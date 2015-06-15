一、基本面分析：

本周发生基本面和数据公布比较集中，可以称作超级周；影响美指的两大因素一个是美国6月16日至17日美联储利率会议的表态，以及6月18日美国5月CPI数据公布影响；另一个因素取决于欧元区希腊危机进展情况，当然欧元受此消息影响最大，上周欧元区高级官员已经首次讨论了希腊违约以及退欧可能性，以及希腊和其国际债权人周末的谈判破裂，因此本周影响欧元重要因素就是是希腊援助进展情况。

二、技术图形数据分析：

三、操作策略：

1.欧元：上周欧元走势整体呈现震荡形态，主要是由于希腊援助一波三折影响，今天走势依然受希腊援助进展情况影响；操作上以逢高做空为主，上方关注1.12330-1.12500区间形成做空信号做空，止损1.12800附近，止盈1.11900附近；激进投资者可以现价1.12030附近轻仓做空，止损1.1233，止盈1.1165；如希腊援助进展出现有利局面，则可做多欧元。

2.英镑：上周英镑处于震荡上行走势，上方关注1.5584-1.56200附近形成做空信号做空，止损1.5650-1.5670附近，止盈1.5540附近；下方跌破1.55250轻仓做空，止损1.5560，止盈1.5485附近。

3.瑞郎：以逢低做多为主，1.9307附近做多，止损1.9260，止盈1.9365附近；瑞郎今天关键点位是下方1.9250，不破则做多。

4.黄金：上周后半周黄金也是受希腊危机影响以震荡行情为主，由于希腊危机不确定性，黄金今日暴跌下行概率较小，关注区间1175-1187上下方，等待突破以后出来方向后伺机操作，上方突破1187轻仓做多，止损1182，止盈1193；下方突破1175做空，止损1180，止盈1167.

四、日内公布重要经济指标：

1.21：00欧洲央行行长德拉基在欧洲议会进行证词陈述。