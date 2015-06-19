数据补刀美元继续走低 英国薪资反弹助英镑攀升

周四一系列经济数据显示，美联储目前担忧的经济复苏不平衡现象确实存在，加息前景困难重重。美元指数周四继续下跌，市场分析人士纷纷调整对美联储加息时间的估计。英镑收到近来英国经济强劲的提振走强，周四大涨超300点，给英国央行明年加息打下扎实基础。

周四(6月18日)外汇市场美元方面迎来数项重要数据，其中最主要的核心CPI物价指数以及初请失业金数据的结果与昨天美联储FOMC政策声明相呼应。美联储昨日公布政策声明，同时公布了最新的经济预期。美联储官员们认为，美国目前劳动力市场已经开始复苏，但是还有进一步改善的空间。同时工资水平一直停滞不前，通胀水平也仍然维持在接近零的水平，和美联储2%的目标相去甚远。这些因素表明，美国经济复苏仍然不平衡，没有达到美联储加息的要求。而今天公布的核心CPI物价指数以及初请失业金数据显示，目前让美联储对加息踌躇不前的因素仍然没有消散。

周四欧市盘中，美元指数一度跌至一个月低点。美元指数今天一度下跌0.6%至一个月最低93.57。美联储(FED)的政策声明，让部分冀望其更加明确暗示联储升息时间的人士感到失望。同时美联储主席耶伦表示经济目前还没有好转到足以让美联储决定加息的状态，使美元指数市场情绪大大低落。

周四公布美国5月核心CPI指数数据，显示通胀水平达到美联储要求的2%还需要很长一段时间。而另一个周四公布的初请失业金数据则继续减少，创下一个月低位，显示劳动力市场表现仍然良好。但是目前美联储已经明确表示，目前的经济形势不足以让美联储决定加息。

美联储会议之前，市场人士以及各大投行纷纷将加息预期指向今年9月，数据显示市场预期9月加息的比例已经达到75%，但是美联储政策声明，尤其是点阵图结果出炉之后，显示美联储受到近期经济复苏不平衡的影响明显有向鸽派倾斜的意向。各投行以及分析人士也纷纷修改对于加息时间以及幅度的预期。

美元受到美联储决议偏鸽派的影响大幅下挫，英镑则在决议公布之前就开始涨势，并在决议公布之后一举突破了4月高点。在美联储政策声明公布之前，英镑/美元就突破了1.5800大关。美联储决议一出，英镑顺势上涨，截止目前暴涨超三百点，此外英镑涨势在非美中表现超群，原因是英国基本面自身的强大，工资数据以及英央行强硬的会议纪要均增强了市场对英央行将于明年初加息的预期。

两数据呼应美联储决议 美国经济复苏仍不平衡

据美国劳工部今天出炉的一份报告显示，扣除食品和能源等价格波动性较大的产品之外，美国5月核心消费者物价指数(CPI)依然疲软，表明通胀反弹可能仍然需要一段时间，才能达到美联储的目标位。

美国劳工部(DOL)周四(6月18日)公布的数据显示，美国5月核心CPI月率仅仅增长0.1%，创今年最小增幅，预期增长0.2%，前值增长0.3%。

美国劳工部还在今天的报告中称，由于能源成本反弹，美国5月CPI月率增长0.4%，预期增长0.5%，前值增长0.1%。报告称，由于二手汽车和卡车、服装、酒店，以及卫生保健成本下跌抑制，拖累了美国5月核心CPI指数。就在美国当地时间周三结束的美联储6月货币政策会议之后，决策者重申物价水平正在逐渐升向央行的目标位。

Standard Chartered Bank高级经济学家Thomas Costerg在数据公布之前称，目前对通胀充满信心恐怕还为时过早。

分项指标，美国5月二手汽车、卡车和服装成本跌幅创年内之最；酒店价格跌幅则为2013年10月以来最大。

美国劳工部(DOL)周四(6月18日)公布的数据显示，美国6月13日当周季调后初请失业金人数减少1.2万至26.7万，预期27.5万，前值27.9万人。

美国劳工部在今天的报告中称，上周的初请失业金数据，已经连续15周位于30万人下方。与此同时，上周的初请人数被统计到月度就业报告。随着经济逐渐从一季度萎缩的状态中复苏过来，美国企业雇主减少裁员，表明其对需求反弹充满信心。虽然目前就业加速增长，且失业率位于美联储决策者所指定的"目标位"附近，但是美联储主席耶伦在昨天的记者会上称，就业市场仍然需要进一步改善。

Standard Chartered Bank高级经济学家Thomas Costerg在数据公布之前称，如果仅仅看初请失业金数据，可能会认为美国劳动力市场达到完全就业的状态。

一名劳工部发言人在数据公布时称，所有州的数据都是统计值，不存在任何异常情况。

数据显示，美国6月13日当周季调后初请失业金四周均值跌至27.675万，前值27.875万。与此同时，美国6月7日当周季调后续请失业金人数减少5万至222.2万，预期220.0万，前值修正为227.2万。

美联储向鸽派倾斜 投行对加息时间开始意见不一致

美联储(FED)政策声明公布之后，各大投行开始纷纷调整对于首次加息的预期。花旗(Citi)和高盛(Goldman Sachs)一个将预期时间提前另一个将时间推迟，互相唱起了“对台戏”。

在周三的讲话中，耶伦重申加息决定将由经济数据驱动并淡化时机的重要性，对于银行来说，唯一安全的押注是交投将会更加动荡，因为美联储最终只会与其中一个经济学家阵营结盟。

花旗集团随后在周四调整了其观点，将首次加息的时间12月份改为9月份。花旗集团驻纽约的北美经济学主管William Lee在给客户的报告中表示,“9月利率正常化的可能性加强，但是要准备好面对利率急剧变化。”

他认为即使经济温和增长或也足以提升经济至长期趋势水平，继而提高通胀加速上行的可能性。尽早行动也可以降低过多资金流入高收益资产的风险。

Lee表示：“鉴于几乎所有的市场参与者都认为九月份的会议是最有可能的加息时机，和这样的预期对着干是不明智的，除非数据流发生了明确和明显的改变。”

与之成鲜明对比的是，高盛集团对美联储主席耶伦新发言的反应则是背道而驰，现在该集团预期将在今年年底的时候加息，比之前的预测晚了三个月。

高盛的Jan Hatzius和Zach Pandl等经济学家解释作出推后加息时间预测的举动时称，他们注意到联邦公开市场委员会(FOMC)有7名委员现在都预测今年不加息或仅加息一次。

“我们原本认为会在6月份的会议出现9月份加息的明显迹象，接近FOMC在9月份实施加息的必要条件，因为我们当时不认为FOMC会希望突然用鹰派观点让市场吃惊。”Hatzius和Pandl表示，“但委员会并没有为此铺路。”

英镑表现惊人 充分说明要想走强 还要靠自己

隔夜数据显示，英国薪资加速反弹，年增幅创下逾三年以来高位，暗示该国的劳动力市场正在积聚动能。英国统计局数据显示，英国截至4月的三个月平均每周薪资所得(包括奖金)较上年同期增长2.7%，为2011年8月以来最强增幅。

英国央行货币政策委员会(MPC)周三公布会议纪要显示，决策官员警告称，当其他国家开始升息时，英国可能受到影响，但英国利率前景仍取决于国内通胀率。

MPC还表示，一些抵押贷款利率触及纪录低点。英国央行在考虑何时开始升息时，更加注重薪资增长数据。

FXStreet首席分析师Valeria Bednarik指出，“4小时图上看，英镑/美元高于20期均线，且该均线呈上行之势。与此同时，动量指标（Momentum）在100上方转而走高，相对强弱指数（RSI）进入超买区域，维持强劲看涨势头。”

该分析师并表示，“如果英镑/美元跌破1.5690，则可能进一步回调至1.5650/60区域，预计在该区域将再度吸引买盘入场，因此总体趋势仍维持看涨。”