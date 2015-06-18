美联储维持利率不变美元承压 原油下跌0.32%

北京时间6月18日消息，美国官方数据显示上周原油库存数量仍继续下降，但是汽油库存出现意外增长，原油期货合约现货交割点的库存规模也有相当规模的提升，油价随后急挫，不过最终收窄跌幅，主力原油合约报价场内交易中仅微跌至每桶59.92美元。

纽约商品交易所7月主力原油合约周三跌5美分，收于每桶59.92美元。该合约之前一个交易日结束连续三个交易日收跌的颓势，有0.8%的涨幅，并在周三早些时候出现每桶61.13美元的高位。

但是在库存报告发布之后，主力合约报价立即跌破每桶59美元。到场内交易的最后半小时，联储发表了最新的决策声明和经济前景预测报告，暗示可能在2015年内有至多两次短期利率的提升。油价随后收窄跌幅。

作为全球基准的洲际交易所伦敦布伦特原油8月合约周三涨17美分，收于每桶63.87美元，涨幅是0.3%。

美联储在周三的决策声明中表示，将会在加息决定上保持极度的耐心。这一态度对美元汇率产生明显压力，也是包括原油在内以美元定价的大宗商品期货合约价格反弹的主要动力。

行业通讯刊物七点报告的分析师泰勒·瑞切里（Tyler Richey）在周三的客户报告中写道，纽约期油价格“在临近尾盘的上涨毫无疑问是美元汇率在联储声明发布之后下跌引发的膝跳反射”。他强调，“美元指数在一个小时内接近1%的跌幅几乎肯定能够对油价，以及更多的大宗商品价格提供支撑。”

美国能源部能源信息署周三早些时候发布报告显示，美国商品原油库存在截止6月12日结束的一周中减少270万桶，是这个指标连续第七次按周下降。普氏能源资讯的市场调查显示，分析师们普遍预期当周库存会减少240万桶。

报告也指出，美国国内原油产量在过去一周减少每天2.1万桶，目前是每天959万桶；俄克拉荷马州库欣，也就是纽约期油合约现货交割点处的库存在上周增加11.2万桶。

Tyche资本顾问公司的研究分析师约翰·马卡鲁索（John Macaluso）说，最大的惊喜自然是库欣库存的增长，“这可能是库存连续下降周期将要结束的一个迹象”。

能源信息署报告也指出，上周的汽油库存意外增加50万桶，而包括柴油和馏分燃料油在内的馏分油库存金增长10万桶。

其他能源产品价格方面，7月配方汽油合约报价周三跌2.4美分，收于每加仑2.10美元，跌幅是1.1%；7月馏分燃料油合约涨2.5美分，收于每加仑1.91美元，涨幅是1.3%。

7月天然气合约周三跌3.9美分，收于每百万英制热量单位2.855美元，跌幅是1.4%。