西城威尔士: 不亚于非农的美联储会议纪要本周来袭

美国公布了通胀和消费者信心数据，尽管投资人认为两份报告都对美元有利，但美元反应冷淡。

劳工部周五公布，最终需求生产者物价指数(PPI)上月增长0.5%，为2012年9月以来最大月度涨幅。4月为下降0.4%。

另外，6月密西根大学消费者信心指数初值为94.6，高于预期，5月终值为90.7。

数据巩固了对美联储今年至少升息一次的预期。

下周，美联储将举行为期两日的货币政策会议，投资人希望美联储会提供首次升息时机的指引。

本周重点关注:美联储会议纪要来啦

周一，在数据方面美国将公布5月工业产出、6月份的纽约联储制造业指数以及加拿大4月制造业装船数据，若是工业产出靓丽，将进一步表明美国经济在首季萎缩后重拾动能。另一方面，北京时间21:00欧洲央行行长德拉基在欧洲议会进行证词陈述，北京时间15:30，澳洲联储助理主席肯特在澳洲国立大学发表讲话。

周二，澳洲联储将公布6月2日货币政策会议纪要、下午有英国5月CPI数据最后晚间还有美国5月新屋开工以及5月营建许可数据。澳洲联储会议纪要将透露出其未来进一步降息的可能性。澳洲联储主席史蒂文斯本周曾表示对实行进一步宽松政策的可能性持开放态度，澳元需要进一步贬值。英国通胀数据将为英国央行何时加息提供线索。

周三的关键词是英国央行会议纪要还有失业率，届时英镑将大幅波动。市场将从会议纪要中寻求英国央行何时加息的线索。

周四的波动绝对不会亚于超级周，美联储将公布利率决议，并发表决议声明，随后还有美联储主席耶伦新闻发布会。瑞士央行也将公布利率决议。数据方面，有美国5月通胀数据、初请数据以及英国零售数据。美联储对通胀前景的信心正在增长，且更接近升息。如果在下周得到确认，美元料将展开新的全面上行攻势。

周五投资者应该将重点放在日本、欧盟财长会议以及加拿大上，预期央行将维持利率不变，市场将从中寻求央行是否会暗示在未来进一步扩大资产购买计划。日本央行行长黑田东彦周三(6月10日)表示，日元实际有效汇率相当低，日元在实际有效汇率基础上可能不会继续贬值太多。市场还将从本次会议了解央行对目前汇率的态度。欧盟财长在卢森堡召开会议，关注希腊债务问题相关消息。希腊债务谈判方面的消息可能会再度引爆市场。