A股将迎史上最大申购规模

年内第八批新股将于下周起发行，发行家数创去年IPO再启以来的最高水平。机构普遍认为，今年发行的新股自上市以来表现抢眼，预计本次新股申购仍将备受追捧，冻结资金总规模或超6万亿。

A股下周迎史上最大申购规模预计冻结资金超6万亿

年内第八批新股将于下周起发行，发行家数创去年IPO再启以来的最高水平。机构普遍认为，今年发行的新股自上市以来表现抢眼，预计本次新股申购仍将备受追捧，冻结资金总规模或超6万亿。而由于本批新股募集资金量大，加之市值限制，预计中签率将有所回升，建议积极申购质地小而美的个股如万孚生物、真视通等。

下周，A股市场将迎来史上最大申购规模，共有25只新股(24只最近获批新股+1只延期发行股票)启动发行，其中8只登陆沪市主板，8只中小板，9家创业板。25家公司募集资金总额预计超过410亿，其中，券商超级巨无霸国泰君安一家预计募资便达到300亿元。

中纪委公布央企巡视情况 6家均有领导问题

中央纪委监察部网站昨天开设专栏，对外公布6家被巡视央企巡视反馈情况。据不完全统计，仅在本轮巡视期间两个月的时间里，26家央企中已有至少20名高管被查。昨天公布反馈情况中，6家被巡视央企均有领导人员问题线索被转至中纪委、中央组织部和国务院国资委等有关部门处理。反馈期间，作为腐败问题易发地的央企是否将有更多的问题暴露出来，已成为备受瞩目的话题。

深改组再次“定调”国企改革明确“党管企业”

日前，中央全面深化改革领导小组第十三次会议通过了《关于在深化国有企业改革中坚持党的领导加强党的建设的若干意见》《关于加强和改进企业国有资产监督防止国有资产流失的意见》两份文件，再次给国企改革定调。

“坚持党的领导，加快形成国资监督体系，可以为下一步深化国企国资改革提供体系性制度保障。”在接受《瞭望》新闻周刊记者采访时，中国企业研究院首席研究员李锦表示，这两份文件属于保障性的制度安排，有利于未来国企国资改革的顺利推进，也意味着备受关注的国企改革总体方案“渐行渐近”。按照他的预计，这一方案有可能将于近期出台。

鄂尔多斯煤矿陷停产潮：实际比例接近70%

云集着大大小小几百家煤矿、煤炭产量占全国六分之一的鄂尔多斯，正面临着空前的焦虑。开采煤炭，已经毫无利润可言。或者亏损，或者持平，停产就像一个终极的归宿，逼着所有的经营者们做出选择。

来自央视的一篇报道称：鄂尔多斯区域内的煤矿，有一半儿已经停产。而一位当地的煤炭从业者则告诉经济观察报记者，实际的比例要高于此，可能接近70%。尤其是那些远离铁路交通线的企业，煤炭已经处于无人问津的状态。而继续维持生产的煤矿，并非是因为利润，而是寄希望于下半年市场可能会略有转暖，带来一丝喘息，一旦停产，重新开工的成本更高。

美国超越沙特正式成为世界第一大石油生产国

根据英国石油公司年度报告，美国在2014年超过沙特成为世界第一大石油生产国。垂直钻井和水力压裂技术的混合带来了页岩气和页岩油的革命，随着这一非常规油气产量暴增，美国在2011年超过俄罗斯成为第一大天然气生产国。国际能源署此前曾预测美国将在2020年前成为第一大产油国。现在，这道门槛已提前跨过。

农村土地承包修法：非粮化流转刹车严禁超大规模

中农办、农业部等方面已经启动对《农村土地承包法》的重新修订，其中的一个重点内容，就是对农地流转进行更为严格的规范和管制，在农地的流转规模上，将会进一步提出具体的要求和限制，以此来规范很多地方正在蔓延的大规模农地流转。

据悉，根据中农办、农业部等方面掌握的情况，现在很多地方都在片面追求大规模、特别是超大规模的农地流转，而大规模流转后的农地，基本都是被一些工商企业所掌控。这些企业经营的农地，有的是数千亩，有的甚至上万亩，搞“非粮化”生产、“非农化”建设的现象相当普遍。

收费公路条例将有重大调整拟纳入地方债

时隔两年，《收费公路管理条例》修正案即将重新公开征求意见。该条例将出现重大调整，将现行收取通行费的“政府还贷公路”模式，转为政府发债修路的“政府债务性公路”模式。上述人士参与了《收费公路管理条例》的修法工作。

随着地方公路建设经费缺口扩大，上海交通大学中国发展研究院执行院长陈宪呼吁，对于各地将高速公路现行收费期限“适当延长”的做法，如果要上升为国家政策，必须审慎对待，充分讨论和研究，而不宜匆忙付诸实施。

三大航全面取消机票代理费买机票或加收服务费

从6月1日起，南航、国航、东航陆续取消机票代理费。机票代理商如何生存？近日四川航协第六届第十次理事会通过决议，机票代理人可向客户收取30至60元服务费或者按照票面价格收费3%至10%的服务费。尽管有不少人认为收取服务费是不合理的，然而，北京、上海、广州等一线城市的机票代理商已经开始收取服务费，但消费者是否接受还有待观察。

证监会：禁止证券公司为场外配资活动提供便利

证监会13日在其官方微博发布通知：禁止证券公司为场外配资活动提供便利。

券商两融金额拟不超净资本4倍

证监会新闻发言人邓舸12日表示，证监会就修订《证券公司融资融券业务管理办法》公开征求意见。《管理办法》增加规定，“证券公司融资融券的金额不得超过其净资本的4倍”。同时，建立健全融资融券业务的逆周期调节机制。