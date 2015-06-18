黄金日内暴涨14美元直击千二 空头请加紧上好止损刀!

周四（6月18日）欧洲时段盘初，现货黄金“蓄谋已久”的升势今天终于爆发，日内暴涨逾14美元至1197.80，创近半个月新高。金价短线涨势迅猛，多头可能向1200发起进攻。现货白银则随同黄金上涨，白银扩大涨幅至16.33，刷新近两周高位。

耶伦“鸽”袍加身 黄金一路“过关闯将”

美联储联邦公开市场委员会(FOMC)周三(6月17日)维持关键利率在0-0.25%不变。对于市场关注的加息问题，结果显示，15位决策者认为首次升息的适合时间在2015年(之前为15位)，2位认为在2016年(之前为2位)。同时美联储点阵图预测结果显示今年会加息两次，每次加息25基点。

FOMC会议声明表示，美国经济活动第一季度持平后温和扩张，就业增速反弹。劳动力市场松弛问题已经有所缓解，劳动力利用率不足的问题将在某种程度上消退，薪资增速抬头，失业率企稳。消费开支温和增长，房地产行业好转。

声明还表示，基于调查的通胀预期保持稳定，预计通胀在中期内升向2%的目标。美联储表示，将在就业市场进一步改善以及对通胀将向2%目标回升“有合理信心”后才会升息。预计未来升息步幅小幅放缓，短期内经济成长放缓。美联储重申希望对通货膨胀具有合理信心，同时重申经济和就业市场风险大致均衡。美联储表示，国际局势发展将被纳入考量。

美联储主席耶伦(Jannet Yellen)在随后的新闻发布会上称，自从上次会议以来，就业增速加快，劳动力市场好转；通胀下行压力减轻，但尚未达到首次加息的条件。FOMC委员会认为加息取决于经济状况能否达到美联储目标，首次加息时机将逐次会议决定。即使在首次加息之后，货币政策依然将会保持宽松。

耶伦表示，不要过高评估首次加息的重要性。消费者信心以及家庭开支的潜在基本面仍稳健。劳动力市场数据显示进一步向目标方向好转，尽管就业市场的一些周期性疲软因素依然存在，薪资增速依然受抑，但已经取得部分进展，失业情况的较广泛指标继续改善，预计仍有改善空间。

耶伦同时指出，FOMC预计通胀在中期升向2%。能源价格近期似乎已经企稳。就业参与率低于趋势估值；薪资增长相对迟滞。FOMC委员们认为今年通胀率非常低迷。耶伦表示，进口物价下滑限制了通胀。但随着就业市场改善，通胀将升向目标。

希腊承认6月底没钱还IMF 周四卢森堡会议或是最后机会

另一方面，周三(6月17日)外界纷纷对希腊政府发出警告，如果不能与债权人尽快达成改革换资金协议，希腊就可能被迫退出欧元区并得不到更多援助。

希腊央行周三表示，若达不成协议，该国在欧盟(EU)中的前途也可能成问题。值得注意的是，以前官员拒绝提及“希腊退欧”，现在则开始公然谈论这种前景。

本周四(6月18日)的欧洲财长会议可能是希腊达成协议的最后机会，但目前看来取得突破的希望越发渺茫。希腊财长瓦鲁法基斯预计，周四的卢森堡会议上不会达成协议，他并称只有政府首脑之间达成一致，才可能克服僵局。

当前希腊必须在6月底前找到打破僵局的办法。该国届时需要偿还IMF的16亿欧元(18亿美元)款项，这有可能使其破产和退出欧元区。但希腊磋商协调人察卡洛托斯(Euclid Tsakalotos)证实希腊确实没有钱来偿还IMF，不过表示政府将只接受可持续的协议，并解决债务、融资和投资问题，但欧盟曾表示目前并不打算涉及这些问题。

德国央行行长魏德曼称，“希腊是否要留在欧元区，完全是希腊政府的责任。如果希腊未能履行偿债义务，后果将难以控制，它不要期待央行出手支持。

如果谈判未能在政治层面达成一致，那么欧洲央行将别无选择，只能做出必需的结论。至于是否要金援希腊，要由政治情势、政府和国会决定。”

凯投宏观（Capital Economics）商品分析师周三（6月17日）警告投资者不要低估了希腊债务违约对金融市场的影响。

后市分析：已经声音看涨至1220 空头请做好止损准备

海外知名技术分析机构FX Empire周四(6月18日)在报告中表示，周四金价一度有所波动，但在美联储FOMC会议后有所上行。

该机构表示，目前金价上行接近1190美元/盎司水平，但这一水平有阻力要突破将是并不容易的，而如果金价能够突破这一水平，那么将得以继续走高。

最终而言，该机构认为长期的金价是将上行的，但市场会有不少波动。

FX Empire指出，美联储不太可能快速的大幅升息，这会推动金价走高。

“欧元兑美元走高，并且更重要的是英镑也兑美元走高，美元有走软的趋势，因此黄金市场可能出现明显的走高。当然这不会很容易，会有大量阻力，但可能很快就触及1220美元/盎司的水平。”

FX Empire表示，目前没有卖盘的兴趣，下行支撑很显然在1180的水平。总体而言，黄金市场仍然在盘整中。

“我们认为，那些所谓‘聪明的钱’都开始买入黄金并且持有黄金。不过另一方面，基本面黄金的疲软因素仍然在，金价却没有下跌，这通常是空头失去控制的第一个迹象，因此金价可能很快开始回升。”该机构表示，对长期投资者来说，这是很好的机会。

汇丰银行(HSBC)分析师James Steel认为，美联储的决议表明了货币紧缩会比美联储此前预期的更晚到来。由于近期Comex数据显示空头头寸再增加，因此金价可能有进一步上行修正的空间。

从CFTC数据来看，6月9日结束当周，Comex期金空头头寸有显著增长，净多头头寸有所下降。

香港永丰金融集团周四(6月18日)在报告中表示，金价或继续上行，可谨慎买盘。美国时间周三美联储FOMC为期两天的会议落下帷幕，维持利率不变。

永丰表示，耶伦(Janet Yellen)的发言并无意外。不过全球市场仍然显现出了波动性，美元指数下跌而金价受到支撑上行。

另一方面，希腊局势还在考研市场的耐心，希腊退欧的风险很大，这也是对贵金属市场有利的。

技术面而言，永丰指出，金价突破了5日均线，并且5日均线已经超过了10日均线且即将超过20日均线。布林带在平均水平波动，MACD两条线则为负值。永丰认为，金价可能会继续上行。

永丰建议，可轻仓买入，关注更多通胀数据和美联储会议的分析，对风险谨慎。

晚间初请、CPI或再掀狂澜 多空双方必将激烈交战

目前市场将继续关注美国的经济数据，寻找美联储货币政策的线索。

北京时间周四20:30将公布美国5月未季调消费者物价指数(CPI)以及上周初请失业人数，目前市场预期本次CPI将持平，前值为下降0.2%。随后22:00还将公布美国地方联储制造业数据以及咨商会领先指标。

美国劳工部将公布5月CPI数据，市场预期持平，前值下跌0.2%。

届时美国上周初请失业金报告亦将出炉，预期27.5万，前值27.9万。

若晚间数据向好，黄金冲高动能可能有所缓和；但若数据不及市场预期，黄金可能一路过关闯将，杀向1220一线也不一定。