证券市场火热带动企业上市前股权投资

目前最热的是投资是什么？任何一个人都会跟你说是买股票，但是面对目前相对已经较高的股价，此时入市却要面对相应的风险，而原始股即企业尚未挂牌上市之前的股票，因其相对低廉的单价及较高的升值翻倍空间，吸引着众多投资者。

在中国证券市场上，“原始股”一向是赢利和发财的代名词。众所周知，原始股是赚钱最快、最稳的投资，持有原始股，想不发也难！拥有原始股就能够在极短的时间内获取少则几倍，多则几十倍、上百倍的收益的确确有其事！

原始股，其实是企业还在股份有限公司设立时向社会公开募集的股份，现在新三板、Q板和E板企业原始股的市盈率是3~4倍，可以说今后上市之后是稳赚不赔的。企业如果在挂牌上市后进行定增或者达到一定资质转板至主板市场后，也就是股民在证券市场认购的流通股，定价会是市盈率的35~55倍，投资者不仅能够通过在当前板块的投资获利，转板之后，利润则更为丰厚。

原始股真很赚钱么？那我们看哪些人成功了呢：股神巴菲特，我们大家都知道的一个名人，也是世界第二富豪，他在美国可口可乐公司刚刚起步的时候将手上的所有资金全部投入，而且上市后不抛售。现在他每年尽从可口可乐公司的股权分红就是几千万美元。由此也已看出原始股的收益！还可以依托从事这方面的服务机构，为自己投资提供安全保障。

2014年5月份“蓝鲸财经记者工作平台”发布独家消息称，海润影视正在借壳一家A股公司上市，而“饰演甄嬛娘娘”孙俪持有公司原始股超200万股，占总股本的2.6%。按照业内人士估计，成功上市之后，孙俪届时的身价过亿。

无锡东美鑫集团(www.dmxgold.com)在2015年6月29号在上海股权托管交易中心挂牌上市，有出售原始股的消息。既然原始股的利润如此丰厚，那散户要如何购买呢？如果企业已经开始准备挂牌上市，它的原始股一般不会再对外进行发售，只会针对内部高管、核心员工等发售，另外会对风投、私募或者特定对象来融资。既然个人投资者很难买到企业的原始股，所以当公司要发售原始股，都会被慧眼如炬的投资人和资深级的股民快速抢购。

5月19日晚间，媒体报道称“陈鲁豫、周立波携手能量影视上市”，陈鲁豫、周立波两人以前十大股份的身份现身，两人身价都有望过亿。同日晚，证监会再发第二十一批15家预披露名单，其中北京能量影视传播股份有限公司赫然在列，拟登陆深交所创业板。现在当红明星除了光靠片酬赚钱，购买原始股成为了明星赚钱的重要途径，现在明星都看到了原始股的潜力值，小编觉得原始股是值得买的 。