玩的……通胀让如今的6124点跟2007年的6124点有了完全不同的内涵。如果容忍银行股市盈率达到50倍，加上大国企合并带来的短期利润上升效应，股指完全可以放出“璀璨的礼花”。

所以如果我们的IPO注册制从一开始就是货真价实的，那么这轮牛市在10月就会结束……到那时，股指会断崖式下跌，金融危机肯定会爆发。

海通证券：找到大跌原因

本周股市大幅下挫，海通证券宏观研究团队周五发布报告，主要原因近期政策重心发生了明显的转向，正在从货币政策转向财政政策。如果积极财政政策短期有效，意味着宽松货币政策的必要性下降，未来货币政策或进入观察期，宽松政策可能会短期延后。这也解释了为什么从5月10号最后一次降息到现在，已经过了1个多月，却迟迟未见到新的宽松货币政策兑现。

该机构指出：

本轮牛市的核心逻辑是在于居民资产配置发生了转移，从房地产和银行储蓄搬家到金融市场，财富搬家形成滚滚洪流，产生了有钱任性的大牛市。

如果仔细阅读每周一次的国务院常务会议，可以发现近期政策重心发生了明显的转向，正在从货币政策转向财政政策，体现在6月10日的常务会议内容中只字未提宽松货币政策，而通篇在强调积极财政政策。

在我们看来，短期政策重心的变化必须予以高度关注。因为货币政策决定利率，对居民储蓄搬家以及企业估值水平都有正面推动。但假如未来政策重心由财政政策主导，就意味着居民储蓄搬家乃至估值水平都会在短期受制，从而对金融资产价格产生负面冲击。

所以，对资本市场而言，短期最大的风险在于宽松货币政策延后的风险。