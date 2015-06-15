瑞士经济放缓之势难逆转

为应对瑞士法郎汇率暴涨对瑞士出口贸易、旅游业及金融服务业的沉重打击，瑞士企业纷纷出台了一系列应急措施，瑞士中小企业和大型企业的景气指数近日开始出现回升。不过，由于在宏观层面缺乏强有力的经济振兴举措，瑞士经济增长放缓之势依然难以从根本上逆转。

瑞士央行于今年1月15日宣布取消实施1欧元兑1.20瑞郎的汇率下限政策后，受瑞郎汇率暴涨影响，瑞士零售业营业额下降，家庭消费持续疲软。图为瑞士购物中心消费者寥寥的景象。

为应对瑞士法郎汇率暴涨对瑞士出口贸易、旅游业及金融服务业的沉重打击，瑞士企业纷纷出台了一系列应急措施，瑞士中小企业和大型企业的景气指数近日开始出现回升。不过，由于在宏观层面缺乏强有力的经济振兴举措，瑞士经济增长放缓之势依然难以从根本上逆转。

2011年9月，为应对欧元区主权债务危机及保护瑞士外向型经济发展，瑞士央行宣布实施1欧元兑1.20瑞郎的汇率下限政策。但是，随着瑞郎升值压力持续增强，瑞士央行不得不于今年1月15日宣布取消这一非常规和临时性保护措施。瑞士外汇与资本市场随之出现剧烈动荡，瑞郎汇率全线大涨，欧元、日元及美元对瑞郎汇率分别跌至2011年、1980年和1971年以来新低。

瑞郎汇率暴涨，使得瑞士工商企业纷纷陷入国际金融危机爆发以来最大的困境之中。一份研究报告称，由于货币升值，瑞士企业预计可以节省采购费用130亿瑞郎，但同时销售盈利也将减少310亿瑞郎，实际损失因此高达180亿瑞郎，相当于瑞士工业总产值的3%。瑞士联邦经济部经济总局的最新统计数据显示，受出口经济萎缩和企业投资减少影响，今年第一季度，瑞士经济增长率与前一个季度相比下滑0.2%，高于此前经济学家普遍预期的0.1%。

为渡过难关，瑞士企业各自出台了一系列应急措施。相关调查结果显示，为节约成本，在瑞士每4家跨国公司中，就有1家计划裁员。71%的公司表示，员工的工资增长幅度将低于预期，其中还有不少公司甚至考虑暂停涨工资。瑞银集团预测，企业裁员将导致瑞士今年失业率上升到3.6%。企业还绞尽脑汁地谋划其他举措，包括寻求供应商降低采购价格，增加无偿工作时间，减少退休社保支付，将生产转移至国外，以及暂缓投资等。

在相关措施带动下，自4月份开始，瑞士企业所获订单有所回升。瑞银集团近日公布的“晴雨表”显示，瑞士中小企业景气指数已从3月份的-1.28点上升到4月份的-0.68点，大型企业的景气指数也从-0.85点上升到-0.18点。但是，瑞士中小企业和大型企业的景气指数距其0.13点和0.15点的长期目标均有较大差距。

市场人士认为，要使瑞士经济增长全面回升，仍需出台更多宏观经济政策。瑞士联邦议会和工商界已多次表示，瑞士央行在保护经济免受瑞郎大幅升值冲击方面做得太少，并要求瑞士联邦政府与瑞士出口风险保险机构、瑞士央行及其他金融机构合作，分析瑞郎升值对瑞士出口特别是中小企业出口的影响，出台有针对性的应对政策。不过，瑞士联邦副主席兼经济部长施奈德·阿曼却回应说，瑞士央行已经考虑到了瑞士的经济利益，尽了最大努力，而且，瑞士联邦政府也必须“尊重央行的独立性”。

在目前形势下，市场人士认为瑞士经济增长难有明显起色。根据经合组织近日发布的“全球经济展望”报告，瑞郎升值使得瑞士出口大幅减少，零售业营业额下降，企业利润萎缩，家庭消费持续疲软。据此，经合组织将瑞士2015年和2016年经济增长率分别由此前预测的1.5%和2.5%大幅下调至0.8%和1.7%，并表示，瑞士还须采取进一步的措施来促进经济增长。