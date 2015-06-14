坚守1177箱体下轨 可攻可守备战美联储纪要

本周美元几度下跌，黄金多头却慢了半拍，在周三才开始发力，帮助金价避免了连续四周下跌的状况。目前金价继续持稳1177中长期震荡下轨上方，进一步走势且看下周美联储会议结果以及其他重磅事件。

6月8-12日贵金属市场综述：上周五（6月5日）金价跌出4月以来的宽幅震荡区间，自1177一线最低跌至1162.39，然而本周多头以牙还牙，令空方遭遇了5月14日时自身所经历的事件，从日线上明显可以看出，两段行情极其相似。

不过与当时的直线下跌相比，多头力道多少有些不足，周四（6月11日）盘中就上演了惊险一幕，盘中价格一度跌至1177下方，日线上形成看跌吞没，恐怕有不少多头急忙平仓；然而此时入场做空的投资者也不好受，欧市尾盘价格迅速拉高并远离区间下轨，虽又很快下跌，但北美盘中波动放缓，价格温和但顽强地走高，日内仅小幅收跌。周五盘中空头虽再度尝试将价格打下1177，但最终失败，日线形成十字星，暗示多头不愿让出震荡下轨。

本周黄金开于1171.25美元/盎司，报收1181.30美元/盎司，上涨9.6美元/盎司，涨幅0.82%。最高触及1191.90美元/盎司，最低触及1169.20美元/盎司。

国际现货白银本周开于16.06美元/盎司，报收15.96美元/盎司，下跌0.14美元/盎司，跌幅0.87%。最高触及16.22美元/盎司，最低触及15.80美元/盎司。

黄金TD本周开盘报234.45元/克，最高触及238.14元/克，最低触及232.68元/克，收盘报236.34元/克，累计上涨1.44元，涨幅0.61%。

白银TD本周开盘报3487元/千克，最高触及3516元/千克，最低触及3456元/千克，收盘报3479元/千克，累计下跌12元/千克，跌幅0.34%。

美元大跳水不是“虚惊一场” 黄金多头畏畏缩缩

本周一（6月8日）美元指数开盘走高，然而亚市午后美元开始下跌。当时一位法国官员透露，美国总统奥巴马在G7会议中谈到美元强势是个问题。这让“强势美元”这一话题再度回到市场的聚光灯下，美元指数随后短线急挫。不过，令人啼笑皆非的是，随后美国官员否认奥巴马作出过上述言论，美元指数很快收复大部分跌幅。

然而，虽然奥巴马本人事后也表示自己从未发表过此类言论，美元指数在周一遭遇崩跌，在短线回升至96.35一线之后，直到北美盘中断崖式下跌，最低跌至95.07，较周五非农过后高点96.89跌去180逾点。

更令人感到不解的是，美元指数将非农利好涨幅全数吐出，黄金价格却仅仅小幅走高，更在日线上留下一根长上影，颇有“多头已死”的味道。

美元连跌三日 黄金多头“如梦初醒”

本周三（6月10日）亚市午后，美元指数在经历隔夜回升后再度开始下跌，这一次则是因为黑田东彦所说“日元实际有效汇率已非常疲软，可能不会继续贬值太多”，导致美元/日元多头仓惶撤出，短线跌逾200点。这一次黄金多头似乎准备就绪，金价几乎同时启动涨势，并在欧市尾盘刷新高点1192.10美元/盎司。但是与周一相比，美元跌幅并没有那么大，只能说黄金多头“借题发挥，亡羊补牢”了。当日的大涨也令金价自震荡区间下轨大幅飙升，帮助金价摆脱了三周连跌的窘境。

金价站稳1177震荡区间下轨 多头可攻可守备战美联储纪要

自3月20日黄金价格涨破1177一线之后，近3个月来金价持续运行在1177-1216之间，期间虽有影线突出，并分别上下突破一次，但事后均被证明是假突破，甚至华丽的5月非农都没能给黄金“致命一击”，可以说金价韧性十足。

另一方面，随着美联储何时加息的争论愈演愈烈，美联储官员资深投票结果得出的利率点阵图却显示2015年底的利率预期逐步下降，目前市场认为年底前加息就算可能，也基本只有一次机会，而具体是在9月还是12月则是争论焦点。如果美联储当真决定6月就开始加息，那么恐怕有不少人要跌碎眼镜，美元火箭也会迅速升空。

相较去年9月例会公布了点阵图之后至今，黄金价格实际并未上涨太多。当时金价一度暴跌至1131.96多年新低，但周内即迅速回补，形成长下影的锤子星，而当时的周线实体底部恰好就是1175水平。鉴于当时市场普遍认为升息将于3-6月开始，黄金价格实际并没有体现延后升息的影响，2015年初的上涨其实也更多依赖欧洲央行启动QE带来的利好，故美联储对于升息的鸽派态度可能会引爆多头情绪。这也可以解释为何美元指数持续上涨，但金价能在1175上方得到强劲支撑的理由。

无论如何，6月16-17日（当地时间）的美联储例会是投资者不得不关注的要点，北京时间18日凌晨02:00联邦公开市场委员会（FOMC）将会公布声明，02:30“女王”耶伦将召开新闻发布会。

下周重要经济数据和事件：

周一

15:15 瑞士 4月实际零售销售

17:00 欧元区 4月季调后贸易帐

20:30 美国 6月纽约联储制造业指数

20:30 加拿大 4月制造业装船

21:15 美国 5月工业产出

22:00 美国 6月NAHB房价指数

央行动态：

21:00 欧洲央行行长德拉基在欧洲议会进行证词陈述(与货币事务委员会的季度听证会)

周二

14:00 德国 5月消费者物价指数终值

16:30 英国 5月核心消费者物价指数

17:00 德国 6月ZEW经济景气指数

20:30 美国 5月新屋开工

央行动态：

09:30 澳洲联储公布货币政策会议纪录

19:00 欧洲央行执委会成员默施在布鲁塞尔就欧洲央行直接货币交易(OMT)问题发表讲话

周三

16:30 英国 5月失业率

17:00 欧元区 5月调和消费者物价指数终值

17:00 瑞士 6月ZEW投资者信心指数

央行动态：

美国联邦公开市场委员会(FOMC)召开议息会议，最后一日

欧洲央行管委会会议，无利率决议

16:30 英国央行公布6月3-4日货币政策委员会会议纪录

英国央行行长卡尼在国际证监会组织(IOSCO)年度会议后的晚宴上发表谈话

周四

16:30 英国 5月季调后零售销售

20:30 美国 5月未季调消费者物价指数

20:30 美国 上周季调后初请失业金人数

22:00 美国 6月费城联储制造业指数

央行动态：

欧洲央行总理事会会议举行

日本央行货币政策会议，至6月19日

02:00 美国联邦公开市场委员会(FOMC)宣布利率决定，发表政策声明/02:30随后美联储主席耶伦主持媒体简会

09:30 澳洲联储公报发布

15:30 瑞士央行公布最新3个月Libor目标利率

16:00 欧洲央行发布经济公报

国际财经大事 ：

21:00 欧元区财长在卢森堡召开会议

周五

20:30 加拿大 4月零售销售

央行动态：

日本央行货币政策会议，公布利率的决定，最后一日/14:30日本央行行长黑田东彦将举行记者会

国际财经大事 ：

21:00 欧盟财长在卢森堡召开会议