澳联储会议纪要无新意 澳美反应平淡

基本面：

周二(6月16日)北京时间9：30澳洲联储公布会议纪要显示，称鉴于国内和国际背景，货币政策应该宽松，澳元进一步贬值是有可能且有必要的，只有澳元持续走低，才能提振澳大利亚部分经济领域的投资活动。且将根据未来的经济数据判断当前利率是否最为有效。澳洲联储公布会议纪要后，澳元兑美元反应平淡，维持在0.7760附近窄幅震荡。

澳洲联储会议纪要还显示，中国近期经济数据更显正面，宽松政策将对经济有所帮助。当前数据显示澳大利亚就业状况将在外来数月间缓步好转，且之后的经济数据会显示当前的政策措施是否起到了提振经济增长的效果。

近期经济增速将略微低于趋势，将在2016年下半年时提速。生产及就业领域仍存在产能闲置状况。收紧住房贷款措施的效果需要在一定时间后才会体现出来

澳洲联储会议纪要并无新意，澳元兑美元反应有限，但整体上看，澳美目前仍然处于下跌趋势当中，预计后市将进一步下跌，投资者须注意澳元贬值所带来的风险。

技术面：

AUD/USD

日线上，均线仍向下发散，形成空头排列，表明澳美中长线仍处于下跌趋势当中，但形态上，连续下探0.7570附近支撑，未能突破，形成双底，若后市能够有效突破0.8150附近压力，将形成W型反转，反之，将继续震荡下行。

短线操作建议：0.7700附近多，止损0.7650下方，止盈0.7790，0.7860附近

0.7800附近轻仓空，止损0.7840上方，止盈0.7700，0.7600附近

参考支撑：0.7700，0.7600，0.7530附近参考压力0.7800，0.7860，0.8000附近

EUR/USD

欧美日线上上一交易日收得一根中阳线，但未能有效突破震荡整理区间，虽目前仍位于上涨通道当中，但均线仍上下胶着不清，短线预计仍将以震荡为主，日内操作上建议高抛低吸为主。

短线操作建议：1.1180附近多，止损1.1140下方，止盈1.1270，1.1330附近

1.1290附近轻仓空，止损1.1330上方，止盈1.1180，1.1100附近

参考支撑：1.1180，1.1080，1.0990附近参考压力1.1280，1.1330，1.1380附近

GBP/USD

镑美日线上均线扭头向上发散，形成多头排列，短线做多力量较强，预计后市仍将逐步震荡上行。操作上建议以回调进多为主。

短线操作建议：1.5495附近多，止损1.5455下方，止盈1.5600，1.5700附近

1.5700附近轻仓空，止损1.5740上方，止盈1.5600，1.5500附近

参考支撑：1.5490，1.5360，1.5250附近参考压力：1.5600，1.5700，1.5820附近