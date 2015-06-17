全球18%豪华车将由中国造 中国汽车将迎30年来大重组

据媒体报道，英菲尼迪全球总裁罗兰·克鲁格白表示，“豪华车在欧洲、西欧、东欧仍然会看到增长最大的市场。中国也会追上美国高端车的市场，甚至可能会超过美国市场。”

根据他的判断，中国市场十年间可能会有2000万的市场，折算到豪华车会接近整个市场的9%，也就是260万到270万高端车的市场在中国。罗兰·克鲁格表示：“从车型分布上看，传统轿车的概念还是这个市场的主要部分；同时，乘用车、高端车、SUV将会有更多的增长，在某些时候会超过传统轿车的细分市场。”

目前大概有2/3的豪华车是在欧洲生产，预期将会向中国市场，向新兴市场转移。“18%的豪华车在中国生产，现在的比例大概是10%至11%，所以这个市场的潜力还是很大的。”罗兰·克鲁格说。

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中国汽车必将进入重组阶段，本土品牌的销量空间受到进一步压缩，产能利用率仅在50%左右的水平。 在市场没有回暖的情况下，行业大重组箭在弦上。这是近30年来的首次。

市场萎缩：

3个月同比下滑根据中汽协的统计，中国汽车市场在2015年前5个月中，有3个月出现下滑态势。 分别是2月、4月、5月，下滑幅度分别为0.2%、0.5%、0.4%。虽然下滑幅度较小，但前景黯淡。

乘用车震荡加剧

5月份，乘用车市场的增速放缓至1.2%，为本年度的最低水平。 6月份有端午节假期，销量会进一步下滑。可能降至1%以下。在传统的淡季中，销量出现负增长的几率增大。

细分市场竞争恶化

在乘用车市场中，轿车的市场在5月份的降幅达到10.1%，前5个月的销量同比下滑4.2%。 SUV成为市场增速的主要拉动力量，但这个细分区间的销量与轿车相比仍然较小，仅有轿车销量的一半，很难阻挡整个大势；MPV虽处于增长中，但增速放缓，销量空间狭小；交叉型乘用车月均10万辆的销量，已经连续下滑。 接下来，价格战的范围与力度会进一步扩大。

产能过剩严重

在金融海啸救市的过程中，各大整车制造商持续扩大产能。 欧多瑞的统计显示，在过去5年中，中国汽车新能产能在1500-1800万辆，乘用车在1200-1400万辆。现在，工厂的开工率严重不足。 调查显示，行业的平均考虑在55%左右。自主品牌的开工率低于此水平。

销售渠道重组

经销商资金链断裂与亏损的范围在进一步扩大。从低端车型到豪华品牌，经销商亏损的面积在猛增。 随着整车制造商的销量压力与资金链压力来临，经销商所遇到的问题会更加复杂。