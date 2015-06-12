美零售扑灭多头反攻气焰 下周Fed会议黄金恐再遭不测

国际现货黄金周五(6月12日)亚市盘初在1182美元附近盘整。周四(6月11日)因美国零售以及初请失业金数据强劲，大大巩固了美联储年内加息的预期，这也令投行预计下周召开的美联储会议声明将偏向鹰派，金价最终承压小幅下跌。不过，希腊债务谈判再度破裂，大大增加了该国违约和退欧的风险，这在当天给予金价一定的支撑。

美5月零售强劲反弹 金价反弹希望破灭

在今年迄今为止的时间里，美国的消费者一直表现"不给力"，就在今天公布的一份报告显示，消费者们终于回来了，5月零售销售强劲反弹，或表明占经济产出70%左右的美国消费支出重拾动能，进一步支撑经济持续复苏。

美国商务部(DOC)周四(6月11日)公布的数据显示，美国5月零售销售月率增长1.2%，预期增长1.1%，前值修正为增长0.2%。

事实上在零售数据公布前，金价已经开始走低，并刷新1175.66美元/盎司日低。尽管在数据公布期间短线反弹至1184美元，但随后迅速回吐所有涨幅。

彭博行业研究经济学家Josh Wright和Carl Riccadonna表示，5月份美国零售业报告确认了第二季度GDP温和反弹表明美联储依然可能今年下半年首次加息。

高盛经济学家Kris Dawsey和Karen Reichgott在客户报告中指出，零售销售数据显示经济增长加快，第二季美国追踪GDP增长预估值由2.8%上调至3%，同时第一季增长率也被上调，由-0.5%上调至-0.4%。

Pantheon Macroeconomics的经济学家Ian Shepherdson表示，美国零售销售报告大大超过预期，包括“相当大”的向上净修正，美国第二季度GDP有望增长2.5%

另外，同期公布的美国上周季调后初请失业金人数已经连续14周位于30万人下方，表明就业市场"一如既往"的强劲，将继续提振世界第一大经济体的复苏势头。

数据公布之后，路透点评称，此次初请失业金人数尽管略高于预期值，但受益于美国劳动力市场的整体强劲趋势，该数量仍连续第十四周保持在30万关口下方，最能有效衡量其劳动市场就业状况的四周均值也表现较好，此番数据表明美国就业市场复苏态势强劲。

亚特兰大联储周四(6月11日)更新了美国2季度经济增速预期，研究表明美国第二季度经济反弹全面展开。亚特兰大联储最新GDPNow模型预测经美国第二季度经济增速将高达1.9%。

非农&零售强强联手 下周FOMC会议恐“鹰”气逼人

美联储下周二(6月16如)将召开6月FOMC会议政策声明，同期会议还将公布最新的经济与利率预告，主席耶伦(Jannet Yellen)也将举行新闻发布会。鉴于上周五的美国5月非农以及隔夜公布的美国5月零售销售数据均向好，不少投行纷纷预计下周的美联储政策声明将偏向鹰派，这也意味着未来金价可能承受进一步的抛售压力。

此前3月份美联储发布的季度经济评估报告显示，多数美联储官员仍预计将在2015年首次加息。近期耶伦的讲话也表示如果经济如她所预期的那样持续改善，今年将是合适的加息时机。

考虑到劳动力市场就业增长受限的情况以及通胀率短期难以回升至2%的政策目标，市场普遍预期6月加息概率不高，但9月加息的呼声可谓日益高亢、

法国巴黎银行(BNP Paribas SA)认为，下周的FOMC会议很有可能传出取向不一的信号。该行在央行研报中写道，这些信号包括：1. 会后声明内容可能更为鹰派；2. 利率预期“点状图”多半会流露更多适应性姿态；3. 美联储主席耶伦的新闻发布会多半会重申鸽派立场。

总体上，这些信号暗示委员会成员的对于未来加息时点选择的观点存在分歧，并让市场预期更倾向于政策的鹰派立场，我们认为，美联储将强调已做好加息准备。

法国农业信贷银行(Credit Agricole)分析师则认为，下周会议仍然不会有加息的决定出炉。美联储官员仍将继续观察寻找支持加息的经济状态。这将包括：劳动力市场持续稳定的复苏；中期内通胀预期稳定回到目标2%位置附近。

法国农贷也认为FOMC会议将会出现9月会议可能加息的信号。鉴于第一季度的经济疲软结果，全年GDP预期增长很可能会被下调。

不过，东京三菱日联银行(BTMU)指出，下周将要到来的FOMC会议将会抑制美元近期的涨势，美联储可能会下调对于美国经济的预期，并对未来经济复苏持更为谨慎的态度。强势美元的问题将会被重提，美联储官员仍将认为美元过强会是美国经济复苏的一个障碍。

摩根士丹利(Morgan Stanley)经济学家Ellen Zentner周三(6月10日)在报告中称，今年迄今的数据一直糟糕，美联储的说法已变得更加谨慎。尽管9月加息不是没有可能，但预计美联储将推迟加息至年底。

美联储下周将召开6月货币政策会议。摩根士丹利预计，美联储会在下周的政策声明中称经济在年初非常疲弱的起步之后未能强力反弹，同时可能会大幅下修经济增长预期，并预期下半年经济会反弹。

高盛（Goldman Sachs）经济学家Chris Mischaikow在一份报告中重申美联储9月份加息的预期，尽管有“很大可能性”加息或推迟到12月份或以后。

希腊又谈崩了！IMF代表“愤然离场”

国际货币基金组织(IMF)周四(6月11日)宣布，由于与希腊政府仍然存在重大分歧，其谈判代表团已经放下布鲁塞尔的磋商飞回华盛顿，这使停滞不前的希腊债务问题谈判陡生变数。

IMF采取意外举动的同时，欧盟再度要求希腊总理齐普拉斯不要拿国家的前途赌博，应作出关键性决定以避免灾难性的违约出现。

而一位希腊消息人士表示，希腊谈判代表团也已于周四启程回国，指因分歧继续存在。

周四希腊总理齐普拉斯与欧盟执委会主席容克进行了两个小时的会谈，不过双方均未表示有任何突破。欧盟官员后来将这场会谈称之为达成债务协议的“最后努力。”

德国央行行长魏德曼和欧盟执委会经济事务执委莫斯科维奇亦发出警告道，为避免希腊破产甚至可能退出欧元区的时间正在一点点耗尽。

齐普拉斯和法德两国领导人的深夜会谈没有取得突破，尽管大家都表示，向着能达成协议更迈进了一步。

熟知会谈的人士表示，双方已就基本预算盈余目标接近达成一致，但对于如何实现目标歧见仍深，欧盟与IMF专家怀疑希腊提出的措施能否达成目标。

希腊需要达成协议，以便在本月底之前拿到援助资金，否则将无力偿还IMF的16亿欧元(18亿美元)贷款，从而陷入违约。那可能触发资本管制，并可能导致希腊退出欧元区，给金融市场和欧洲经济带来不可预见的后果。

黄金ETF创下08年来低位 分析师依旧看空金价

本周尽管金价出现了连续的回升，但黄金ETF的流出却显现出了黄金市场情绪的疲软。SPDR黄金ETF的总持有量跌到了2008年金融危机以来的最低水平，仅仅704.22吨。

SPDR黄金ETF在报告中称，只要ETF的流出继续，那么金价就很难获得大的上行。

本月以来，SPDR黄金ETF流出了9.85吨，并且今年以来该ETF已逆转年初的流入状态，净流出了4.8吨。5月SPDR黄金ETF流出了25.89吨。

三菱贵金属(Mitsui Global Precious Metals)在一份报告中称，今年对美联储升息的预期是黄金市场所受到的最大阻力。金价仍然在看空通道中，在1158至1187美元/盎司的区域内，任何上涨都将是短暂的。

德国商业银行(Commerzbank)分析师Daniel Briesemann表示，“强劲的美国经济数据进一步表明美国经济在复苏。如果此后的数据继续表现良好，美元走强，那么在接下去几个月，在美联储开始升息之前，金价跌到1100美元/盎司水平的可能也是不能被排除的。”

盛宝银行(Saxo Bank)的商品分析主管Ole Hansen表示，黄金传统上是避险保值资产，但此刻，市场中对黄金的兴趣非常缺乏，但他认为，这是进入市场的一个好机会。

Hansen表示，金价需要离开目前1200美元/盎司附近的波动区域，而目前希腊的局势正在为黄金提供支撑，其它则多为不利因素。这些不利因素中，包括了美联储的升息和中国股市的良好表现。

凯投宏观(Capital Economics)的商品经济学家Simona Gambarini称，“希腊局势仍然可能对欧盟带来打击，而欧洲有大量的QE，黄金的避险需求有所凸显。俄罗斯的散户投资者们则在买入黄金以防卢布贬值。”

对整个黄金市场而言，Gambarini认为，投资需求在今年维持在比较稳定的状态。“并不强劲但却是稳定的。不太可能出现2013年那样的金价大跌和ETF大幅流出。”